PI

Pi Network — це соціальна криптовалюта, платформа для розробників і екосистема, створена для широкої доступності та реального використання. Вона дозволяє користувачам майнити та здійснювати транзакції з Pi через зручний мобільний інтерфейс, а також підтримує застосунки, побудовані на її блокчейн-екосистемі. Pi має понад 60 мільйонів активних користувачів, з яких понад 19 мільйонів пройшли верифікацію особи (через KYC), а понад 10 мільйонів уже мігрували у основну мережу.

Ім'яPI

Макс. пропозиція100,000,000,000

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція7,172,826,722.542423

Ціна випуску--

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Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
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Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
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