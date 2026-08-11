Сьогоднішня ціна Kuvi

Поточна ціна Kuvi (KUVI) сьогодні становить ₴ 0,007822, зі зміною 9,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KUVI до UAH становить ₴ 0,007822 за KUVI.

Kuvi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- KUVI. Протягом останніх 24 годин KUVI торгувався між ₴ 0,00686 (мінімум) та ₴ 0,01421 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці KUVI змінився на -0,25% за останню годину та на -64,19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 16,02K.

Ринкова інформація щодо Kuvi (KUVI)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 16,02K₴ 16,02K ₴ 16,02K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 7,82M₴ 7,82M ₴ 7,82M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Kuvi — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 16,02K. Циркуляційна пропозиція KUVI — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 7,82M.