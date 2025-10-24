Актуальна ціна Sapien сьогодні становить 0.12296 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SAPIEN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SAPIEN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Sapien сьогодні становить 0.12296 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SAPIEN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SAPIEN на MEXC вже зараз.

Докладніше про SAPIEN

Інформація про ціну SAPIEN

Whitepaper SAPIEN

Офіційний вебсайт SAPIEN

Токеноміка SAPIEN

Прогноз ціни SAPIEN

Історія SAPIEN

Посібник з купівлі SAPIEN

Конвертація SAPIEN у фіатну валюту

Спот SAPIEN

Ф'ючерси SAPIEN USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Sapien

Курс Sapien (SAPIEN)

Актуальна ціна 1 SAPIEN до USD:

$0,12296
$0,12296$0,12296
+0,17%1D
USD
Графік ціни Sapien (SAPIEN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:19:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Sapien (SAPIEN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,1177
$ 0,1177$ 0,1177
Мін. за 24 год
$ 0,12445
$ 0,12445$ 0,12445
Макс. за 24 год

$ 0,1177
$ 0,1177$ 0,1177

$ 0,12445
$ 0,12445$ 0,12445

$ 0,3647593155259055
$ 0,3647593155259055$ 0,3647593155259055

$ 0,051122873927006145
$ 0,051122873927006145$ 0,051122873927006145

-0,03%

+0,17%

-2,01%

-2,01%

Актуальна ціна Sapien (SAPIEN) становить $ 0,12296. За останні 24 години SAPIEN торгувався між мінімумом у $ 0,1177 і максимумом у $ 0,12445, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SAPIEN становить $ 0,3647593155259055, тоді як його історичний мінімум — $ 0,051122873927006145.

Що стосується короткострокових результатів, то SAPIEN змінився на -0,03% за останню годину, +0,17% за 24 години та на -2,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sapien (SAPIEN)

No.693

$ 30,74M
$ 30,74M$ 30,74M

$ 88,28K
$ 88,28K$ 88,28K

$ 122,96M
$ 122,96M$ 122,96M

250,00M
250,00M 250,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

25,00%

BASE

Поточна ринкова капіталізація Sapien — $ 30,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 88,28K. Циркуляційна пропозиція SAPIEN — 250,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 122,96M.

Історія ціни Sapien (SAPIEN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Sapien за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0002087+0,17%
30 днів$ -0,08524-40,95%
60 днів$ -0,09274-43,00%
90 днів$ +0,07896+179,45%
Зміна ціни Sapien сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SAPIEN на $ +0,0002087 (+0,17%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Sapien за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,08524 (-40,95%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Sapien за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SAPIEN змінився на $ -0,09274 (-43,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Sapien за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,07896 (+179,45%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Sapien (SAPIEN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Sapien зараз.

Що таке Sapien (SAPIEN)

Sapien створює першу децентралізовану фабрику даних — протокол без дозволів, що з’єднує підприємства з перевіреним досвідом людей з усього світу для виробництва високоякісних навчальних даних для ШІ. Маючи понад 1,9 млн зареєстрованих користувачів у понад 100 країнах і більш ніж 185 мільйонів виконаних завдань, Sapien перетворює маркування даних із низькооплачуваної підробітки на сталу професію, що базується на репутації. Протокол працює на токені $SAPIEN — активі ERC-20, розгорнутому на Base.

Проєкт Sapien доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Sapien. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SAPIEN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Sapien у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Sapien безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Sapien (USD)

Скільки коштуватиме Sapien (SAPIEN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Sapien (SAPIEN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Sapien.

Перегляньте прогноз ціни Sapien вже зараз!

Токеноміка Sapien (SAPIEN)

Розуміння токеноміки Sapien (SAPIEN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SAPIEN зараз!

Як купити Sapien (SAPIEN)

Шукаєте як купити Sapien? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Sapien на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SAPIEN до місцевих валют

1 Sapien (SAPIEN) до VND
3 235,6924
1 Sapien (SAPIEN) до AUD
A$0,1881288
1 Sapien (SAPIEN) до GBP
0,09222
1 Sapien (SAPIEN) до EUR
0,1057456
1 Sapien (SAPIEN) до USD
$0,12296
1 Sapien (SAPIEN) до MYR
RM0,5188912
1 Sapien (SAPIEN) до TRY
5,170468
1 Sapien (SAPIEN) до JPY
¥18,68992
1 Sapien (SAPIEN) до ARS
ARS$182,4320632
1 Sapien (SAPIEN) до RUB
10,0101736
1 Sapien (SAPIEN) до INR
10,78974
1 Sapien (SAPIEN) до IDR
Rp2 049,3325136
1 Sapien (SAPIEN) до PHP
7,2066856
1 Sapien (SAPIEN) до EGP
￡E.5,8516664
1 Sapien (SAPIEN) до BRL
R$0,6615248
1 Sapien (SAPIEN) до CAD
C$0,172144
1 Sapien (SAPIEN) до BDT
15,025712
1 Sapien (SAPIEN) до NGN
179,503156
1 Sapien (SAPIEN) до COP
$480,3125
1 Sapien (SAPIEN) до ZAR
R.2,1308968
1 Sapien (SAPIEN) до UAH
5,1384984
1 Sapien (SAPIEN) до TZS
T.Sh.305,8703776
1 Sapien (SAPIEN) до VES
Bs26,06752
1 Sapien (SAPIEN) до CLP
$116,32016
1 Sapien (SAPIEN) до PKR
Rs34,7140672
1 Sapien (SAPIEN) до KZT
66,0000096
1 Sapien (SAPIEN) до THB
฿4,0306288
1 Sapien (SAPIEN) до TWD
NT$3,787168
1 Sapien (SAPIEN) до AED
د.إ0,4512632
1 Sapien (SAPIEN) до CHF
Fr0,0971384
1 Sapien (SAPIEN) до HKD
HK$0,9553992
1 Sapien (SAPIEN) до AMD
֏46,9129288
1 Sapien (SAPIEN) до MAD
.د.م1,1349208
1 Sapien (SAPIEN) до MXN
$2,262464
1 Sapien (SAPIEN) до SAR
ريال0,4611
1 Sapien (SAPIEN) до ETB
Br18,5681896
1 Sapien (SAPIEN) до KES
KSh15,8446256
1 Sapien (SAPIEN) до JOD
د.أ0,08717864
1 Sapien (SAPIEN) до PLN
0,4475744
1 Sapien (SAPIEN) до RON
лв0,5373352
1 Sapien (SAPIEN) до SEK
kr1,1545944
1 Sapien (SAPIEN) до BGN
лв0,2065728
1 Sapien (SAPIEN) до HUF
Ft41,3305448
1 Sapien (SAPIEN) до CZK
2,5747824
1 Sapien (SAPIEN) до KWD
د.ك0,03762576
1 Sapien (SAPIEN) до ILS
0,4045384
1 Sapien (SAPIEN) до BOB
Bs0,8471944
1 Sapien (SAPIEN) до AZN
0,209032
1 Sapien (SAPIEN) до TJS
SM1,1349208
1 Sapien (SAPIEN) до GEL
0,3332216
1 Sapien (SAPIEN) до AOA
Kz112,4973336
1 Sapien (SAPIEN) до BHD
.د.ب0,04623296
1 Sapien (SAPIEN) до BMD
$0,12296
1 Sapien (SAPIEN) до DKK
kr0,7906328
1 Sapien (SAPIEN) до HNL
L3,2203224
1 Sapien (SAPIEN) до MUR
5,5971392
1 Sapien (SAPIEN) до NAD
$2,1296672
1 Sapien (SAPIEN) до NOK
kr1,2271408
1 Sapien (SAPIEN) до NZD
$0,2127208
1 Sapien (SAPIEN) до PAB
B/.0,12296
1 Sapien (SAPIEN) до PGK
K0,5176616
1 Sapien (SAPIEN) до QAR
ر.ق0,4463448
1 Sapien (SAPIEN) до RSD
дин.12,4103528
1 Sapien (SAPIEN) до UZS
soʻm1 481,4454424
1 Sapien (SAPIEN) до ALL
L10,230272
1 Sapien (SAPIEN) до ANG
ƒ0,2200984
1 Sapien (SAPIEN) до AWG
ƒ0,221328
1 Sapien (SAPIEN) до BBD
$0,24592
1 Sapien (SAPIEN) до BAM
KM0,2065728
1 Sapien (SAPIEN) до BIF
Fr361,62536
1 Sapien (SAPIEN) до BND
$0,1586184
1 Sapien (SAPIEN) до BSD
$0,12296
1 Sapien (SAPIEN) до JMD
$19,679748
1 Sapien (SAPIEN) до KHR
493,8147376
1 Sapien (SAPIEN) до KMF
Fr52,13504
1 Sapien (SAPIEN) до LAK
2 673,0434248
1 Sapien (SAPIEN) до LKR
රු37,2150736
1 Sapien (SAPIEN) до MDL
L2,0804832
1 Sapien (SAPIEN) до MGA
Ar548,9278688
1 Sapien (SAPIEN) до MOP
P0,9812208
1 Sapien (SAPIEN) до MVR
1,881288
1 Sapien (SAPIEN) до MWK
MK212,733096
1 Sapien (SAPIEN) до MZN
MT7,8583736
1 Sapien (SAPIEN) до NPR
रु17,2353032
1 Sapien (SAPIEN) до PYG
865,88432
1 Sapien (SAPIEN) до RWF
Fr178,16904
1 Sapien (SAPIEN) до SBD
$1,0107312
1 Sapien (SAPIEN) до SCR
1,6980776
1 Sapien (SAPIEN) до SRD
$4,8802824
1 Sapien (SAPIEN) до SVC
$1,0722112
1 Sapien (SAPIEN) до SZL
L2,1284376
1 Sapien (SAPIEN) до TMT
m0,43036
1 Sapien (SAPIEN) до TND
د.ت0,3602728
1 Sapien (SAPIEN) до TTD
$0,8312096
1 Sapien (SAPIEN) до UGX
Sh428,39264
1 Sapien (SAPIEN) до XAF
Fr69,34944
1 Sapien (SAPIEN) до XCD
$0,331992
1 Sapien (SAPIEN) до XOF
Fr69,34944
1 Sapien (SAPIEN) до XPF
Fr12,54192
1 Sapien (SAPIEN) до BWP
P1,6439752
1 Sapien (SAPIEN) до BZD
$0,24592
1 Sapien (SAPIEN) до CVE
$11,668904
1 Sapien (SAPIEN) до DJF
Fr21,76392
1 Sapien (SAPIEN) до DOP
$7,8300928
1 Sapien (SAPIEN) до DZD
د.ج16,0438208
1 Sapien (SAPIEN) до FJD
$0,2815784
1 Sapien (SAPIEN) до GNF
Fr1 059,9152
1 Sapien (SAPIEN) до GTQ
Q0,9394144
1 Sapien (SAPIEN) до GYD
$25,6531448
1 Sapien (SAPIEN) до ISK
kr15,00112

Ресурс Sapien

Щоб дізнатися більше про Sapien, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSapien
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Sapien

Скільки сьогодні коштує Sapien (SAPIEN)?
Актуальна ціна SAPIEN у USD становить 0,12296 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SAPIEN до USD?
Поточна ціна SAPIEN до USD — $ 0,12296. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Sapien?
Ринкова капіталізація SAPIEN — $ 30,74M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SAPIEN?
Циркуляційна пропозиція SAPIEN — 250,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SAPIEN?
SAPIEN досяг історичної максимальної ціни у 0,3647593155259055 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SAPIEN?
Історична мінімальна ціна SAPIEN становила 0,051122873927006145 USD.
Який обсяг торгівлі SAPIEN?
Актуальний обсяг торгівлі SAPIEN за 24 години — $ 88,28K USD.
Чи підніметься ціна SAPIEN цього року?
SAPIEN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SAPIEN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:19:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Sapien (SAPIEN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор SAPIEN до USD

Сума

SAPIEN
SAPIEN
USD
USD

1 SAPIEN = 0,12296 USD

Торгувати SAPIEN

SAPIEN/USDT
$0,12296
$0,12296$0,12296
+0,32%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --