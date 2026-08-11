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Поточна ціна XRP Healthcare AI сьогодні становить 0,00537 UAH. Ринкова капіталізація XRPHAI становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін XRPHAI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна XRP Healthcare AI сьогодні становить 0,00537 UAH. Ринкова капіталізація XRPHAI становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін XRPHAI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про XRPHAI

Інформація про ціну XRPHAI

Що таке XRPHAI

Whitepaper XRPHAI

Офіційний вебсайт XRPHAI

Токеноміка XRPHAI

Прогноз ціни XRPHAI

Історія XRPHAI

Посібник з купівлі XRPHAI

Конвертація XRPHAI у фіатну валюту

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Курс XRP Healthcare AI (XRPHAI)

Актуальна ціна 1 XRPHAI до UAH:

₴0,2410593
₴0,2410593₴0,2410593
-4,78%1D
UAH
Графік ціни XRP Healthcare AI (XRPHAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:38:49 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна XRP Healthcare AI

Поточна ціна XRP Healthcare AI (XRPHAI) сьогодні становить ₴ 0,00537, зі зміною 4,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XRPHAI до UAH становить ₴ 0,00537 за XRPHAI.

XRP Healthcare AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- XRPHAI. Протягом останніх 24 годин XRPHAI торгувався між ₴ 0,00484 (мінімум) та ₴ 0,00622 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці XRPHAI змінився на -5,13% за останню годину та на +25,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 31,06K.

Ринкова інформація щодо XRP Healthcare AI (XRPHAI)

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₴ 31,06K
₴ 31,06K₴ 31,06K

₴ 5,37M
₴ 5,37M₴ 5,37M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

XRP

Поточна ринкова капіталізація XRP Healthcare AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 31,06K. Циркуляційна пропозиція XRPHAI — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,37M.

Історія ціни XRP Healthcare AI у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,00484
₴ 0,00484₴ 0,00484
Мін. за 24 год
₴ 0,00622
₴ 0,00622₴ 0,00622
Макс. за 24 год

₴ 0,00484
₴ 0,00484₴ 0,00484

₴ 0,00622
₴ 0,00622₴ 0,00622

--
----

--
----

-5,13%

-4,78%

+25,46%

+25,46%

Історія ціни XRP Healthcare AI (XRPHAI) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на XRP Healthcare AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0121011-4,78%
30 днів₴ -0,0029-35,07%
60 днів₴ -0,00735-57,79%
90 днів₴ -0,01033-65,80%
Зміна ціни XRP Healthcare AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XRPHAI на ₴ -0,0121011 (-4,78%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни XRP Healthcare AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0029 (-35,07%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни XRP Healthcare AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XRPHAI змінився на ₴ -0,00735 (-57,79%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни XRP Healthcare AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,01033 (-65,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для XRP Healthcare AI (XRPHAI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни XRP Healthcare AI зараз.

Аналіз для XRP Healthcare AI

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для XRP Healthcare AI. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни XRP Healthcare AI?

На ціни XRPHAI впливає кілька факторів: ринковий настрій щодо проектів штучного інтелекту у сфері охорони здоров’я, прийняття таких технологій медичними закладами, регуляторні зміни, які стосуються як криптовалютного, так і медичного секторів, загальні тенденції на ринку криптовалют, корисність токена в рамках платформи, партнерські зв’язки з постачальниками медичних послуг, технологічний прогрес та оновлення, обсяг торгів та ліквідність, спекуляції інвесторів, а також ширше впровадження блокчейну в галузі охорони здоров’я. Також на динаміку цін впливають економіка пропозиції токенів та механізми їх знищення.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну XRP Healthcare AI?

Люди хочуть знати ціну XRPHAI сьогодні з кількох причин: прийняття рішень щодо інвестицій, відстеження результатів портфеля, точне визначення часу для покупки/продажу, аналіз ринкових тенденцій та оцінка позицій з прибутку/збитку. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам скористатися волатильністю та ринковими можливостями у цьому новому криптовалютному проекті, орієнтованому на галузь охорони здоров’я.

Прогноз ціни XRP Healthcare AI

Прогноз ціни XRP Healthcare AI (XRPHAI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна XRPHAI у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни XRP Healthcare AI (XRPHAI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна XRP Healthcare AI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне XRP Healthcare AI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни XRPHAI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни XRP Healthcare AI.

Як купити та інвестувати XRP Healthcare AI в Україна

Готові розпочати торгівлю з XRP Healthcare AI? Купівля XRPHAI на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити XRP Healthcare AI. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі XRP Healthcare AI (XRPHAI).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і XRP Healthcare AI буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі XRP Healthcare AI (XRPHAI)

Що ви можете зробити з XRP Healthcare AI

Володіння XRP Healthcare AI відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке XRP Healthcare AI (XRPHAI)

XRP Healthcare — це перша ШІ-платформа у сфері охорони здоровʼя, побудована на XRP Ledger. XRP Healthcare AI розширює екосистему завдяки застосунку на базі ШІ, який поєднує користувачів із цифровими інструментами для здоровʼя та можливостями економії на рецептурних препаратах у понад 68 000 аптеках у США, зокрема CVS, Walgreens і Walmart. XRPHAI — це утиліті токен, що забезпечує роботу екосистеми XRPH AI та винагороджує підтверджену активність користувачів у сфері охорони здоровʼя в застосунку XRPH AI по всьому світу.

Ресурс XRP Healthcare AI

Щоб дізнатися більше про XRP Healthcare AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтXRP Healthcare AI
Оглядач блокчейну

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HealthcareXRP Ledger Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:38:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для XRP Healthcare AI (XRPHAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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XRPHAI USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію XRPHAI з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю XRPHAIUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках XRP Healthcare AI (XRPHAI) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги XRP Healthcare AI у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
XRPHAI/USDT
₴0,2397126
₴0,2397126₴0,2397126
-5,31%
5.63M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор XRPHAI до UAH

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XRPHAI
XRPHAI
UAH
UAH

1 XRPHAI = 0,2410593 UAH