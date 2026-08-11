Сьогоднішня ціна XRP Healthcare AI

Поточна ціна XRP Healthcare AI (XRPHAI) сьогодні становить ₴ 0,00537, зі зміною 4,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XRPHAI до UAH становить ₴ 0,00537 за XRPHAI.

XRP Healthcare AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- XRPHAI. Протягом останніх 24 годин XRPHAI торгувався між ₴ 0,00484 (мінімум) та ₴ 0,00622 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці XRPHAI змінився на -5,13% за останню годину та на +25,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 31,06K.

Ринкова інформація щодо XRP Healthcare AI (XRPHAI)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 31,06K₴ 31,06K ₴ 31,06K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 5,37M₴ 5,37M ₴ 5,37M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн XRP

Поточна ринкова капіталізація XRP Healthcare AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 31,06K. Циркуляційна пропозиція XRPHAI — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,37M.