Сьогоднішня ціна TOFU Story

Поточна ціна TOFU Story (TOFU) сьогодні становить ₴ 0,0003596, зі зміною 15,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TOFU до UAH становить ₴ 0,0003596 за TOFU.

TOFU Story наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TOFU. Протягом останніх 24 годин TOFU торгувався між ₴ 0,0003119 (мінімум) та ₴ 0,0006993 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці TOFU змінився на -4,24% за останню годину та на -68,98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 747,93K.

Ринкова інформація щодо TOFU Story (TOFU)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 747,93K₴ 747,93K ₴ 747,93K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 179,80K₴ 179,80K ₴ 179,80K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 500 000 000 500 000 000 500 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація TOFU Story — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 747,93K. Циркуляційна пропозиція TOFU — --, зі загальною пропозицією 500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 179,80K.