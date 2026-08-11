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Поточна ціна TOFU Story сьогодні становить 0,0003596 UAH. Ринкова капіталізація TOFU становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін TOFU до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна TOFU Story сьогодні становить 0,0003596 UAH. Ринкова капіталізація TOFU становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін TOFU до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TOFU

Інформація про ціну TOFU

Що таке TOFU

Офіційний вебсайт TOFU

Токеноміка TOFU

Прогноз ціни TOFU

Історія TOFU

Посібник з купівлі TOFU

Конвертація TOFU у фіатну валюту

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Логотип TOFU Story

Курс TOFU Story (TOFU)

Актуальна ціна 1 TOFU до UAH:

₴0,016142444
₴0,016142444₴0,016142444
+15,25%1D
UAH
Графік ціни TOFU Story (TOFU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:23:52 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна TOFU Story

Поточна ціна TOFU Story (TOFU) сьогодні становить ₴ 0,0003596, зі зміною 15,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TOFU до UAH становить ₴ 0,0003596 за TOFU.

TOFU Story наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TOFU. Протягом останніх 24 годин TOFU торгувався між ₴ 0,0003119 (мінімум) та ₴ 0,0006993 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці TOFU змінився на -4,24% за останню годину та на -68,98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 747,93K.

Ринкова інформація щодо TOFU Story (TOFU)

--
----

₴ 747,93K
₴ 747,93K₴ 747,93K

₴ 179,80K
₴ 179,80K₴ 179,80K

--
----

500 000 000
500 000 000 500 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація TOFU Story — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 747,93K. Циркуляційна пропозиція TOFU — --, зі загальною пропозицією 500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 179,80K.

Історія ціни TOFU Story у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0003119
₴ 0,0003119₴ 0,0003119
Мін. за 24 год
₴ 0,0006993
₴ 0,0006993₴ 0,0006993
Макс. за 24 год

₴ 0,0003119
₴ 0,0003119₴ 0,0003119

₴ 0,0006993
₴ 0,0006993₴ 0,0006993

--
----

--
----

-4,24%

+15,25%

-68,98%

-68,98%

Історія ціни TOFU Story (TOFU) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на TOFU Story за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,002135985+15,25%
30 днів₴ -0,7692404-99,96%
60 днів₴ -0,0996404-99,65%
90 днів₴ -0,0996404-99,65%
Зміна ціни TOFU Story сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TOFU на ₴ +0,002135985 (+15,25%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни TOFU Story за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,7692404 (-99,96%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни TOFU Story за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TOFU змінився на ₴ -0,0996404 (-99,65%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни TOFU Story за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0996404 (-99,65%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для TOFU Story (TOFU)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни TOFU Story зараз.

Прогноз ціни TOFU Story

Прогноз ціни TOFU Story (TOFU) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TOFU у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни TOFU Story (TOFU) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна TOFU Story потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне TOFU Story у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TOFU на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни TOFU Story.

Як купити та інвестувати TOFU Story в Україна

Готові розпочати торгівлю з TOFU Story? Купівля TOFU на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити TOFU Story. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі TOFU Story (TOFU).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і TOFU Story буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі TOFU Story (TOFU)

Що ви можете зробити з TOFU Story

Володіння TOFU Story відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля TOFU Story (TOFU) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке TOFU Story (TOFU)

TOFU Story is the game-powered Rewards Distribution Hub where players farm with Pet TOFUs, earn points, redeem real-world rewards, and experience a playful entry into Web3 — all inside LINE’s massive Mini DApp ecosystem.

Ресурс TOFU Story

Щоб дізнатися більше про TOFU Story, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтTOFU Story
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:23:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для TOFU Story (TOFU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про TOFU Story

TOFU USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію TOFU з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю TOFUUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках TOFU Story (TOFU) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги TOFU Story у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
TOFU/USDT
₴0,016155911
₴0,016155911₴0,016155911
+15,35%
1.85B (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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