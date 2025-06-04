LA

Lagrange створює два основні продукти: децентралізовану мережу ZK Prover Network та ZK Coprocessor. ZK Prover Network від Lagrange — це базовий рівень, який пропонує універсальну генерацію доведення для різноманітних випадків використання, таких як ролапи, ZK-співобробка даних та кросчейн повідомлення. ZK-Coprocessor дозволяє розробникам доводити кастомні SQL-запити над ончейн даними безпосередньо зі смартконтрактів.

Ім'яLA

РейтингNo.304

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)20.42%

Циркуляційна пропозиція193,000,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.193%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум4.502285725294072,2025-06-04

Найнижча ціна0.20794173832654628,2025-06-04

Публічний блокчейнETH

ОписLagrange створює два основні продукти: децентралізовану мережу ZK Prover Network та ZK Coprocessor. ZK Prover Network від Lagrange — це базовий рівень, який пропонує універсальну генерацію доведення для різноманітних випадків використання, таких як ролапи, ZK-співобробка даних та кросчейн повідомлення. ZK-Coprocessor дозволяє розробникам доводити кастомні SQL-запити над ончейн даними безпосередньо зі смартконтрактів.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
LA/USDT
Lagrange
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (LA)
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Графік
Книга ордерів
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