Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна MULTIVERSX сьогодні становить 2,768 UAH. Ринкова капіталізація EGLD становить 83 432 238,10764813968 UAH. Відстежуйте оновлення цін EGLD до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна MULTIVERSX сьогодні становить 2,768 UAH. Ринкова капіталізація EGLD становить 83 432 238,10764813968 UAH. Відстежуйте оновлення цін EGLD до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про EGLD

Інформація про ціну EGLD

Що таке EGLD

Whitepaper EGLD

Офіційний вебсайт EGLD

Токеноміка EGLD

Прогноз ціни EGLD

Історія EGLD

Посібник з купівлі EGLD

Конвертація EGLD у фіатну валюту

Спот EGLD

Ф'ючерси EGLD USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип MULTIVERSX

Курс MULTIVERSX (EGLD)

Актуальна ціна 1 EGLD до UAH:

₴124,21063
₴124,21063₴124,21063
+3,01%1D
UAH
Графік ціни MULTIVERSX (EGLD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:19:40 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна MULTIVERSX

Поточна ціна MULTIVERSX (EGLD) сьогодні становить ₴ 2,768, зі зміною 3,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EGLD до UAH становить ₴ 2,768 за EGLD.

MULTIVERSX наразі посідає №191 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 83,43M, з циркуляційною пропозицією у 30,14M EGLD. Протягом останніх 24 годин EGLD торгувався між ₴ 2,68 (мінімум) та ₴ 2,828 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 24 356,3992470628118516046, тоді як історичний мінімум — ₴ 121,06995139280758618.

У короткостроковій динаміці EGLD змінився на +0,03% за останню годину та на -2,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 65,67K.

Ринкова інформація щодо MULTIVERSX (EGLD)

No.191

₴ 83,43M
₴ 83,43M₴ 83,43M

₴ 65,67K
₴ 65,67K₴ 65,67K

₴ 86,96M
₴ 86,96M₴ 86,96M

30,14M
30,14M 30,14M

31 415 926
31 415 926 31 415 926

30 146 860
30 146 860 30 146 860

95,94%

0,01%

EGLD

Поточна ринкова капіталізація MULTIVERSX — ₴ 83,43M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 65,67K. Циркуляційна пропозиція EGLD — 30,14M, зі загальною пропозицією 30146860. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 86,96M.

Історія ціни MULTIVERSX у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 2,68
₴ 2,68₴ 2,68
Мін. за 24 год
₴ 2,828
₴ 2,828₴ 2,828
Макс. за 24 год

₴ 2,68
₴ 2,68₴ 2,68

₴ 2,828
₴ 2,828₴ 2,828

₴ 24 356,3992470628118516046
₴ 24 356,3992470628118516046₴ 24 356,3992470628118516046

₴ 121,06995139280758618
₴ 121,06995139280758618₴ 121,06995139280758618

+0,03%

+3,01%

-2,95%

-2,95%

Історія ціни MULTIVERSX (EGLD) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на MULTIVERSX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +3,62949+3,01%
30 днів₴ -0,262-8,65%
60 днів₴ -0,078-2,75%
90 днів₴ -1,941-41,22%
Зміна ціни MULTIVERSX сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни EGLD на ₴ +3,62949 (+3,01%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни MULTIVERSX за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,262 (-8,65%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни MULTIVERSX за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник EGLD змінився на ₴ -0,078 (-2,75%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни MULTIVERSX за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -1,941 (-41,22%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для MULTIVERSX (EGLD)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни MULTIVERSX зараз.

Аналіз для MULTIVERSX

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для MULTIVERSX. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд MULTIVERSX сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку EGLD: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

EGLD_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 2,712. Ціна знаходиться вище центрального значення 2,7006 і розташована у вузькому діапазоні між рівнями S1 та R1. За даними системи хабів, поточна ціна наближається до рівня опору R1 — 2,7203, що свідчить про характер коливань на високих рівнях. Група середньої скользящої MA5–MA6 та EMA3–EMA4 одноголосно сигнализують про покупки, що вказує на переважання бичачого тренду в короткостроковій перспективі. Індикатор MACD сформував згасаючий перехід («мертве перехрестя»), а кінетичний імпульс демонструє розбіжність зі структурою середньої скользящої. Показник RSI перебуває в нейтральній зоні, не вказуючи на екстремальне перекуплення чи перепроданість. Волатильність залишається низькою, що свідчить про відсутність потужного одностороннього прориву. Швидкі та повільні індикатори розташовані на різних рівнях, що свідчить про розпорошення бичачого імпульсу та відсутність консолідації сил. Ближній ключовий рівень опору знаходиться на позначці 2,7203, що менш ніж на 1% відстає від поточної ціни. Нижче перший важливий рівень підтримки — 2,6903, який розташований безпосередньо поруч із центральним значенням. Далекі опорні рівні включають нижній рівень S2 — 2,6706, а також верхній рівень R2 — 2,7306. Ціна продовжує коливатися між цими ключовими точками; необхідно спостерігати за результатом ефективного прориву рівня R1.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни MULTIVERSX?

Ціни на MULTIVERSX (EGLD) залежать від кількох ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди у сфері криптовалют.
2. Прийняття та впровадження блокчейн-технології MultiversX і dApp-рішень.
3. Оновлення мережі та технічні розробки.
4. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
5. Винагороди за стекінг і токеноміка.
6. Оголошення про партнерські угоди.
7. Новини щодо регуляторного середовища, які впливають на криптовалютний ринок.
8. Конкуренція з іншими блокчейн-платформами.
9. Активність розробників та розвиток екосистеми.
10. Макроекономічні чинники, такі як інфляція та процентні ставки.

Усі ці фактори спільно формують цінову волатильність, характерну для ринків криптовалют.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну MULTIVERSX?

Люди хочуть знати ціну MULTIVERSX (EGLD) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки або продажу, відстеження результативності інвестицій та оновлення про ринкові тенденції. Моніторинг цін допомагає інвесторам оцінювати прибутковість та планувати стратегії.

Прогноз ціни MULTIVERSX

Прогноз ціни MULTIVERSX (EGLD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна EGLD у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни MULTIVERSX (EGLD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна MULTIVERSX потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне MULTIVERSX у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни EGLD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни MULTIVERSX.

Як купити та інвестувати MULTIVERSX в Україна

Готові розпочати торгівлю з MULTIVERSX? Купівля EGLD на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити MULTIVERSX. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі MULTIVERSX (EGLD).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і MULTIVERSX буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі MULTIVERSX (EGLD)

Що ви можете зробити з MULTIVERSX

Володіння MULTIVERSX відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля MULTIVERSX (EGLD) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

Whitepaper

Ресурс MULTIVERSX

Щоб дізнатися більше про MULTIVERSX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMULTIVERSX
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Binance Launchpad

Люди також запитують: Інші запитання про MULTIVERSX

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:19:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MULTIVERSX (EGLD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про MULTIVERSX

EGLD USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію EGLD з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю EGLDUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках MULTIVERSX (EGLD) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги MULTIVERSX у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
EGLD/USDT
₴124,39019
₴124,39019₴124,39019
+3,24%
23.79K (USDT)
EGLD/USDC
₴124,3453
₴124,3453₴124,3453
+2,89%
20.51K (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴17,82133
₴17,82133₴17,82133

+297,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,3829026
₴21,3829026₴21,3829026

+852,68%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7577432
₴0,7577432₴0,7577432

+34,71%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,905129
₴7,905129₴7,905129

-12,77%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴178,199833
₴178,199833₴178,199833

+120,40%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,3829026
₴21,3829026₴21,3829026

+852,68%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,32497324
₴1,32497324₴1,32497324

+98,13%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴178,199833
₴178,199833₴178,199833

+120,40%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,3267992
₴0,3267992₴0,3267992

+21,53%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₴0,016690102
₴0,016690102₴0,016690102

+19,16%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор EGLD до UAH

Сума

EGLD
EGLD
UAH
UAH

1 EGLD = 124,25552 UAH