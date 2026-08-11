Сьогоднішня ціна MULTIVERSX

Поточна ціна MULTIVERSX (EGLD) сьогодні становить ₴ 2,768, зі зміною 3,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EGLD до UAH становить ₴ 2,768 за EGLD.

MULTIVERSX наразі посідає №191 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 83,43M, з циркуляційною пропозицією у 30,14M EGLD. Протягом останніх 24 годин EGLD торгувався між ₴ 2,68 (мінімум) та ₴ 2,828 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 24 356,3992470628118516046, тоді як історичний мінімум — ₴ 121,06995139280758618.

У короткостроковій динаміці EGLD змінився на +0,03% за останню годину та на -2,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 65,67K.

Ринкова інформація щодо MULTIVERSX (EGLD)

Рейтинг No.191 Ринкова капіталізація ₴ 83,43M₴ 83,43M ₴ 83,43M Обсяг (за 24 год) ₴ 65,67K₴ 65,67K ₴ 65,67K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 86,96M₴ 86,96M ₴ 86,96M Циркуляційне постачання 30,14M 30,14M 30,14M Максимальна пропозиція 31 415 926 31 415 926 31 415 926 Загальна пропозиція 30 146 860 30 146 860 30 146 860 Коефіцієнт циркуляції 95,94% Ринкова частка 0,01% Публічний блокчейн EGLD

Поточна ринкова капіталізація MULTIVERSX — ₴ 83,43M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 65,67K. Циркуляційна пропозиція EGLD — 30,14M, зі загальною пропозицією 30146860. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 86,96M.