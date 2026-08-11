Курс MULTIVERSX (EGLD)
Поточна ціна MULTIVERSX (EGLD) сьогодні становить ₴ 2,768, зі зміною 3,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EGLD до UAH становить ₴ 2,768 за EGLD.
MULTIVERSX наразі посідає №191 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 83,43M, з циркуляційною пропозицією у 30,14M EGLD. Протягом останніх 24 годин EGLD торгувався між ₴ 2,68 (мінімум) та ₴ 2,828 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 24 356,3992470628118516046, тоді як історичний мінімум — ₴ 121,06995139280758618.
У короткостроковій динаміці EGLD змінився на +0,03% за останню годину та на -2,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 65,67K.
No.191
95,94%
0,01%
EGLD
Поточна ринкова капіталізація MULTIVERSX — ₴ 83,43M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 65,67K. Циркуляційна пропозиція EGLD — 30,14M, зі загальною пропозицією 30146860. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 86,96M.
+0,03%
+3,01%
-2,95%
-2,95%
Відстежуйте зміни ціни на MULTIVERSX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +3,62949
|+3,01%
|30 днів
|₴ -0,262
|-8,65%
|60 днів
|₴ -0,078
|-2,75%
|90 днів
|₴ -1,941
|-41,22%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни EGLD на ₴ +3,62949 (+3,01%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,262 (-8,65%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник EGLD змінився на ₴ -0,078 (-2,75%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -1,941 (-41,22%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для MULTIVERSX (EGLD)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни MULTIVERSX зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для MULTIVERSX. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку EGLD: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
EGLD_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 2,712. Ціна знаходиться вище центрального значення 2,7006 і розташована у вузькому діапазоні між рівнями S1 та R1. За даними системи хабів, поточна ціна наближається до рівня опору R1 — 2,7203, що свідчить про характер коливань на високих рівнях. Група середньої скользящої MA5–MA6 та EMA3–EMA4 одноголосно сигнализують про покупки, що вказує на переважання бичачого тренду в короткостроковій перспективі. Індикатор MACD сформував згасаючий перехід («мертве перехрестя»), а кінетичний імпульс демонструє розбіжність зі структурою середньої скользящої. Показник RSI перебуває в нейтральній зоні, не вказуючи на екстремальне перекуплення чи перепроданість. Волатильність залишається низькою, що свідчить про відсутність потужного одностороннього прориву. Швидкі та повільні індикатори розташовані на різних рівнях, що свідчить про розпорошення бичачого імпульсу та відсутність консолідації сил. Ближній ключовий рівень опору знаходиться на позначці 2,7203, що менш ніж на 1% відстає від поточної ціни. Нижче перший важливий рівень підтримки — 2,6903, який розташований безпосередньо поруч із центральним значенням. Далекі опорні рівні включають нижній рівень S2 — 2,6706, а також верхній рівень R2 — 2,7306. Ціна продовжує коливатися між цими ключовими точками; необхідно спостерігати за результатом ефективного прориву рівня R1.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна MULTIVERSX потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
Готові розпочати торгівлю з MULTIVERSX? Купівля EGLD на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити MULTIVERSX. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі MULTIVERSX (EGLD).
Володіння MULTIVERSX відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.
Купівля MULTIVERSX (EGLD) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.
Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC
Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.
Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.
Щоб дізнатися більше про MULTIVERSX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання
Відкрийте лонг або шорт позицію EGLD з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю EGLDUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.
Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги MULTIVERSX у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.
Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC
Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку
Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Токени з найбільшим зростанням за сьогодні
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.