Докладніше про ONI

Курс ONI (ONI)

Актуальна ціна 1 ONI до USD:

$0,02747
-0,47%1D
USD
Графік ціни ONI (ONI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:09:26 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ONI (ONI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02653
Мін. за 24 год
$ 0,02763
Макс. за 24 год

$ 0,02653
$ 0,02763
--
--
+0,21%

-0,47%

-1,90%

-1,90%

Актуальна ціна ONI (ONI) становить $ 0,02747. За останні 24 години ONI торгувався між мінімумом у $ 0,02653 і максимумом у $ 0,02763, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ONI становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то ONI змінився на +0,21% за останню годину, -0,47% за 24 години та на -1,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ONI (ONI)

--
$ 3,85K
$ 2,75M
--
100 000 000
ONINO

Поточна ринкова капіталізація ONI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,85K. Циркуляційна пропозиція ONI — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,75M.

Історія ціни ONI (ONI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на ONI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0001297-0,47%
30 днів$ -0,00468-14,56%
60 днів$ -0,02253-45,06%
90 днів$ -0,02253-45,06%
Зміна ціни ONI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ONI на $ -0,0001297 (-0,47%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ONI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00468 (-14,56%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ONI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ONI змінився на $ -0,02253 (-45,06%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ONI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,02253 (-45,06%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ONI (ONI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ONI зараз.

Що таке ONI (ONI)

ONINO — це екосистема токенізації, що складається з платформи токенізації ONINO та блокчейну ONINO, спеціально розробленого рівня 1, призначеного для токенізації активів реального світу (RWA), відповідних операцій і використання на рівні підприємств. На відміну від мереж загального призначення, ONINO зосереджується на безпечному перенесенні активів реального світу, даних і прав власності ончейн.

Проєкт ONI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями ONI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ONI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про ONI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі ONI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни ONI (USD)

Скільки коштуватиме ONI (ONI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ONI (ONI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ONI.

Перегляньте прогноз ціни ONI вже зараз!

Токеноміка ONI (ONI)

Розуміння токеноміки ONI (ONI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ONI зараз!

Як купити ONI (ONI)

Шукаєте як купити ONI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати ONI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ONI до місцевих валют

Ресурс ONI

Щоб дізнатися більше про ONI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про ONI

Скільки сьогодні коштує ONI (ONI)?
Актуальна ціна ONI у USD становить 0,02747 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ONI до USD?
Поточна ціна ONI до USD — $ 0,02747. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ONI?
Ринкова капіталізація ONI — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ONI?
Циркуляційна пропозиція ONI — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ONI?
ONI досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ONI?
Історична мінімальна ціна ONI становила -- USD.
Який обсяг торгівлі ONI?
Актуальний обсяг торгівлі ONI за 24 години — $ 3,85K USD.
Чи підніметься ціна ONI цього року?
ONI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ONI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:09:26 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

