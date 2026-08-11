Сьогоднішня ціна REAL

Поточна ціна REAL (ASSET) сьогодні становить ₴ 0,25847, зі зміною 0,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASSET до UAH становить ₴ 0,25847 за ASSET.

REAL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ASSET. Протягом останніх 24 годин ASSET торгувався між ₴ 0,25632 (мінімум) та ₴ 0,26061 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ASSET змінився на -0,04% за останню годину та на -0,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 420,35K.

Ринкова інформація щодо REAL (ASSET)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 420,35K₴ 420,35K ₴ 420,35K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 258,47M₴ 258,47M ₴ 258,47M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація REAL — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 420,35K. Циркуляційна пропозиція ASSET — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 258,47M.