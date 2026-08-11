Сьогоднішня ціна Jimothy The Raccoon

Поточна ціна Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) сьогодні становить ₴ 0,006408, зі зміною 1,32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JIMOTHY до UAH становить ₴ 0,006408 за JIMOTHY.

Jimothy The Raccoon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- JIMOTHY. Протягом останніх 24 годин JIMOTHY торгувався між ₴ 0,005958 (мінімум) та ₴ 0,008703 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці JIMOTHY змінився на -%0,29 за останню годину та на +%1,15 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 279,07K.

Ринкова інформація щодо Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 279,07K₴ 279,07K ₴ 279,07K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 6,41M₴ 6,41M ₴ 6,41M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Jimothy The Raccoon — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 279,07K. Циркуляційна пропозиція JIMOTHY — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 6,41M.