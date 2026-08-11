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Поточна ціна Jimothy The Raccoon сьогодні становить 0,006408 UAH. Ринкова капіталізація JIMOTHY становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін JIMOTHY до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Jimothy The Raccoon сьогодні становить 0,006408 UAH. Ринкова капіталізація JIMOTHY становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін JIMOTHY до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про JIMOTHY

Інформація про ціну JIMOTHY

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Токеноміка JIMOTHY

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Курс Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

Актуальна ціна 1 JIMOTHY до UAH:

₴0,28693688
₴0,28693688₴0,28693688
-1,32%1D
UAH
Графік ціни Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:38:30 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Jimothy The Raccoon

Поточна ціна Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) сьогодні становить ₴ 0,006408, зі зміною 1,32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JIMOTHY до UAH становить ₴ 0,006408 за JIMOTHY.

Jimothy The Raccoon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- JIMOTHY. Протягом останніх 24 годин JIMOTHY торгувався між ₴ 0,005958 (мінімум) та ₴ 0,008703 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці JIMOTHY змінився на -%0,29 за останню годину та на +%1,15 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 279,07K.

Ринкова інформація щодо Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

--
----

₴ 279,07K
₴ 279,07K₴ 279,07K

₴ 6,41M
₴ 6,41M₴ 6,41M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

SOL

Поточна ринкова капіталізація Jimothy The Raccoon — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 279,07K. Циркуляційна пропозиція JIMOTHY — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 6,41M.

Історія ціни Jimothy The Raccoon у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,005958
₴ 0,005958₴ 0,005958
Мін. за 24 год
₴ 0,008703
₴ 0,008703₴ 0,008703
Макс. за 24 год

₴ 0,005958
₴ 0,005958₴ 0,005958

₴ 0,008703
₴ 0,008703₴ 0,008703

--
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--
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-%0,29

-%1,32

+%1,15

+%1,15

Історія ціни Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Jimothy The Raccoon за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00383823-%1,32
30 днів₴ +0,002408+%60,20
60 днів₴ +0,002408+%60,20
90 днів₴ +0,002408+%60,20
Зміна ціни Jimothy The Raccoon сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни JIMOTHY на ₴ -0,00383823 (-%1,32), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Jimothy The Raccoon за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,002408 (+%60,20), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Jimothy The Raccoon за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник JIMOTHY змінився на ₴ +0,002408 (+%60,20), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Jimothy The Raccoon за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,002408 (+%60,20), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Jimothy The Raccoon зараз.

Аналіз для Jimothy The Raccoon

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Jimothy The Raccoon. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Jimothy The Raccoon сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку JIMOTHY: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

JIMOTHY_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває в діапазоні між опорним рівнем S1 — 0,007869 і центральним рівнем — 0,008504. Текуща ціна 0,007929 знаходиться близько до нижньої підтримки, що відповідає нижній межі діапазону. Система скользящих середніх сигналізує про короткостроковий сигнал покупки, проте структура ціни поки не зрушила з центрального опорного рівня. Наразі сили биків і ведмедів утримують рівновагу всередині вузького діапазону. Індикатор MACD зафіксував формування «мертвого перетину», що свідчить про переважання короткострокового негативного імпульсу. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні, без ознак екстремального перекуплення або перепроданості. Швидкі та повільні індикатори демонструють розшарування: сигнал купівлі згруповано зі скользящими середніми, однак спостерігається розбіжність з осциляторами. Рівень волатильності залишається низьким, що свідчить про відсутність чіткого одностороннього тренду. Розподіл імпульсів розрізняється, і поки немає ознак концентрованого розкручування. Близьким ключовим рівнем підтримки є опорний рівень S1 — 0,007869, що знаходиться менш ніж у 1% від поточної ціни. Унизу, далі від ціни, розташований опорний рівень S2 — 0,007112, який забезпечує глибшу ліквідність. Зверху безпосередній опір знаходиться на центральному рівні — 0,008504, що відстає від поточної ціни приблизно на 7,2%. Більш далекий опір R1 розташований на рівні 0,009261. Торговельна активність має зосереджуватися на спостереженні за вищезазначеними опорними рівнями.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Jimothy The Raccoon?

Ціна JIMOTHY формуватеться під впливом волатильності мем-монет, ажіотажу в соціальних мережах, залучення громади та загальних трендів криптовалютного ринку. Критичну роль також відіграють спекулятивні операції, підтримка інфлюенсерів та рівень ліквідності на децентралізованих біржах. Відсутність внутрішньої корисності означає, що настрій ринку та вірусний імпульс є основними факторами, які визначають ціну цього активу.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Jimothy The Raccoon?

Інвестори стежать за курсом JIMOTHY, щоб оцінювати ринкову вартість у реальному часі, керувати ризиками портфеля та виявляти торговельні можливості. Як нестабільна мем-монета, коливання її ціни надають можливість швидко отримувати прибуток або зазнавати збитки. Стеження допомагає трейдерам приймати рішення про те, коли купувати, продавати чи утримувати активи, орієнтуючись на поточний настрій ринку та існуючі тенденції.

Прогноз ціни Jimothy The Raccoon

Прогноз ціни Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JIMOTHY у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає %0,00.
Прогноз ціни Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Jimothy The Raccoon потенційно може зрости на %0,00 і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Jimothy The Raccoon у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни JIMOTHY на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Jimothy The Raccoon.

Як купити та інвестувати Jimothy The Raccoon в Україна

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Крок 1

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Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

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Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
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Посібник з купівлі Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

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Що таке Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

JIMOTHY — це мемкоїн.

Ресурс Jimothy The Raccoon

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:38:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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JIMOTHY USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Jimothy The Raccoon у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
JIMOTHY/USD1
₴0,28132563
₴0,28132563₴0,28132563
-%2,39
7.62M (USDT)
JIMOTHY/USDT
₴0,2814603
₴0,2814603₴0,2814603
-%3,56
41.18M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 JIMOTHY = 0,28765512 UAH