Актуальна ціна LETSTOP сьогодні становить 0.04691 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STOP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STOP на MEXC вже зараз.

Логотип LETSTOP

Курс LETSTOP (STOP)

Актуальна ціна 1 STOP до USD:

$0,04691
$0,04691$0,04691
-0,38%1D
USD
Графік ціни LETSTOP (STOP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:23:39 (UTC+8)

Інформація щодо ціни LETSTOP (STOP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,04585
$ 0,04585$ 0,04585
Мін. за 24 год
$ 0,0538
$ 0,0538$ 0,0538
Макс. за 24 год

$ 0,04585
$ 0,04585$ 0,04585

$ 0,0538
$ 0,0538$ 0,0538

$ 1
$ 1$ 1

$ 0,02770163701207271
$ 0,02770163701207271$ 0,02770163701207271

+0,60%

-0,38%

-23,78%

-23,78%

Актуальна ціна LETSTOP (STOP) становить $ 0,04691. За останні 24 години STOP торгувався між мінімумом у $ 0,04585 і максимумом у $ 0,0538, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STOP становить $ 1, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02770163701207271.

Що стосується короткострокових результатів, то STOP змінився на +0,60% за останню годину, -0,38% за 24 години та на -23,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LETSTOP (STOP)

No.1646

$ 3,03M
$ 3,03M$ 3,03M

$ 59,64K
$ 59,64K$ 59,64K

$ 4,69M
$ 4,69M$ 4,69M

64,50M
64,50M 64,50M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

99 999 294,41379976
99 999 294,41379976 99 999 294,41379976

64,50%

SOL

Поточна ринкова капіталізація LETSTOP — $ 3,03M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 59,64K. Циркуляційна пропозиція STOP — 64,50M, зі загальною пропозицією 99999294.41379976. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,69M.

Історія ціни LETSTOP (STOP) у USD

Відстежуйте зміни ціни на LETSTOP за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0001789-0,38%
30 днів$ -0,04272-47,67%
60 днів$ -0,09409-66,74%
90 днів$ -0,16104-77,45%
Зміна ціни LETSTOP сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни STOP на $ -0,0001789 (-0,38%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни LETSTOP за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,04272 (-47,67%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни LETSTOP за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник STOP змінився на $ -0,09409 (-66,74%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни LETSTOP за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,16104 (-77,45%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для LETSTOP (STOP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни LETSTOP зараз.

Що таке LETSTOP (STOP)

LETSTOP — це перший застосунок, який надає винагороди за безпечне водіння у вигляді ваучерів або криптовалюти. З понад 1 мільйоном завантажень та 70 мільйонами безпечних кілометрів у більш ніж 180 країнах, $STOP працює на базі Solana.

Проєкт LETSTOP доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями LETSTOP. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу STOP, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про LETSTOP у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі LETSTOP безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни LETSTOP (USD)

Скільки коштуватиме LETSTOP (STOP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів LETSTOP (STOP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо LETSTOP.

Перегляньте прогноз ціни LETSTOP вже зараз!

Токеноміка LETSTOP (STOP)

Розуміння токеноміки LETSTOP (STOP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STOP зараз!

Як купити LETSTOP (STOP)

Шукаєте як купити LETSTOP? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати LETSTOP на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

STOP до місцевих валют

Ресурс LETSTOP

Щоб дізнатися більше про LETSTOP, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтLETSTOP
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про LETSTOP

Скільки сьогодні коштує LETSTOP (STOP)?
Актуальна ціна STOP у USD становить 0,04691 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STOP до USD?
Поточна ціна STOP до USD — $ 0,04691. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація LETSTOP?
Ринкова капіталізація STOP — $ 3,03M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STOP?
Циркуляційна пропозиція STOP — 64,50M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STOP?
STOP досяг історичної максимальної ціни у 1 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STOP?
Історична мінімальна ціна STOP становила 0,02770163701207271 USD.
Який обсяг торгівлі STOP?
Актуальний обсяг торгівлі STOP за 24 години — $ 59,64K USD.
Чи підніметься ціна STOP цього року?
STOP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STOP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:23:39 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

