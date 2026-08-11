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Поточна ціна USDCoin сьогодні становить 1.00084 UAH. Ринкова капіталізація USDC становить 74,859,880,220.0479580655244 UAH. Відстежуйте оновлення цін USDC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна USDCoin сьогодні становить 1.00084 UAH. Ринкова капіталізація USDC становить 74,859,880,220.0479580655244 UAH. Відстежуйте оновлення цін USDC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Інформація про ціну USDC

Що таке USDC

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Курс USDCoin (USDC)

Актуальна ціна 1 USDC до UAH:

₴44.9277076
₴44.9277076₴44.9277076
0,00%1D
UAH
Графік ціни USDCoin (USDC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:29:06 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна USDCoin

Поточна ціна USDCoin (USDC) сьогодні становить ₴ 1.00084, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDC до UAH становить ₴ 1.00084 за USDC.

USDCoin наразі посідає №5 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 74,86B, з циркуляційною пропозицією у 74,80B USDC. Протягом останніх 24 годин USDC торгувався між ₴ 1.00061 (мінімум) та ₴ 1.00092 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 105.4715858233452148402, тоді як історичний мінімум — ₴ 39.386486.

У короткостроковій динаміці USDC змінився на 0.00% за останню годину та на -0.01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 66,54M.

Ринкова інформація щодо USDCoin (USDC)

No.5

₴ 74,86B
₴ 74,86B₴ 74,86B

₴ 66,54M
₴ 66,54M₴ 66,54M

₴ 74.86B
₴ 74.86B₴ 74.86B

74,80B
74,80B 74,80B

74,797,050,697.46208991
74,797,050,697.46208991 74,797,050,697.46208991

3.34%

2018-09-30 00:00:00

₴ 44.89
₴ 44.89₴ 44.89

ETH

Поточна ринкова капіталізація USDCoin — ₴ 74,86B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 66,54M. Циркуляційна пропозиція USDC — 74,80B, зі загальною пропозицією 74797050697.46208991. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 74.86B.

Історія ціни USDCoin у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 1.00061
₴ 1.00061₴ 1.00061
Мін. за 24 год
₴ 1.00092
₴ 1.00092₴ 1.00092
Макс. за 24 год

₴ 1.00061
₴ 1.00061₴ 1.00061

₴ 1.00092
₴ 1.00092₴ 1.00092

₴ 105.4715858233452148402
₴ 105.4715858233452148402₴ 105.4715858233452148402

₴ 39.386486
₴ 39.386486₴ 39.386486

0.00%

0.00%

-0.01%

-0.01%

Історія ціни USDCoin (USDC) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на USDCoin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ 00.00%
30 днів₴ +0.00036+0.03%
60 днів₴ -0.00017-0.02%
90 днів₴ +0.00084+0.08%
Зміна ціни USDCoin сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни USDC на ₴ 0 (0.00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни USDCoin за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.00036 (+0.03%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни USDCoin за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник USDC змінився на ₴ -0.00017 (-0.02%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни USDCoin за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.00084 (+0.08%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для USDCoin (USDC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни USDCoin зараз.

Аналіз для USDCoin

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для USDCoin. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд USDCoin сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку USDC: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

USDC_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 1,00067. Ціна знаходиться вище ключового рівня 1,00003. Рівні S2 і S1 збігаються з позначкою 1,00002, а рівень R1 співпадає з центральним значенням 1,00003. Рівень R2 розташований на позначці 1,00004. Наразі ціна відхиляється від центрального діапазону. Індикаторна система демонструє нульовий сигнал для покупки. Структура перебуває у фазі вузького бокового коливання. MACD показує формування «мертвої» перетину: швидка і повільна лінії розходяться вниз. Індекс RSI знаходиться в нейтральній зоні. Показники KDJ не вказують на чітку тенденцію. StochRSI тримається на низьких рівнях. Пояс Болінджера продовжує стискатися, що свідчить про зменшення волатильності. Енергія биків і ведмедів розподілена рівномірно, а в короткостроковій перспективі відсутні сильні односторонні потужності. Група скользящих середніх не демонструє послідовного сигналу для покупки, а індикатори імпульсу показують явну розшарованість. Близький опорний рівень — 1,00003. Відстань між цим рівнем і поточним курсом становить 0,00064. Ключова підтримка нижче знаходиться на рівні 1,00002, відстань до якого — 0,00065. Далекий опір орієнтовно розташований на позначці 1,00004, що відстає від поточного курсу на 0,00003. Ціна коливається навколо центрального рівня 1,00003, при цьому простір вгору і вниз надзвичайно обмежений. Торговий діапазон дуже концентрований.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни USDCoin?

USDC — це стейблкоін, прив’язаний до долара США, тому його ціна повинна залишатися близькою до $1. Основні фактори, що впливають на ціну USDC, включають: зміни у регулюванні, прозорість резервів Circle, рівень довіри на ринку, стан ліквідності, механізми викупу, конкуруючі стейблкоїни та загальний настрій на криптовалютному ринку.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну USDCoin?

Люди хочуть знати ціну USDC сьогодні, оскільки: 1) прийняття торгівельних рішень — визначення часу купівлі/продажу для отримання прибутку; 2) відстеження портфелю — моніторинг вартості інвестицій; 3) можливості арбітражу між біржами; 4) управління ризиками та планування стоп-лосс; 5) аналіз настроїв ринку; 6) розрахунки по DeFi-фермерству.

Прогноз ціни USDCoin

Прогноз ціни USDCoin (USDC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна USDC у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни USDCoin (USDC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна USDCoin потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне USDCoin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни USDC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни USDCoin.

Як купити та інвестувати USDCoin в Україна

Готові розпочати торгівлю з USDCoin? Купівля USDC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити USDCoin. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі USDCoin (USDC).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і USDCoin буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі USDCoin (USDC)

Що ви можете зробити з USDCoin

Володіння USDCoin відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке USDCoin (USDC)

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

Whitepaper

Ресурс USDCoin

Щоб дізнатися більше про USDCoin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтUSDCoin
Оглядач блокчейну

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Люди також запитують: Інші запитання про USDCoin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:29:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для USDCoin (USDC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про USDCoin

USDC USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію USDC з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю USDCUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках USDCoin (USDC) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги USDCoin у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
USDC/USDT
₴44.9286054
₴44.9286054₴44.9286054
0.00%
66.59M (USDT)
USDC/USDF
₴45.123428
₴45.123428₴45.123428
+0.12%
55.76K (USDT)
USDC/EUR
₴38.906163
₴38.906163₴38.906163
+0.10%
100.55K (USDT)
USDC/BRL
₴230.55504
₴230.55504₴230.55504
+0.21%
55.81K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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