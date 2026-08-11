Сьогоднішня ціна USDCoin

Поточна ціна USDCoin (USDC) сьогодні становить ₴ 1.00084, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDC до UAH становить ₴ 1.00084 за USDC.

USDCoin наразі посідає №5 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 74,86B, з циркуляційною пропозицією у 74,80B USDC. Протягом останніх 24 годин USDC торгувався між ₴ 1.00061 (мінімум) та ₴ 1.00092 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 105.4715858233452148402, тоді як історичний мінімум — ₴ 39.386486.

У короткостроковій динаміці USDC змінився на 0.00% за останню годину та на -0.01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 66,54M.

Ринкова інформація щодо USDCoin (USDC)

Рейтинг No.5 Ринкова капіталізація ₴ 74,86B₴ 74,86B ₴ 74,86B Обсяг (за 24 год) ₴ 66,54M₴ 66,54M ₴ 66,54M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 74.86B₴ 74.86B ₴ 74.86B Циркуляційне постачання 74,80B 74,80B 74,80B Загальна пропозиція 74,797,050,697.46208991 74,797,050,697.46208991 74,797,050,697.46208991 Ринкова частка 3.34% Дата випуску 2018-09-30 00:00:00 Ціна випуску ₴ 44.89₴ 44.89 ₴ 44.89 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація USDCoin — ₴ 74,86B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 66,54M. Циркуляційна пропозиція USDC — 74,80B, зі загальною пропозицією 74797050697.46208991. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 74.86B.