Актуальна ціна McDonald s xStock сьогодні становить 305.92 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MCDX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Логотип McDonald s xStock

Курс McDonald s xStock (MCDX)

Актуальна ціна 1 MCDX до USD:

$305,85
$305,85$305,85
-0,23%1D
USD
Графік ціни McDonald s xStock (MCDX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:01:02 (UTC+8)

Інформація щодо ціни McDonald s xStock (MCDX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 305,83
$ 305,83$ 305,83
Мін. за 24 год
$ 312
$ 312$ 312
Макс. за 24 год

$ 305,83
$ 305,83$ 305,83

$ 312
$ 312$ 312

$ 319,1120635657469
$ 319,1120635657469$ 319,1120635657469

$ 293,2122259186859
$ 293,2122259186859$ 293,2122259186859

-0,11%

-0,22%

+0,69%

+0,69%

Актуальна ціна McDonald s xStock (MCDX) становить $ 305,92. За останні 24 години MCDX торгувався між мінімумом у $ 305,83 і максимумом у $ 312, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MCDX становить $ 319,1120635657469, тоді як його історичний мінімум — $ 293,2122259186859.

Що стосується короткострокових результатів, то MCDX змінився на -0,11% за останню годину, -0,22% за 24 години та на +0,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо McDonald s xStock (MCDX)

No.2272

$ 828,71K
$ 828,71K$ 828,71K

$ 57,86K
$ 57,86K$ 57,86K

$ 1,68M
$ 1,68M$ 1,68M

2,71K
2,71K 2,71K

--
----

5 499,92445865
5 499,92445865 5 499,92445865

SOL

Поточна ринкова капіталізація McDonald s xStock — $ 828,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,86K. Циркуляційна пропозиція MCDX — 2,71K, зі загальною пропозицією 5499.92445865. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,68M.

Історія ціни McDonald s xStock (MCDX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на McDonald s xStock за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,7051-0,22%
30 днів$ +2,2+0,72%
60 днів$ -6,82-2,19%
90 днів$ +7,41+2,48%
Зміна ціни McDonald s xStock сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MCDX на $ -0,7051 (-0,22%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни McDonald s xStock за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +2,2 (+0,72%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни McDonald s xStock за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MCDX змінився на $ -6,82 (-2,19%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни McDonald s xStock за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +7,41 (+2,48%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для McDonald s xStock (MCDX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни McDonald s xStock зараз.

Що таке McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) — це сертифікат-трекер, випущений у вигляді токенів Solana SPL та ERC-20. MCDx відстежує ціну McDonald's Corporation (базового активу). MCDx призначений для надання кваліфікованим учасникам ринку криптовалют доступу до ціни акцій McDonald's Corporation відповідно до нормативних вимог, зберігаючи при цьому переваги технології блокчейн.

Проєкт McDonald s xStock доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями McDonald s xStock. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MCDX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про McDonald s xStock у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі McDonald s xStock безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни McDonald s xStock (USD)

Скільки коштуватиме McDonald s xStock (MCDX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів McDonald s xStock (MCDX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо McDonald s xStock.

Перегляньте прогноз ціни McDonald s xStock вже зараз!

Токеноміка McDonald s xStock (MCDX)

Розуміння токеноміки McDonald s xStock (MCDX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MCDX зараз!

Як купити McDonald s xStock (MCDX)

Шукаєте як купити McDonald s xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати McDonald s xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MCDX до місцевих валют

1 McDonald s xStock (MCDX) до VND
8 050 284,8
1 McDonald s xStock (MCDX) до AUD
A$468,0576
1 McDonald s xStock (MCDX) до GBP
229,44
1 McDonald s xStock (MCDX) до EUR
263,0912
1 McDonald s xStock (MCDX) до USD
$305,92
1 McDonald s xStock (MCDX) до MYR
RM1 290,9824
1 McDonald s xStock (MCDX) до TRY
12 863,936
1 McDonald s xStock (MCDX) до JPY
¥46 499,84
1 McDonald s xStock (MCDX) до ARS
ARS$453 884,3264
1 McDonald s xStock (MCDX) до RUB
24 908,0064
1 McDonald s xStock (MCDX) до INR
26 865,8944
1 McDonald s xStock (MCDX) до IDR
Rp5 098 664,6272
1 McDonald s xStock (MCDX) до PHP
17 933,0304
1 McDonald s xStock (MCDX) до EGP
￡E.14 555,6736
1 McDonald s xStock (MCDX) до BRL
R$1 645,8496
1 McDonald s xStock (MCDX) до CAD
C$428,288
1 McDonald s xStock (MCDX) до BDT
37 383,424
1 McDonald s xStock (MCDX) до NGN
446 597,312
1 McDonald s xStock (MCDX) до COP
$1 195 000
1 McDonald s xStock (MCDX) до ZAR
R.5 301,5936
1 McDonald s xStock (MCDX) до UAH
12 784,3968
1 McDonald s xStock (MCDX) до TZS
T.Sh.760 994,3552
1 McDonald s xStock (MCDX) до VES
Bs64 855,04
1 McDonald s xStock (MCDX) до CLP
$289 400,32
1 McDonald s xStock (MCDX) до PKR
Rs86 367,3344
1 McDonald s xStock (MCDX) до KZT
164 205,6192
1 McDonald s xStock (MCDX) до THB
฿10 031,1168
1 McDonald s xStock (MCDX) до TWD
NT$9 422,336
1 McDonald s xStock (MCDX) до AED
د.إ1 122,7264
1 McDonald s xStock (MCDX) до CHF
Fr241,6768
1 McDonald s xStock (MCDX) до HKD
HK$2 376,9984
1 McDonald s xStock (MCDX) до AMD
֏116 717,6576
1 McDonald s xStock (MCDX) до MAD
.د.م2 823,6416
1 McDonald s xStock (MCDX) до MXN
$5 628,928
1 McDonald s xStock (MCDX) до SAR
ريال1 147,2
1 McDonald s xStock (MCDX) до ETB
Br46 196,9792
1 McDonald s xStock (MCDX) до KES
KSh39 420,8512
1 McDonald s xStock (MCDX) до JOD
د.أ216,89728
1 McDonald s xStock (MCDX) до PLN
1 113,5488
1 McDonald s xStock (MCDX) до RON
лв1 336,8704
1 McDonald s xStock (MCDX) до SEK
kr2 869,5296
1 McDonald s xStock (MCDX) до BGN
лв513,9456
1 McDonald s xStock (MCDX) до HUF
Ft102 795,2384
1 McDonald s xStock (MCDX) до CZK
6 405,9648
1 McDonald s xStock (MCDX) до KWD
د.ك93,61152
1 McDonald s xStock (MCDX) до ILS
1 006,4768
1 McDonald s xStock (MCDX) до BOB
Bs2 107,7888
1 McDonald s xStock (MCDX) до AZN
520,064
1 McDonald s xStock (MCDX) до TJS
SM2 823,6416
1 McDonald s xStock (MCDX) до GEL
829,0432
1 McDonald s xStock (MCDX) до AOA
Kz279 889,2672
1 McDonald s xStock (MCDX) до BHD
.د.ب115,02592
1 McDonald s xStock (MCDX) до BMD
$305,92
1 McDonald s xStock (MCDX) до DKK
kr1 967,0656
1 McDonald s xStock (MCDX) до HNL
L8 012,0448
1 McDonald s xStock (MCDX) до MUR
13 925,4784
1 McDonald s xStock (MCDX) до NAD
$5 298,5344
1 McDonald s xStock (MCDX) до NOK
kr3 053,0816
1 McDonald s xStock (MCDX) до NZD
$529,2416
1 McDonald s xStock (MCDX) до PAB
B/.305,92
1 McDonald s xStock (MCDX) до PGK
K1 287,9232
1 McDonald s xStock (MCDX) до QAR
ر.ق1 110,4896
1 McDonald s xStock (MCDX) до RSD
дин.30 882,624
1 McDonald s xStock (MCDX) до UZS
soʻm3 685 782,2848
1 McDonald s xStock (MCDX) до ALL
L25 452,544
1 McDonald s xStock (MCDX) до ANG
ƒ547,5968
1 McDonald s xStock (MCDX) до AWG
ƒ550,656
1 McDonald s xStock (MCDX) до BBD
$611,84
1 McDonald s xStock (MCDX) до BAM
KM513,9456
1 McDonald s xStock (MCDX) до BIF
Fr899 710,72
1 McDonald s xStock (MCDX) до BND
$394,6368
1 McDonald s xStock (MCDX) до BSD
$305,92
1 McDonald s xStock (MCDX) до JMD
$48 962,496
1 McDonald s xStock (MCDX) до KHR
1 228 593,0752
1 McDonald s xStock (MCDX) до KMF
Fr129 710,08
1 McDonald s xStock (MCDX) до LAK
6 650 434,6496
1 McDonald s xStock (MCDX) до LKR
රු92 589,7472
1 McDonald s xStock (MCDX) до MDL
L5 176,1664
1 McDonald s xStock (MCDX) до MGA
Ar1 365 712,5376
1 McDonald s xStock (MCDX) до MOP
P2 441,2416
1 McDonald s xStock (MCDX) до MVR
4 680,576
1 McDonald s xStock (MCDX) до MWK
MK529 272,192
1 McDonald s xStock (MCDX) до MZN
MT19 551,3472
1 McDonald s xStock (MCDX) до NPR
रु42 880,8064
1 McDonald s xStock (MCDX) до PYG
2 154 288,64
1 McDonald s xStock (MCDX) до RWF
Fr443 278,08
1 McDonald s xStock (MCDX) до SBD
$2 514,6624
1 McDonald s xStock (MCDX) до SCR
4 224,7552
1 McDonald s xStock (MCDX) до SRD
$12 141,9648
1 McDonald s xStock (MCDX) до SVC
$2 667,6224
1 McDonald s xStock (MCDX) до SZL
L5 295,4752
1 McDonald s xStock (MCDX) до TMT
m1 070,72
1 McDonald s xStock (MCDX) до TND
د.ت896,3456
1 McDonald s xStock (MCDX) до TTD
$2 068,0192
1 McDonald s xStock (MCDX) до UGX
Sh1 065 825,28
1 McDonald s xStock (MCDX) до XAF
Fr172 538,88
1 McDonald s xStock (MCDX) до XCD
$825,984
1 McDonald s xStock (MCDX) до XOF
Fr172 538,88
1 McDonald s xStock (MCDX) до XPF
Fr31 203,84
1 McDonald s xStock (MCDX) до BWP
P4 090,1504
1 McDonald s xStock (MCDX) до BZD
$611,84
1 McDonald s xStock (MCDX) до CVE
$29 031,808
1 McDonald s xStock (MCDX) до DJF
Fr54 147,84
1 McDonald s xStock (MCDX) до DOP
$19 480,9856
1 McDonald s xStock (MCDX) до DZD
د.ج39 800,192
1 McDonald s xStock (MCDX) до FJD
$700,5568
1 McDonald s xStock (MCDX) до GNF
Fr2 637 030,4
1 McDonald s xStock (MCDX) до GTQ
Q2 337,2288
1 McDonald s xStock (MCDX) до GYD
$63 824,0896
1 McDonald s xStock (MCDX) до ISK
kr37 322,24

Ресурс McDonald s xStock

Щоб дізнатися більше про McDonald s xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтMcDonald s xStock
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про McDonald s xStock

Скільки сьогодні коштує McDonald s xStock (MCDX)?
Актуальна ціна MCDX у USD становить 305,92 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MCDX до USD?
Поточна ціна MCDX до USD — $ 305,92. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація McDonald s xStock?
Ринкова капіталізація MCDX — $ 828,71K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MCDX?
Циркуляційна пропозиція MCDX — 2,71K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MCDX?
MCDX досяг історичної максимальної ціни у 319,1120635657469 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MCDX?
Історична мінімальна ціна MCDX становила 293,2122259186859 USD.
Який обсяг торгівлі MCDX?
Актуальний обсяг торгівлі MCDX за 24 години — $ 57,86K USD.
Чи підніметься ціна MCDX цього року?
MCDX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MCDX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:01:02 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

