Сьогоднішня ціна GamePad

Поточна ціна GamePad (GPAD) сьогодні становить ₴ 0,08152, зі зміною 0,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GPAD до UAH становить ₴ 0,08152 за GPAD.

GamePad наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- GPAD. Протягом останніх 24 годин GPAD торгувався між ₴ 0,0807 (мінімум) та ₴ 0,08247 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці GPAD змінився на +0,06% за останню годину та на +1,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 20,11K.

Ринкова інформація щодо GamePad (GPAD)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 20,11K₴ 20,11K ₴ 20,11K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 81,52M₴ 81,52M ₴ 81,52M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація GamePad — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 20,11K. Циркуляційна пропозиція GPAD — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 81,52M.