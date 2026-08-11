Сьогоднішня ціна ARCS

Поточна ціна ARCS (ARCS) сьогодні становить ₴ 0,01016, зі зміною 1,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARCS до UAH становить ₴ 0,01016 за ARCS.

ARCS наразі посідає №3857 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 ARCS. Протягом останніх 24 годин ARCS торгувався між ₴ 0,00977 (мінімум) та ₴ 0,01018 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 134,0450185261, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0017437274860321916.

У короткостроковій динаміці ARCS змінився на +0,39% за останню годину та на -8,23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 28,83K.

Ринкова інформація щодо ARCS (ARCS)

Рейтинг No.3857 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 28,83K₴ 28,83K ₴ 28,83K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 50,80M₴ 50,80M ₴ 50,80M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 Загальна пропозиція 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація ARCS — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 28,83K. Циркуляційна пропозиція ARCS — 0,00, зі загальною пропозицією 5000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 50,80M.