Актуальна ціна 0G сьогодні становить 1.735 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 0G до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 0G на MEXC вже зараз.

Курс 0G (0G)

Актуальна ціна 1 0G до USD:

$1,735
$1,735$1,735
-2,36%1D
USD
Графік ціни 0G (0G) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:17:57 (UTC+8)

Інформація щодо ціни 0G (0G) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,717
$ 1,717$ 1,717
Мін. за 24 год
$ 1,819
$ 1,819$ 1,819
Макс. за 24 год

$ 1,717
$ 1,717$ 1,717

$ 1,819
$ 1,819$ 1,819

--
----

--
----

-0,64%

-2,36%

-11,98%

-11,98%

Актуальна ціна 0G (0G) становить $ 1,735. За останні 24 години 0G торгувався між мінімумом у $ 1,717 і максимумом у $ 1,819, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 0G становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то 0G змінився на -0,64% за останню годину, -2,36% за 24 години та на -11,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 0G (0G)

--
----

$ 3,15M
$ 3,15M$ 3,15M

$ 1,74B
$ 1,74B$ 1,74B

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ZEROGRAVITY

Поточна ринкова капіталізація 0G — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,15M. Циркуляційна пропозиція 0G — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,74B.

Історія ціни 0G (0G) у USD

Відстежуйте зміни ціни на 0G за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,04194-2,36%
30 днів$ -3,61-67,54%
60 днів$ +0,985+131,33%
90 днів$ +0,985+131,33%
Зміна ціни 0G сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни 0G на $ -0,04194 (-2,36%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни 0G за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -3,61 (-67,54%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни 0G за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник 0G змінився на $ +0,985 (+131,33%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни 0G за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,985 (+131,33%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для 0G (0G)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни 0G зараз.

Що таке 0G (0G)

Протокол 0G — це найбільша у Web3 екосистема deAIOS та рівня 1; нескінченно масштабована інфраструктура, що складається з модульного блокчейну рівня 1, економічно ефективного сховища, перевіреного штучного інтелекту, генеративних агентів, рівня доступності даних для ШІ та уніфікованого ринку послуг.

Проєкт 0G доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями 0G. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу 0G, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про 0G у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі 0G безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни 0G (USD)

Скільки коштуватиме 0G (0G) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів 0G (0G) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо 0G.

Перегляньте прогноз ціни 0G вже зараз!

Токеноміка 0G (0G)

Розуміння токеноміки 0G (0G) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена 0G зараз!

Як купити 0G (0G)

Шукаєте як купити 0G? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати 0G на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

0G до місцевих валют

1 0G (0G) до VND
45 656,525
1 0G (0G) до AUD
A$2,65455
1 0G (0G) до GBP
1,30125
1 0G (0G) до EUR
1,4921
1 0G (0G) до USD
$1,735
1 0G (0G) до MYR
RM7,3217
1 0G (0G) до TRY
72,95675
1 0G (0G) до JPY
¥263,72
1 0G (0G) до ARS
ARS$2 574,16745
1 0G (0G) до RUB
141,2637
1 0G (0G) до INR
152,4024
1 0G (0G) до IDR
Rp28 916,6551
1 0G (0G) до PHP
101,79245
1 0G (0G) до EGP
￡E.82,56865
1 0G (0G) до BRL
R$9,3343
1 0G (0G) до CAD
C$2,429
1 0G (0G) до BDT
212,017
1 0G (0G) до NGN
2 532,83975
1 0G (0G) до COP
$6 777,34375
1 0G (0G) до ZAR
R.30,0849
1 0G (0G) до UAH
72,50565
1 0G (0G) до TZS
T.Sh.4 315,9166
1 0G (0G) до VES
Bs367,82
1 0G (0G) до CLP
$1 641,31
1 0G (0G) до PKR
Rs489,8252
1 0G (0G) до KZT
931,2786
1 0G (0G) до THB
฿56,9427
1 0G (0G) до TWD
NT$53,4727
1 0G (0G) до AED
د.إ6,36745
1 0G (0G) до CHF
Fr1,37065
1 0G (0G) до HKD
HK$13,48095
1 0G (0G) до AMD
֏661,95455
1 0G (0G) до MAD
.د.م16,01405
1 0G (0G) до MXN
$31,924
1 0G (0G) до SAR
ريال6,50625
1 0G (0G) до ETB
Br262,00235
1 0G (0G) до KES
KSh223,5721
1 0G (0G) до JOD
د.أ1,230115
1 0G (0G) до PLN
6,3154
1 0G (0G) до RON
лв7,58195
1 0G (0G) до SEK
kr16,29165
1 0G (0G) до BGN
лв2,9148
1 0G (0G) до HUF
Ft582,9947
1 0G (0G) до CZK
36,3309
1 0G (0G) до KWD
د.ك0,53091
1 0G (0G) до ILS
5,70815
1 0G (0G) до BOB
Bs11,95415
1 0G (0G) до AZN
2,9495
1 0G (0G) до TJS
SM16,01405
1 0G (0G) до GEL
4,70185
1 0G (0G) до AOA
Kz1 587,36885
1 0G (0G) до BHD
.د.ب0,65236
1 0G (0G) до BMD
$1,735
1 0G (0G) до DKK
kr11,15605
1 0G (0G) до HNL
L45,43965
1 0G (0G) до MUR
78,9772
1 0G (0G) до NAD
$30,0502
1 0G (0G) до NOK
kr17,3153
1 0G (0G) до NZD
$3,0189
1 0G (0G) до PAB
B/.1,735
1 0G (0G) до PGK
K7,30435
1 0G (0G) до QAR
ر.ق6,29805
1 0G (0G) до RSD
дин.175,2003
1 0G (0G) до UZS
soʻm20 903,60965
1 0G (0G) до ALL
L144,352
1 0G (0G) до ANG
ƒ3,10565
1 0G (0G) до AWG
ƒ3,123
1 0G (0G) до BBD
$3,47
1 0G (0G) до BAM
KM2,9148
1 0G (0G) до BIF
Fr5 102,635
1 0G (0G) до BND
$2,23815
1 0G (0G) до BSD
$1,735
1 0G (0G) до JMD
$277,68675
1 0G (0G) до KHR
6 967,8641
1 0G (0G) до KMF
Fr735,64
1 0G (0G) до LAK
37 717,39055
1 0G (0G) до LKR
රු525,1151
1 0G (0G) до MDL
L29,3562
1 0G (0G) до MGA
Ar7 745,5258
1 0G (0G) до MOP
P13,8453
1 0G (0G) до MVR
26,5455
1 0G (0G) до MWK
MK3 001,7235
1 0G (0G) до MZN
MT110,88385
1 0G (0G) до NPR
रु243,19495
1 0G (0G) до PYG
12 217,87
1 0G (0G) до RWF
Fr2 514,015
1 0G (0G) до SBD
$14,2617
1 0G (0G) до SCR
23,96035
1 0G (0G) до SRD
$68,86215
1 0G (0G) до SVC
$15,1292
1 0G (0G) до SZL
L30,03285
1 0G (0G) до TMT
m6,0725
1 0G (0G) до TND
د.ت5,08355
1 0G (0G) до TTD
$11,7286
1 0G (0G) до UGX
Sh6 044,74
1 0G (0G) до XAF
Fr978,54
1 0G (0G) до XCD
$4,6845
1 0G (0G) до XOF
Fr978,54
1 0G (0G) до XPF
Fr176,97
1 0G (0G) до BWP
P23,19695
1 0G (0G) до BZD
$3,47
1 0G (0G) до CVE
$164,6515
1 0G (0G) до DJF
Fr307,095
1 0G (0G) до DOP
$110,4848
1 0G (0G) до DZD
د.ج225,7235
1 0G (0G) до FJD
$3,97315
1 0G (0G) до GNF
Fr14 955,7
1 0G (0G) до GTQ
Q13,2554
1 0G (0G) до GYD
$361,97305
1 0G (0G) до ISK
kr211,67

Ресурс 0G

Щоб дізнатися більше про 0G, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайт0G
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про 0G

Скільки сьогодні коштує 0G (0G)?
Актуальна ціна 0G у USD становить 1,735 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна 0G до USD?
Поточна ціна 0G до USD — $ 1,735. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація 0G?
Ринкова капіталізація 0G — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція 0G?
Циркуляційна пропозиція 0G — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) 0G?
0G досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) 0G?
Історична мінімальна ціна 0G становила -- USD.
Який обсяг торгівлі 0G?
Актуальний обсяг торгівлі 0G за 24 години — $ 3,15M USD.
Чи підніметься ціна 0G цього року?
0G може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни 0G для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для 0G (0G)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор 0G до USD

Сума

0G
0G
USD
USD

1 0G = 1,735 USD

Торгувати 0G

0G/USDC
$1,737
$1,737$1,737
-2,08%
0G/USDT
$1,735
$1,735$1,735
-2,41%

