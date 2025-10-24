Актуальна ціна EVAA Protocol сьогодні становить 6.748 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EVAA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EVAA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна EVAA Protocol сьогодні становить 6.748 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EVAA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EVAA на MEXC вже зараз.

Курс EVAA Protocol (EVAA)

$6.748
+6.25%1D
USD
Графік ціни EVAA Protocol (EVAA) в реальному часі
Інформація щодо ціни EVAA Protocol (EVAA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 5.6
Мін. за 24 год
$ 8.342
Макс. за 24 год

$ 9.14523855803768
$ 1.4583095338977914
-4.17%

+6.25%

+95.08%

+95.08%

Актуальна ціна EVAA Protocol (EVAA) становить $ 6.748. За останні 24 години EVAA торгувався між мінімумом у $ 5.6 і максимумом у $ 8.342, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EVAA становить $ 9.14523855803768, тоді як його історичний мінімум — $ 1.4583095338977914.

Що стосується короткострокових результатів, то EVAA змінився на -4.17% за останню годину, +6.25% за 24 години та на +95.08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо EVAA Protocol (EVAA)

$ 44.66M
$ 2.50M
$ 337.40M
6.62M
50,000,000
50,000,000
13.23%

BSC

Поточна ринкова капіталізація EVAA Protocol — $ 44.66M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.50M. Циркуляційна пропозиція EVAA — 6.62M, зі загальною пропозицією 50000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 337.40M.

Історія ціни EVAA Protocol (EVAA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на EVAA Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.39694+6.25%
30 днів$ +4.748+237.40%
60 днів$ +4.748+237.40%
90 днів$ +4.748+237.40%
Зміна ціни EVAA Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни EVAA на $ +0.39694 (+6.25%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни EVAA Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +4.748 (+237.40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни EVAA Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник EVAA змінився на $ +4.748 (+237.40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни EVAA Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +4.748 (+237.40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для EVAA Protocol (EVAA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни EVAA Protocol зараз.

Що таке EVAA Protocol (EVAA)

EVAA — це децентралізований протокол ліквідності з відкритим вихідним кодом у мережі TON, нативний для Telegram, який дозволяє користувачам діяти в ролі депозиторів, отримуючи пасивний дохід завдяки наданій ліквідності, або в ролі позичальників, які можуть отримати понад забезпечені позики.

Проєкт EVAA Protocol доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями EVAA Protocol. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу EVAA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про EVAA Protocol у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі EVAA Protocol безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни EVAA Protocol (USD)

Скільки коштуватиме EVAA Protocol (EVAA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів EVAA Protocol (EVAA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо EVAA Protocol.

Перегляньте прогноз ціни EVAA Protocol вже зараз!

Токеноміка EVAA Protocol (EVAA)

Розуміння токеноміки EVAA Protocol (EVAA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EVAA зараз!

Як купити EVAA Protocol (EVAA)

Шукаєте як купити EVAA Protocol? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати EVAA Protocol на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

EVAA до місцевих валют

Щоб дізнатися більше про EVAA Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтEVAA Protocol
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про EVAA Protocol

Скільки сьогодні коштує EVAA Protocol (EVAA)?
Актуальна ціна EVAA у USD становить 6.748 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна EVAA до USD?
Поточна ціна EVAA до USD — $ 6.748. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація EVAA Protocol?
Ринкова капіталізація EVAA — $ 44.66M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція EVAA?
Циркуляційна пропозиція EVAA — 6.62M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) EVAA?
EVAA досяг історичної максимальної ціни у 9.14523855803768 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EVAA?
Історична мінімальна ціна EVAA становила 1.4583095338977914 USD.
Який обсяг торгівлі EVAA?
Актуальний обсяг торгівлі EVAA за 24 години — $ 2.50M USD.
Чи підніметься ціна EVAA цього року?
EVAA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EVAA для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

