Що таке EVAA Protocol (EVAA)

EVAA — це децентралізований протокол ліквідності з відкритим вихідним кодом у мережі TON, нативний для Telegram, який дозволяє користувачам діяти в ролі депозиторів, отримуючи пасивний дохід завдяки наданій ліквідності, або в ролі позичальників, які можуть отримати понад забезпечені позики.

Проєкт EVAA Protocol доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями EVAA Protocol. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу EVAA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про EVAA Protocol у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі EVAA Protocol безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни EVAA Protocol (USD)

Скільки коштуватиме EVAA Protocol (EVAA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів EVAA Protocol (EVAA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо EVAA Protocol.

Перегляньте прогноз ціни EVAA Protocol вже зараз!

Токеноміка EVAA Protocol (EVAA)

Розуміння токеноміки EVAA Protocol (EVAA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EVAA зараз!

Як купити EVAA Protocol (EVAA)

Шукаєте як купити EVAA Protocol? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати EVAA Protocol на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

EVAA до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс EVAA Protocol

Щоб дізнатися більше про EVAA Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про EVAA Protocol Скільки сьогодні коштує EVAA Protocol (EVAA)? Актуальна ціна EVAA у USD становить 6.748 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна EVAA до USD? $ 6.748 . Перегляньте Поточна ціна EVAA до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація EVAA Protocol? Ринкова капіталізація EVAA — $ 44.66M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція EVAA? Циркуляційна пропозиція EVAA — 6.62M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) EVAA? EVAA досяг історичної максимальної ціни у 9.14523855803768 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EVAA? Історична мінімальна ціна EVAA становила 1.4583095338977914 USD . Який обсяг торгівлі EVAA? Актуальний обсяг торгівлі EVAA за 24 години — $ 2.50M USD . Чи підніметься ціна EVAA цього року? EVAA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EVAA для поглибленого аналізу.

