Що таке Ansems Minutes (ANSEM)

«Ansem's Minute» — це персональний токен, запущений Ansem, відомим мемом KOL з більш ніж 700 000 підписників у X (раніше Твіттері), на платформі Time.fun.

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ANSEM до місцевих валют

1 ANSEM до VND ₫ 31,358.943 1 ANSEM до AUD A$ 1.94457 1 ANSEM до GBP ￡ 0.92948 1 ANSEM до EUR € 1.07624 1 ANSEM до USD $ 1.223 1 ANSEM до MYR RM 5.40566 1 ANSEM до TRY ₺ 46.54738 1 ANSEM до JPY ¥ 175.53719 1 ANSEM до RUB ₽ 101.77806 1 ANSEM до INR ₹ 105.27584 1 ANSEM до IDR Rp 20,383.32518 1 ANSEM до KRW ₩ 1,737.21035 1 ANSEM до PHP ₱ 69.93114 1 ANSEM до EGP ￡E. 62.7399 1 ANSEM до BRL R$ 7.16678 1 ANSEM до CAD C$ 1.68774 1 ANSEM до BDT ৳ 148.63119 1 ANSEM до NGN ₦ 1,953.66912 1 ANSEM до UAH ₴ 50.6322 1 ANSEM до VES Bs 86.833 1 ANSEM до PKR Rs 342.95366 1 ANSEM до KZT ₸ 632.03417 1 ANSEM до THB ฿ 40.93381 1 ANSEM до TWD NT$ 39.58851 1 ANSEM до AED د.إ 4.48841 1 ANSEM до CHF Fr 0.99063 1 ANSEM до HKD HK$ 9.47825 1 ANSEM до MAD .د.م 11.3739 1 ANSEM до MXN $ 24.86359

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