Логотип Ansems Minutes

Поточна ціна Ansems Minutes (ANSEM)

USD

Графік ціни Ansems Minutes (ANSEM) в реальному часі

$1.223
$1.223$1.223
+26.21%(1D)

Дані та інформація про ціну ANSEM в реальному часі

Поточна ціна Ansems Minutes (ANSEM) сьогодні становить 1.223 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна ANSEM у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Ansems Minutes:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 55.54K USD
- Зміна ціни Ansems Minutes протягом дня – +26.21%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

Отримуйте оновлення цін ANSEM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ANSEM.

Цінові показники ANSEMUSD

Відстежуйте зміни ціни на Ansems Minutes за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.25398+26.21%
30 днів$ -3.777-75.54%
60 днів$ -3.777-75.54%
90 днів$ -3.777-75.54%
Зміна ціни Ansems Minutes сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ANSEM на $ +0.25398 (+26.21%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Ansems Minutes за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -3.777 (-75.54%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Ansems Minutes за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ANSEM змінився на $ -3.777 (-75.54%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Ansems Minutes за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -3.777 (-75.54%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну ANSEM

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Ansems Minutes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.967
$ 0.967$ 0.967

$ 1.448
$ 1.448$ 1.448

$ 17.9
$ 17.9$ 17.9

+1.66%

+26.21%

-2.94%

Ринкова інформація ANSEM

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

--
----

$ 55.54K
$ 55.54K$ 55.54K

--
----

Що таке Ansems Minutes (ANSEM)

«Ansem's Minute» — це персональний токен, запущений Ansem, відомим мемом KOL з більш ніж 700 000 підписників у X (раніше Твіттері), на платформі Time.fun.

Проєкт Ansems Minutes доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Ansems Minutes. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ANSEM, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Ansems Minutes у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Ansems Minutes безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Ansems Minutes

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Ansems Minutes, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна ANSEM? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Ansems Minutes.

Історія ціни Ansems Minutes

Відстеження траєкторії ціни ANSEM надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії ANSEM. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Ansems Minutes.

Як купити Ansems Minutes (ANSEM)

Шукаєте як купити Ansems Minutes? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Ansems Minutes на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ANSEM до місцевих валют

1 ANSEM до VND
31,358.943
1 ANSEM до AUD
A$1.94457
1 ANSEM до GBP
0.92948
1 ANSEM до EUR
1.07624
1 ANSEM до USD
$1.223
1 ANSEM до MYR
RM5.40566
1 ANSEM до TRY
46.54738
1 ANSEM до JPY
¥175.53719
1 ANSEM до RUB
101.77806
1 ANSEM до INR
105.27584
1 ANSEM до IDR
Rp20,383.32518
1 ANSEM до KRW
1,737.21035
1 ANSEM до PHP
69.93114
1 ANSEM до EGP
￡E.62.7399
1 ANSEM до BRL
R$7.16678
1 ANSEM до CAD
C$1.68774
1 ANSEM до BDT
148.63119
1 ANSEM до NGN
1,953.66912
1 ANSEM до UAH
50.6322
1 ANSEM до VES
Bs86.833
1 ANSEM до PKR
Rs342.95366
1 ANSEM до KZT
632.03417
1 ANSEM до THB
฿40.93381
1 ANSEM до TWD
NT$39.58851
1 ANSEM до AED
د.إ4.48841
1 ANSEM до CHF
Fr0.99063
1 ANSEM до HKD
HK$9.47825
1 ANSEM до MAD
.د.م11.3739
1 ANSEM до MXN
$24.86359

Ресурс Ansems Minutes

Щоб дізнатися більше про Ansems Minutes, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAnsems Minutes
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Ansems Minutes

Головні новини

Що таке Mind Network (FHE)? Повний посібник по крипто-токену з повною гомоморфною криптацією

Представляємо Mind Network, інноваційний проект, що використовує повну гомоморфну криптацію (FHE) для створення цифрової екосистеми з нульовою довірою, де дані залишаються зашифрованими не тільки під час передачі, а й протягом обчислень. Нативний токен Mind Network, $FHE, забезпечує цей революційний протокол, який переосмислює наш підхід до безпеки в епоху штучного інтелекту та блокчейну.

April 11, 2025

Що таке Unite (UNITE)? Повний посібник щодо першої L3 блокчейн для мобільних ігор

Ця стаття пропонує всебічне дослідження Unite, від його основних технологій до його ринкових можливостей і всього, що між ними.

April 10, 2025

Найкраща криптовалюта для інвестицій у 2025 році: експертний аналіз та аналітичні дані

У цій статті ми проведемо експертний аналіз, розберемо аналітичні дані та допоможемо вам обрати найкращу криптовалюту для інвестицій у 2025 році з використанням можливостей криптобіржі MEXC.

April 10, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор

Сума

ANSEM
USD

1 ANSEM = 1.223 USD

Торгівля

ANSEMUSDT
$1.223
$1.223$1.223
+26.34%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --