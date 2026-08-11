Сьогоднішня ціна P2P

Поточна ціна P2P (P2P) сьогодні становить ₴ 0,0000329, зі зміною 0,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації P2P до UAH становить ₴ 0,0000329 за P2P.

P2P наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- P2P. Протягом останніх 24 годин P2P торгувався між ₴ 0,00003171 (мінімум) та ₴ 0,00003324 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці P2P змінився на -0,31% за останню годину та на +0,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 25,64K.

Ринкова інформація щодо P2P (P2P)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 25,64K₴ 25,64K ₴ 25,64K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,12M₴ 1,12M ₴ 1,12M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 34 000 000 000 34 000 000 000 34 000 000 000 Публічний блокчейн SENTINEL

Поточна ринкова капіталізація P2P — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 25,64K. Циркуляційна пропозиція P2P — --, зі загальною пропозицією 34000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,12M.