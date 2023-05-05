AUC

Advanced Project об’єднує регульовані фінансові послуги зі світом блокчейнів, поєднуючи Web 2.0 і Web 3.0 для створення безперебійних, безпечних й ефективних фінансових рішень. Фокус нашої уваги — це інтеграція блокчейну та цифрових активів у транскордонні грошові перекази та щоденні платежі, особливо для населення світу, у якого немає доступу до банківських послуг. Пропонуючи інноваційні послуги платежів і грошових переказів, а також платіжні рішення загальнодоступної системи, ми даємо людям з обмеженим доступом до традиційного банківського обслуговування можливість використовувати цифрові активи для швидких, безпечних і економічно ефективних транзакцій.

Ім'яAUC

РейтингNo.3708

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція6,000,000,000

Загальна пропозиція6,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.8690179155302579,2023-05-05

Найнижча ціна0.000394974303344579,2025-05-14

Публічний блокчейнBASE

ОписAdvanced Project об’єднує регульовані фінансові послуги зі світом блокчейнів, поєднуючи Web 2.0 і Web 3.0 для створення безперебійних, безпечних й ефективних фінансових рішень. Фокус нашої уваги — це інтеграція блокчейну та цифрових активів у транскордонні грошові перекази та щоденні платежі, особливо для населення світу, у якого немає доступу до банківських послуг. Пропонуючи інноваційні послуги платежів і грошових переказів, а також платіжні рішення загальнодоступної системи, ми даємо людям з обмеженим доступом до традиційного банківського обслуговування можливість використовувати цифрові активи для швидких, безпечних і економічно ефективних транзакцій.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.