Що таке Cosplay Token (COT)

Японський проєкт, що має на меті об'єднати світову косплей-спільноту за допомогою токена $COT. Проєкт походить від платформи «WorldCosplay» (1,2 мільйона користувачів) і поєднує реальні події з цифровою взаємодією, щоб створити нову економічну сферу для косплей-культури.

Токеноміка Cosplay Token (COT)

Розуміння токеноміки Cosplay Token (COT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COT зараз!

Ресурс Cosplay Token

Щоб дізнатися більше про Cosplay Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Cosplay Token Скільки сьогодні коштує Cosplay Token (COT)? Актуальна ціна COT у USD становить 0,001918 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна COT до USD? $ 0,001918 . Перегляньте Поточна ціна COT до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Cosplay Token? Ринкова капіталізація COT — $ 756,38K USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція COT? Циркуляційна пропозиція COT — 394,36M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) COT? COT досяг історичної максимальної ціни у 0,20071997640034067 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COT? Історична мінімальна ціна COT становила 0,001063216445440777 USD . Який обсяг торгівлі COT? Актуальний обсяг торгівлі COT за 24 години — $ 6,25K USD . Чи підніметься ціна COT цього року? COT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COT для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Cosplay Token (COT)

