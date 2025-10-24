Актуальна ціна Cosplay Token сьогодні становить 0.001918 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Cosplay Token сьогодні становить 0.001918 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COT на MEXC вже зараз.

Курс Cosplay Token (COT)

$0,001918
-0,36%1D
Графік ціни Cosplay Token (COT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:36:00 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Cosplay Token (COT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,41%

-0,36%

-10,34%

-10,34%

Актуальна ціна Cosplay Token (COT) становить $ 0,001918. За останні 24 години COT торгувався між мінімумом у $ 0,00191 і максимумом у $ 0,001939, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COT становить $ 0,20071997640034067, тоді як його історичний мінімум — $ 0,001063216445440777.

Що стосується короткострокових результатів, то COT змінився на +0,41% за останню годину, -0,36% за 24 години та на -10,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cosplay Token (COT)

No.2325

39,43%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Cosplay Token — $ 756,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,25K. Циркуляційна пропозиція COT — 394,36M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,92M.

Історія ціни Cosplay Token (COT) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Cosplay Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00000693-0,36%
30 днів$ -0,000443-18,77%
60 днів$ -0,000202-9,53%
90 днів$ +0,000518+37,00%
Зміна ціни Cosplay Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни COT на $ -0,00000693 (-0,36%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Cosplay Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,000443 (-18,77%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Cosplay Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник COT змінився на $ -0,000202 (-9,53%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Cosplay Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,000518 (+37,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Cosplay Token (COT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Cosplay Token зараз.

Що таке Cosplay Token (COT)

Японський проєкт, що має на меті об'єднати світову косплей-спільноту за допомогою токена $COT. Проєкт походить від платформи «WorldCosplay» (1,2 мільйона користувачів) і поєднує реальні події з цифровою взаємодією, щоб створити нову економічну сферу для косплей-культури.

Проєкт Cosplay Token доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Cosplay Token. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу COT, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Cosplay Token у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Cosplay Token безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Cosplay Token (USD)

Скільки коштуватиме Cosplay Token (COT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Cosplay Token (COT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Cosplay Token.

Перегляньте прогноз ціни Cosplay Token вже зараз!

Токеноміка Cosplay Token (COT)

Розуміння токеноміки Cosplay Token (COT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COT зараз!

Як купити Cosplay Token (COT)

Шукаєте як купити Cosplay Token? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Cosplay Token на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

COT до місцевих валют

Щоб дізнатися більше про Cosplay Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Cosplay Token

Скільки сьогодні коштує Cosplay Token (COT)?
Актуальна ціна COT у USD становить 0,001918 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна COT до USD?
Поточна ціна COT до USD — $ 0,001918. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Cosplay Token?
Ринкова капіталізація COT — $ 756,38K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція COT?
Циркуляційна пропозиція COT — 394,36M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) COT?
COT досяг історичної максимальної ціни у 0,20071997640034067 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COT?
Історична мінімальна ціна COT становила 0,001063216445440777 USD.
Який обсяг торгівлі COT?
Актуальний обсяг торгівлі COT за 24 години — $ 6,25K USD.
Чи підніметься ціна COT цього року?
COT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:36:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Cosplay Token (COT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

