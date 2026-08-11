Сьогоднішня ціна DPIN

Поточна ціна DPIN (DPN) сьогодні становить ₴ 2.184, зі зміною 0.27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DPN до UAH становить ₴ 2.184 за DPN.

DPIN наразі посідає №4290 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 DPN. Протягом останніх 24 годин DPN торгувався між ₴ 2.18 (мінімум) та ₴ 2.2 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 446.11128330706915833, тоді як історичний мінімум — ₴ 77.999006542599061357.

У короткостроковій динаміці DPN змінився на -0.73% за останню годину та на +6.17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 759,89.

Ринкова інформація щодо DPIN (DPN)

Рейтинг No.4290 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 759,89₴ 759,89 ₴ 759,89 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 458.64M₴ 458.64M ₴ 458.64M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 210,000,000 210,000,000 210,000,000 Загальна пропозиція 26,231,479 26,231,479 26,231,479 Коефіцієнт циркуляції 0.00% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація DPIN — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 759,89. Циркуляційна пропозиція DPN — 0,00, зі загальною пропозицією 26231479. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 458.64M.