Сьогоднішня ціна CMC 20 Index DTF

Поточна ціна CMC 20 Index DTF (CMC20) сьогодні становить ₴ 129,25, зі зміною 0,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CMC20 до UAH становить ₴ 129,25 за CMC20.

CMC 20 Index DTF наразі посідає №8066 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 10,49M, з циркуляційною пропозицією у 81,13K CMC20. Протягом останніх 24 годин CMC20 торгувався між ₴ 129,25 (мінімум) та ₴ 131,71 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 9 450,9340906604646607515, тоді як історичний мінімум — ₴ 5 361,1327517752130023.

У короткостроковій динаміці CMC20 змінився на 0,00% за останню годину та на +0,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 279,99.

Ринкова інформація щодо CMC 20 Index DTF (CMC20)

Рейтинг No.8066 Ринкова капіталізація ₴ 10,49M₴ 10,49M ₴ 10,49M Обсяг (за 24 год) ₴ 279,99₴ 279,99 ₴ 279,99 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 10,49M₴ 10,49M ₴ 10,49M Циркуляційне постачання 81,13K 81,13K 81,13K Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 81 133,83153118 81 133,83153118 81 133,83153118 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація CMC 20 Index DTF — ₴ 10,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 279,99. Циркуляційна пропозиція CMC20 — 81,13K, зі загальною пропозицією 81133.83153118. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,49M.