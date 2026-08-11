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Поточна ціна CMC 20 Index DTF сьогодні становить 129,25 UAH. Ринкова капіталізація CMC20 становить 10 486 547,725405015 UAH. Відстежуйте оновлення цін CMC20 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна CMC 20 Index DTF сьогодні становить 129,25 UAH. Ринкова капіталізація CMC20 становить 10 486 547,725405015 UAH. Відстежуйте оновлення цін CMC20 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CMC20

Інформація про ціну CMC20

Що таке CMC20

Whitepaper CMC20

Офіційний вебсайт CMC20

Токеноміка CMC20

Прогноз ціни CMC20

Історія CMC20

Посібник з купівлі CMC20

Конвертація CMC20 у фіатну валюту

Спот CMC20

Премаркет торгівля

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Логотип CMC 20 Index DTF

Курс CMC 20 Index DTF (CMC20)

Актуальна ціна 1 CMC20 до UAH:

₴5 802,0325
₴5 802,0325₴5 802,0325
-0,56%1D
UAH
Графік ціни CMC 20 Index DTF (CMC20) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:08:33 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна CMC 20 Index DTF

Поточна ціна CMC 20 Index DTF (CMC20) сьогодні становить ₴ 129,25, зі зміною 0,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CMC20 до UAH становить ₴ 129,25 за CMC20.

CMC 20 Index DTF наразі посідає №8066 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 10,49M, з циркуляційною пропозицією у 81,13K CMC20. Протягом останніх 24 годин CMC20 торгувався між ₴ 129,25 (мінімум) та ₴ 131,71 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 9 450,9340906604646607515, тоді як історичний мінімум — ₴ 5 361,1327517752130023.

У короткостроковій динаміці CMC20 змінився на 0,00% за останню годину та на +0,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 279,99.

Ринкова інформація щодо CMC 20 Index DTF (CMC20)

No.8066

₴ 10,49M
₴ 10,49M₴ 10,49M

₴ 279,99
₴ 279,99₴ 279,99

₴ 10,49M
₴ 10,49M₴ 10,49M

81,13K
81,13K 81,13K

--
----

81 133,83153118
81 133,83153118 81 133,83153118

BSC

Поточна ринкова капіталізація CMC 20 Index DTF — ₴ 10,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 279,99. Циркуляційна пропозиція CMC20 — 81,13K, зі загальною пропозицією 81133.83153118. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,49M.

Історія ціни CMC 20 Index DTF у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 129,25
₴ 129,25₴ 129,25
Мін. за 24 год
₴ 131,71
₴ 131,71₴ 131,71
Макс. за 24 год

₴ 129,25
₴ 129,25₴ 129,25

₴ 131,71
₴ 131,71₴ 131,71

₴ 9 450,9340906604646607515
₴ 9 450,9340906604646607515₴ 9 450,9340906604646607515

₴ 5 361,1327517752130023
₴ 5 361,1327517752130023₴ 5 361,1327517752130023

0,00%

-0,55%

+0,43%

+0,43%

Історія ціни CMC 20 Index DTF (CMC20) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на CMC 20 Index DTF за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -32,6744-0,55%
30 днів₴ -1,63-1,25%
60 днів₴ +2,68+2,11%
90 днів₴ -33,54-20,61%
Зміна ціни CMC 20 Index DTF сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CMC20 на ₴ -32,6744 (-0,55%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни CMC 20 Index DTF за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -1,63 (-1,25%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни CMC 20 Index DTF за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CMC20 змінився на ₴ +2,68 (+2,11%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни CMC 20 Index DTF за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -33,54 (-20,61%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для CMC 20 Index DTF (CMC20)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни CMC 20 Index DTF зараз.

Аналіз для CMC 20 Index DTF

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для CMC 20 Index DTF. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни CMC 20 Index DTF?

Ціни CMC20 залежать від кількох ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди крипторинку.
2. Рух цін біткоїна та основних альткоїнів, оскільки вони визначають кореляцію у секторі.
3. Обсяги торгівлі та ліквідність окремих токенів, що входять до індексу.
4. Новини щодо регулювання та зміни політики, які впливають на ринки криптовалют.
5. Інституційне прийняття та потоки інвестицій.
6. Макроекономічні фактори, такі як інфляція, процентні ставки та глобальна фінансова стабільність.
7. Патерни технічного аналізу та рівні підтримки/опору.
8. Події з перебалансування індексу та зміни складу його компонентів.
9. Ринкові маніпуляції та діяльність торговців-китів.
10. Новини та події, пов’язані з 20 найбільшими криптовалютами, що входять до індексу.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну CMC 20 Index DTF?

Люди хочуть знати ціну CMC20 сьогодні з кількох ключових причин: прийняття інвестиційних рішень, відстеження портфелю, управління часом входження на ринок, обчислення прибутку та збитків, а також пошуку торговельних можливостей. Як індексний фонд криптовалют, CMC20 відстежує 20 найбільших монет, тому його ціна відображає загальні тренди ринку.

Прогноз ціни CMC 20 Index DTF

Прогноз ціни CMC 20 Index DTF (CMC20) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CMC20 у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни CMC 20 Index DTF (CMC20) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна CMC 20 Index DTF потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне CMC 20 Index DTF у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CMC20 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни CMC 20 Index DTF.

Як купити та інвестувати CMC 20 Index DTF в Україна

Готові розпочати торгівлю з CMC 20 Index DTF? Купівля CMC20 на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити CMC 20 Index DTF. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі CMC 20 Index DTF (CMC20).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і CMC 20 Index DTF буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі CMC 20 Index DTF (CMC20)

Що ви можете зробити з CMC 20 Index DTF

Володіння CMC 20 Index DTF відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке CMC 20 Index DTF (CMC20)

Токен CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) — це ліквідний індексний токен на базі Reserve, який відстежує індекс CoinMarketCap 20. CMC20 Index — це бенчмарк, створений для вимірювання результативності 20 провідних криптовалютних проєктів за ринковою капіталізацією згідно з рейтингом CoinMarketCap. До індексу не входять стейблкоїни (наприклад, USDT), токени, прив'язані до інших криптоактивів (наприклад, WBTC або stETH), а також активи з обмеженою придатністю для інвестування (наприклад, потенційні юридичні ризики або низька циркуляційна ліквідність). Індекс відображає ширший ринок криптовалют і водночас дає уявлення про результативність різноманітного набору цифрових активів.

Ресурс CMC 20 Index DTF

Щоб дізнатися більше про CMC 20 Index DTF, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCMC 20 Index DTF
Оглядач блокчейну

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Люди також запитують: Інші запитання про CMC 20 Index DTF

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:08:33 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CMC 20 Index DTF (CMC20)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про CMC 20 Index DTF

CMC20 USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CMC20 з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CMC20USDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках CMC 20 Index DTF (CMC20) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги CMC 20 Index DTF у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CMC20/USDT
₴5 802,0325
₴5 802,0325₴5 802,0325
-0,55%
2.13 (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 CMC20 = 5 802,0325 UAH