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Поточна ціна Lido Staked ETH сьогодні становить 1 872,68 UAH. Ринкова капіталізація STETH становить 16 833 685 399,3443742512 UAH. Відстежуйте оновлення цін STETH до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Lido Staked ETH сьогодні становить 1 872,68 UAH. Ринкова капіталізація STETH становить 16 833 685 399,3443742512 UAH. Відстежуйте оновлення цін STETH до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про STETH

Інформація про ціну STETH

Що таке STETH

Whitepaper STETH

Офіційний вебсайт STETH

Токеноміка STETH

Прогноз ціни STETH

Історія STETH

Посібник з купівлі STETH

Конвертація STETH у фіатну валюту

Спот STETH

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Курс Lido Staked ETH (STETH)

Актуальна ціна 1 STETH до UAH:

₴84 092,8859
₴84 092,8859₴84 092,8859
-0,22%1D
UAH
Графік ціни Lido Staked ETH (STETH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:18:22 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Lido Staked ETH

Поточна ціна Lido Staked ETH (STETH) сьогодні становить ₴ 1 872,68, зі зміною 0,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STETH до UAH становить ₴ 1 872,68 за STETH.

Lido Staked ETH наразі посідає №7961 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 16,83B, з циркуляційною пропозицією у 8,99M STETH. Протягом останніх 24 годин STETH торгувався між ₴ 1 870,3 (мінімум) та ₴ 1 929,43 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 223 661,158167027212010231, тоді як історичний мінімум — ₴ 24 769,6103779744.

У короткостроковій динаміці STETH змінився на -0,10% за останню годину та на +0,86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,70K.

Ринкова інформація щодо Lido Staked ETH (STETH)

No.7961

₴ 16,83B
₴ 16,83B₴ 16,83B

₴ 54,70K
₴ 54,70K₴ 54,70K

₴ 16,83B
₴ 16,83B₴ 16,83B

8,99M
8,99M 8,99M

8 989 088,04459084
8 989 088,04459084 8 989 088,04459084

ETH

Поточна ринкова капіталізація Lido Staked ETH — ₴ 16,83B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,70K. Циркуляційна пропозиція STETH — 8,99M, зі загальною пропозицією 8989088.04459084. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 16,83B.

Історія ціни Lido Staked ETH у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 1 870,3
₴ 1 870,3₴ 1 870,3
Мін. за 24 год
₴ 1 929,43
₴ 1 929,43₴ 1 929,43
Макс. за 24 год

₴ 1 870,3
₴ 1 870,3₴ 1 870,3

₴ 1 929,43
₴ 1 929,43₴ 1 929,43

₴ 223 661,158167027212010231
₴ 223 661,158167027212010231₴ 223 661,158167027212010231

₴ 24 769,6103779744
₴ 24 769,6103779744₴ 24 769,6103779744

-0,10%

-0,22%

+0,86%

+0,86%

Історія ціни Lido Staked ETH (STETH) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Lido Staked ETH за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -185,4123-0,22%
30 днів₴ +76,68+4,26%
60 днів₴ +211,09+12,70%
90 днів₴ -428,31-18,62%
Зміна ціни Lido Staked ETH сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни STETH на ₴ -185,4123 (-0,22%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Lido Staked ETH за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +76,68 (+4,26%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Lido Staked ETH за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник STETH змінився на ₴ +211,09 (+12,70%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Lido Staked ETH за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -428,31 (-18,62%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Lido Staked ETH (STETH)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Lido Staked ETH зараз.

Аналіз для Lido Staked ETH

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Lido Staked ETH. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Lido Staked ETH?

Ціни на STETH залежать від кількох ключових факторів:

1. Рух цін на ETH — STETH тісно слідує за вартістю Ethereum.
2. Винагороди та доходи від стейкінгу через валідацію Ethereum 2.0.
3. Рівень ліквідності у протоколах DeFi та доступність на біржах.
4. Ринковий попит на рішення для ліквідного стейкінгу.
5. Оновлення та управлінські рішення щодо протоколу Lido.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Lido Staked ETH?

Люди хочуть знати ціну STETH сьогодні, оскільки вона відображає їхню вартість заставлених етерів та впливає на вартість портфеля. STETH тісно слідує за ETH, але може торгуватися з невеликими преміями або дисконтами. Інвестори стежать за щоденними цінами для прийняття рішень щодо торгівлі, розрахунку доходності та управління ризиками у стратегіях DeFi.

Прогноз ціни Lido Staked ETH

Прогноз ціни Lido Staked ETH (STETH) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STETH у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Lido Staked ETH (STETH) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Lido Staked ETH потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Lido Staked ETH у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STETH на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Lido Staked ETH.

Як купити та інвестувати Lido Staked ETH в Україна

Готові розпочати торгівлю з Lido Staked ETH? Купівля STETH на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Lido Staked ETH. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Lido Staked ETH (STETH).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Lido Staked ETH буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Lido Staked ETH (STETH)

Що ви можете зробити з Lido Staked ETH

Володіння Lido Staked ETH відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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Купівля Lido Staked ETH (STETH) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Lido Staked ETH (STETH)

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

Ресурс Lido Staked ETH

Щоб дізнатися більше про Lido Staked ETH, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтLido Staked ETH
Оглядач блокчейну

Категорія :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemLiquid Staked ETH

Люди також запитують: Інші запитання про Lido Staked ETH

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:18:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Lido Staked ETH (STETH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Lido Staked ETH

STETH USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію STETH з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю STETHUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Lido Staked ETH (STETH) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Lido Staked ETH у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
STETH/USDT
₴84 092,8859
₴84 092,8859₴84 092,8859
-0,16%
29.00 (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 STETH = 84 064,6052 UAH