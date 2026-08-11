Сьогоднішня ціна Lido Staked ETH

Поточна ціна Lido Staked ETH (STETH) сьогодні становить ₴ 1 872,68, зі зміною 0,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STETH до UAH становить ₴ 1 872,68 за STETH.

Lido Staked ETH наразі посідає №7961 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 16,83B, з циркуляційною пропозицією у 8,99M STETH. Протягом останніх 24 годин STETH торгувався між ₴ 1 870,3 (мінімум) та ₴ 1 929,43 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 223 661,158167027212010231, тоді як історичний мінімум — ₴ 24 769,6103779744.

У короткостроковій динаміці STETH змінився на -0,10% за останню годину та на +0,86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,70K.

Ринкова інформація щодо Lido Staked ETH (STETH)

Рейтинг No.7961 Ринкова капіталізація ₴ 16,83B₴ 16,83B ₴ 16,83B Обсяг (за 24 год) ₴ 54,70K₴ 54,70K ₴ 54,70K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 16,83B₴ 16,83B ₴ 16,83B Циркуляційне постачання 8,99M 8,99M 8,99M Загальна пропозиція 8 989 088,04459084 8 989 088,04459084 8 989 088,04459084 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Lido Staked ETH — ₴ 16,83B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,70K. Циркуляційна пропозиція STETH — 8,99M, зі загальною пропозицією 8989088.04459084. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 16,83B.