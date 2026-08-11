Сьогоднішня ціна Myros

Поточна ціна Myros (MY) сьогодні становить ₴ 0.0192, зі зміною 28.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MY до UAH становить ₴ 0.0192 за MY.

Myros наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- MY. Протягом останніх 24 годин MY торгувався між ₴ 0.0149 (мінімум) та ₴ 0.3795 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці MY змінився на +3.78% за останню годину та на -55.97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 13,06M.

Ринкова інформація щодо Myros (MY)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 13,06M₴ 13,06M ₴ 13,06M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 19.20M₴ 19.20M ₴ 19.20M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Myros — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 13,06M. Циркуляційна пропозиція MY — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 19.20M.