Сьогоднішня ціна Immunefi

Поточна ціна Immunefi (IMU) сьогодні становить ₴ 0,00249, зі зміною 0,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IMU до UAH становить ₴ 0,00249 за IMU.

Immunefi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- IMU. Протягом останніх 24 годин IMU торгувався між ₴ 0,002282 (мінімум) та ₴ 0,003085 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці IMU змінився на +3,06% за останню годину та на +114,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 77,13K.

Ринкова інформація щодо Immunefi (IMU)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 77,13K₴ 77,13K ₴ 77,13K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 24,90M₴ 24,90M ₴ 24,90M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Immunefi — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 77,13K. Циркуляційна пропозиція IMU — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 24,90M.