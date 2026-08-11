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Поточна ціна Immunefi сьогодні становить 0,00249 UAH. Ринкова капіталізація IMU становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін IMU до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Immunefi сьогодні становить 0,00249 UAH. Ринкова капіталізація IMU становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін IMU до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про IMU

Інформація про ціну IMU

Що таке IMU

Офіційний вебсайт IMU

Токеноміка IMU

Прогноз ціни IMU

Історія IMU

Посібник з купівлі IMU

Конвертація IMU у фіатну валюту

Спот IMU

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Курс Immunefi (IMU)

Актуальна ціна 1 IMU до UAH:

₴0,11204544
₴0,11204544₴0,11204544
-0,51%1D
UAH
Графік ціни Immunefi (IMU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:34:04 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Immunefi

Поточна ціна Immunefi (IMU) сьогодні становить ₴ 0,00249, зі зміною 0,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IMU до UAH становить ₴ 0,00249 за IMU.

Immunefi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- IMU. Протягом останніх 24 годин IMU торгувався між ₴ 0,002282 (мінімум) та ₴ 0,003085 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці IMU змінився на +3,06% за останню годину та на +114,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 77,13K.

Ринкова інформація щодо Immunefi (IMU)

--
----

₴ 77,13K
₴ 77,13K₴ 77,13K

₴ 24,90M
₴ 24,90M₴ 24,90M

--
----

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація Immunefi — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 77,13K. Циркуляційна пропозиція IMU — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 24,90M.

Історія ціни Immunefi у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,002282
₴ 0,002282₴ 0,002282
Мін. за 24 год
₴ 0,003085
₴ 0,003085₴ 0,003085
Макс. за 24 год

₴ 0,002282
₴ 0,002282₴ 0,002282

₴ 0,003085
₴ 0,003085₴ 0,003085

--
----

--
----

+3,06%

-0,51%

+114,84%

+114,84%

Історія ціни Immunefi (IMU) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Immunefi за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00057436-0,51%
30 днів₴ +0,001175+89,35%
60 днів₴ +0,001106+79,91%
90 днів₴ +0,000123+5,19%
Зміна ціни Immunefi сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни IMU на ₴ -0,00057436 (-0,51%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Immunefi за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,001175 (+89,35%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Immunefi за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник IMU змінився на ₴ +0,001106 (+79,91%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Immunefi за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,000123 (+5,19%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Immunefi (IMU)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Immunefi зараз.

Аналіз для Immunefi

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Immunefi. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Immunefi сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку IMU: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

【Ринкова структура】 Ціна IMU_USDT на 4-годинному таймфреймі становить 0,003192, що знаходиться нижче центрального рівня 0,003236 і перебуває у зоні переважно медвежого сектора системи хабів. Група скользящих середніх демонструє сигнали для покупки, а ціна тримається вище основних мобільних середніх, підтримуючи короткострокову структуру. На поточний момент відстань до центрального рівня становить лише 44 базисні пункти, що вказує на коливання всередині ключового балансового діапазону. 【Стан енергетики】 Індекс MACD зафіксував сигнал перехрещення «смертельного хреста», що розходиться з сигналами купівлі групи MA та EMA. Індекс RSI продовжує перебувати в нейтральному діапазоні, при цьому показники швидкої та повільної енергетики мають різну напрямок. Спостерігається розбіжність між короткостроковою та середньостроковою енергетикою, а коливання обмежені вузьким діапазоном. 【Ключові рівні ціни】 Вгору опір R1 знаходиться на рівні 0,003357 (що відповідає 5,2% від поточної ціни), а центральний рівень 0,003236 виступає як близький опорний рівень. Внизу підтримка S1 розташована на рівні 0,003028 (відповідає 5,1% від поточної ціни), а S2 — на рівні 0,002907, який служить дальнім опорним рівнем.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Immunefi?

Ціни на токен Immunefi (IMU) залежать від кількох ключових факторів:

1. Зростання прийняття та використання платформи для баг-бунтів.
2. Кількість активних дослідників безпеки та проектів, що працюють на платформі.
3. Загальна заблокована вартість (TVL) у децентралізованих фінансових протоколах, які використовують послуги Immunefi.
4. Корисність токена та нагороди за стейкінг.
5. Загальний настрій на ринку криптовалют.
6. Безпекові інциденти у сфері DeFi, що сприяють зростанню попиту.
7. Оголошення про партнерства з провідними блокчейн-проектами.
8. Динаміка пропозиції токенів та графіки вестингу.
9. Регуляторні зміни, що впливають на токени кібербезпеки.
10. Конкуренція з іншими платформами для баг-бунтів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Immunefi?

Люди хочуть знати ціну Immunefi (IMU) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфелю, точне планування покупок і продажів, оцінка волатильності ринку та аналіз інвестиційних можливостей. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам максимально скористатися ринковими змінами й ефективно управляти ризиками.

Прогноз ціни Immunefi

Прогноз ціни Immunefi (IMU) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна IMU у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Immunefi (IMU) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Immunefi потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Immunefi у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни IMU на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Immunefi.

Як купити та інвестувати Immunefi в Україна

Готові розпочати торгівлю з Immunefi? Купівля IMU на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Immunefi. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Immunefi (IMU).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Immunefi буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Immunefi (IMU)

Що ви можете зробити з Immunefi

Володіння Immunefi відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Immunefi (IMU)

Immunefi — провідна краудсорсингова платформа безпеки у web3, яка була заснована у 2020 році з чіткою метою: зробити web3 безпечним для глобального залучення користувачів.

Ресурс Immunefi

Щоб дізнатися більше про Immunefi, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтImmunefi
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)CoinList Launchpad

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:34:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Immunefi (IMU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Immunefi

IMU USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію IMU з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю IMUUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Immunefi (IMU) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Immunefi у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
IMU/USDT
₴0,1117761
₴0,1117761₴0,1117761
-0,75%
29.93M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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