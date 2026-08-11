Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна BitTorrent сьогодні становить 0,0000002624 UAH. Ринкова капіталізація BTT становить 258 998 741,244593052422878976 UAH. Відстежуйте оновлення цін BTT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна BitTorrent сьогодні становить 0,0000002624 UAH. Ринкова капіталізація BTT становить 258 998 741,244593052422878976 UAH. Відстежуйте оновлення цін BTT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BTT

Інформація про ціну BTT

Що таке BTT

Whitepaper BTT

Офіційний вебсайт BTT

Токеноміка BTT

Прогноз ціни BTT

Історія BTT

Посібник з купівлі BTT

Конвертація BTT у фіатну валюту

Спот BTT

Ф'ючерси BTT USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип BitTorrent

Курс BitTorrent (BTT)

Актуальна ціна 1 BTT до UAH:

₴0,000011788114
₴0,000011788114₴0,000011788114
-0,19%1D
UAH
Графік ціни BitTorrent (BTT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:02:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна BitTorrent

Поточна ціна BitTorrent (BTT) сьогодні становить ₴ 0,0000002624, зі зміною 0,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BTT до UAH становить ₴ 0,0000002624 за BTT.

BitTorrent наразі посідає №114 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 259,00M, з циркуляційною пропозицією у 987,04T BTT. Протягом останніх 24 годин BTT торгувався між ₴ 0,0000002619 (мінімум) та ₴ 0,0000002652 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,0001371115252777826, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0000116087494295128.

У короткостроковій динаміці BTT змінився на -0,12% за останню годину та на -0,27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,39K.

Ринкова інформація щодо BitTorrent (BTT)

No.114

₴ 259,00M
₴ 259,00M₴ 259,00M

₴ 57,39K
₴ 57,39K₴ 57,39K

₴ 259,00M
₴ 259,00M₴ 259,00M

987,04T
987,04T 987,04T

987 037 885 840 674,74246524
987 037 885 840 674,74246524 987 037 885 840 674,74246524

0,01%

2019-02-01 00:00:00

₴ 0,0053868
₴ 0,0053868₴ 0,0053868

TRX

Поточна ринкова капіталізація BitTorrent — ₴ 259,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,39K. Циркуляційна пропозиція BTT — 987,04T, зі загальною пропозицією 987037885840674.74246524. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 259,00M.

Історія ціни BitTorrent у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0000002619
₴ 0,0000002619₴ 0,0000002619
Мін. за 24 год
₴ 0,0000002652
₴ 0,0000002652₴ 0,0000002652
Макс. за 24 год

₴ 0,0000002619
₴ 0,0000002619₴ 0,0000002619

₴ 0,0000002652
₴ 0,0000002652₴ 0,0000002652

₴ 0,0001371115252777826
₴ 0,0001371115252777826₴ 0,0001371115252777826

₴ 0,0000116087494295128
₴ 0,0000116087494295128₴ 0,0000116087494295128

-0,12%

-0,19%

-0,27%

-0,27%

Історія ціни BitTorrent (BTT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на BitTorrent за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00000002244-0,19%
30 днів₴ -0,0000000046-1,73%
60 днів₴ -0,0000000033-1,25%
90 днів₴ -0,0000000677-20,51%
Зміна ціни BitTorrent сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BTT на ₴ -0,00000002244 (-0,19%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни BitTorrent за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0000000046 (-1,73%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни BitTorrent за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BTT змінився на ₴ -0,0000000033 (-1,25%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни BitTorrent за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0000000677 (-20,51%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для BitTorrent (BTT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни BitTorrent зараз.

Аналіз для BitTorrent

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для BitTorrent. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни BitTorrent?

Ціни на BTT (BitTorrent Token) залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій та загальні тренди у сфері криптовалют.
2. Рівень прийняття та використання екосистеми BitTorrent.
3. Розвиток мережі TRON (BTT працює на TRON).
4. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
5. Новини щодо регуляторних змін, які впливають на криптовалюти.
6. Рух цін на Bitcoin та основні альткоїни.
7. Корисність токена та його реальні випадки використання.
8. Оголошення про партнерські угоди.
9. Динаміка попиту та пропозиції.
10. Патерни технічного аналізу.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну BitTorrent?

Люди хочуть знати ціну BTT сьогодні з кількох ключових причин: прийняття активних торгівельних рішень, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки/продажу, відстеження результатів інвестицій та оновлення щодо ринкових тенденцій. Волатильність BTT робить реальний час ціноутворення надзвичайно важливим для трейдерів і інвесторів.

Прогноз ціни BitTorrent

Прогноз ціни BitTorrent (BTT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BTT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни BitTorrent (BTT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна BitTorrent потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне BitTorrent у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BTT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни BitTorrent.

Як купити та інвестувати BitTorrent в Україна

Готові розпочати торгівлю з BitTorrent? Купівля BTT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити BitTorrent. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі BitTorrent (BTT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і BitTorrent буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі BitTorrent (BTT)

Що ви можете зробити з BitTorrent

Володіння BitTorrent відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля BitTorrent (BTT) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке BitTorrent (BTT)

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

Whitepaper

Ресурс BitTorrent

Щоб дізнатися більше про BitTorrent, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBitTorrent
Оглядач блокчейну

Категорія :

Alleged SEC SecuritiesBinance LaunchpadBNB Chain Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про BitTorrent

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:02:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BitTorrent (BTT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про BitTorrent

BTT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BTT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BTTUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках BitTorrent (BTT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги BitTorrent у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BTT/USDT
₴0,000011788114
₴0,000011788114₴0,000011788114
-0,33%
219.00B (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴17,354474
₴17,354474₴17,354474

+286,60%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,5063501
₴21,5063501₴21,5063501

+858,18%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7649256
₴0,7649256₴0,7649256

+35,99%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9392454
₴7,9392454₴7,9392454

-12,40%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴180,897722
₴180,897722₴180,897722

+123,74%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,5063501
₴21,5063501₴21,5063501

+858,18%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,32578126
₴1,32578126₴1,32578126

+98,25%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴180,897722
₴180,897722₴180,897722

+123,74%

Myros

Myros

MY

₴0,799042
₴0,799042₴0,799042

+18,66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₴0,016640723
₴0,016640723₴0,016640723

+18,81%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор BTT до UAH

Сума

BTT
BTT
UAH
UAH

1 BTT = 0,0000117791 UAH