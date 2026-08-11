Сьогоднішня ціна BitTorrent

Поточна ціна BitTorrent (BTT) сьогодні становить ₴ 0,0000002624, зі зміною 0,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BTT до UAH становить ₴ 0,0000002624 за BTT.

BitTorrent наразі посідає №114 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 259,00M, з циркуляційною пропозицією у 987,04T BTT. Протягом останніх 24 годин BTT торгувався між ₴ 0,0000002619 (мінімум) та ₴ 0,0000002652 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,0001371115252777826, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0000116087494295128.

У короткостроковій динаміці BTT змінився на -0,12% за останню годину та на -0,27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,39K.

Ринкова інформація щодо BitTorrent (BTT)

Рейтинг No.114 Ринкова капіталізація ₴ 259,00M₴ 259,00M ₴ 259,00M Обсяг (за 24 год) ₴ 57,39K₴ 57,39K ₴ 57,39K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 259,00M₴ 259,00M ₴ 259,00M Циркуляційне постачання 987,04T 987,04T 987,04T Загальна пропозиція 987 037 885 840 674,74246524 987 037 885 840 674,74246524 987 037 885 840 674,74246524 Ринкова частка 0,01% Дата випуску 2019-02-01 00:00:00 Ціна випуску ₴ 0,0053868₴ 0,0053868 ₴ 0,0053868 Публічний блокчейн TRX

Поточна ринкова капіталізація BitTorrent — ₴ 259,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,39K. Циркуляційна пропозиція BTT — 987,04T, зі загальною пропозицією 987037885840674.74246524. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 259,00M.