Актуальна ціна Invesco QQQ сьогодні становить 612.42 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни QQQON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни QQQON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Invesco QQQ сьогодні становить 612.42 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни QQQON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни QQQON на MEXC вже зараз.

Докладніше про QQQON

Інформація про ціну QQQON

Офіційний вебсайт QQQON

Токеноміка QQQON

Прогноз ціни QQQON

Історія QQQON

Посібник з купівлі QQQON

Конвертація QQQON у фіатну валюту

Спот QQQON

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Invesco QQQ

Курс Invesco QQQ (QQQON)

Актуальна ціна 1 QQQON до USD:

$612,52
$612,52$612,52
+0,56%1D
USD
Графік ціни Invesco QQQ (QQQON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:15:09 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Invesco QQQ (QQQON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 603,69
$ 603,69$ 603,69
Мін. за 24 год
$ 613,6
$ 613,6$ 613,6
Макс. за 24 год

$ 603,69
$ 603,69$ 603,69

$ 613,6
$ 613,6$ 613,6

$ 614,6632032895901
$ 614,6632032895901$ 614,6632032895901

$ 566,7159774974706
$ 566,7159774974706$ 566,7159774974706

-0,12%

+0,56%

+2,26%

+2,26%

Актуальна ціна Invesco QQQ (QQQON) становить $ 612,42. За останні 24 години QQQON торгувався між мінімумом у $ 603,69 і максимумом у $ 613,6, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QQQON становить $ 614,6632032895901, тоді як його історичний мінімум — $ 566,7159774974706.

Що стосується короткострокових результатів, то QQQON змінився на -0,12% за останню годину, +0,56% за 24 години та на +2,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Invesco QQQ (QQQON)

No.894

$ 18,53M
$ 18,53M$ 18,53M

$ 56,01K
$ 56,01K$ 56,01K

$ 18,53M
$ 18,53M$ 18,53M

30,25K
30,25K 30,25K

30 249,14226957
30 249,14226957 30 249,14226957

ETH

Поточна ринкова капіталізація Invesco QQQ — $ 18,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,01K. Циркуляційна пропозиція QQQON — 30,25K, зі загальною пропозицією 30249.14226957. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,53M.

Історія ціни Invesco QQQ (QQQON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Invesco QQQ за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +3,411+0,56%
30 днів$ +15,92+2,66%
60 днів$ +92,42+17,77%
90 днів$ +92,42+17,77%
Зміна ціни Invesco QQQ сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни QQQON на $ +3,411 (+0,56%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Invesco QQQ за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +15,92 (+2,66%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Invesco QQQ за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник QQQON змінився на $ +92,42 (+17,77%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Invesco QQQ за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +92,42 (+17,77%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Invesco QQQ (QQQON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Invesco QQQ зараз.

Що таке Invesco QQQ (QQQON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Invesco QQQ доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Invesco QQQ. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу QQQON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Invesco QQQ у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Invesco QQQ безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Invesco QQQ (USD)

Скільки коштуватиме Invesco QQQ (QQQON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Invesco QQQ (QQQON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Invesco QQQ.

Перегляньте прогноз ціни Invesco QQQ вже зараз!

Токеноміка Invesco QQQ (QQQON)

Розуміння токеноміки Invesco QQQ (QQQON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена QQQON зараз!

Як купити Invesco QQQ (QQQON)

Шукаєте як купити Invesco QQQ? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Invesco QQQ на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

QQQON до місцевих валют

1 Invesco QQQ (QQQON) до VND
16 115 832,3
1 Invesco QQQ (QQQON) до AUD
A$937,0026
1 Invesco QQQ (QQQON) до GBP
459,315
1 Invesco QQQ (QQQON) до EUR
526,6812
1 Invesco QQQ (QQQON) до USD
$612,42
1 Invesco QQQ (QQQON) до MYR
RM2 584,4124
1 Invesco QQQ (QQQON) до TRY
25 752,261
1 Invesco QQQ (QQQON) до JPY
¥93 087,84
1 Invesco QQQ (QQQON) до ARS
ARS$908 629,1814
1 Invesco QQQ (QQQON) до RUB
49 863,2364
1 Invesco QQQ (QQQON) до INR
53 739,855
1 Invesco QQQ (QQQON) до IDR
Rp10 206 995,9172
1 Invesco QQQ (QQQON) до PHP
35 893,9362
1 Invesco QQQ (QQQON) до EGP
￡E.29 145,0678
1 Invesco QQQ (QQQON) до BRL
R$3 294,8196
1 Invesco QQQ (QQQON) до CAD
C$857,388
1 Invesco QQQ (QQQON) до BDT
74 837,724
1 Invesco QQQ (QQQON) до NGN
894 041,337
1 Invesco QQQ (QQQON) до COP
$2 392 265,625
1 Invesco QQQ (QQQON) до ZAR
R.10 613,2386
1 Invesco QQQ (QQQON) до UAH
25 593,0318
1 Invesco QQQ (QQQON) до TZS
T.Sh.1 523 431,4952
1 Invesco QQQ (QQQON) до VES
Bs129 833,04
1 Invesco QQQ (QQQON) до CLP
$579 349,32
1 Invesco QQQ (QQQON) до PKR
Rs172 898,4144
1 Invesco QQQ (QQQON) до KZT
328 722,5592
1 Invesco QQQ (QQQON) до THB
฿20 075,1276
1 Invesco QQQ (QQQON) до TWD
NT$18 862,536
1 Invesco QQQ (QQQON) до AED
د.إ2 247,5814
1 Invesco QQQ (QQQON) до CHF
Fr483,8118
1 Invesco QQQ (QQQON) до HKD
HK$4 758,5034
1 Invesco QQQ (QQQON) до AMD
֏233 656,6026
1 Invesco QQQ (QQQON) до MAD
.د.م5 652,6366
1 Invesco QQQ (QQQON) до MXN
$11 268,528
1 Invesco QQQ (QQQON) до SAR
ريال2 296,575
1 Invesco QQQ (QQQON) до ETB
Br92 481,5442
1 Invesco QQQ (QQQON) до KES
KSh78 916,4412
1 Invesco QQQ (QQQON) до JOD
د.أ434,20578
1 Invesco QQQ (QQQON) до PLN
2 229,2088
1 Invesco QQQ (QQQON) до RON
лв2 676,2754
1 Invesco QQQ (QQQON) до SEK
kr5 744,4996
1 Invesco QQQ (QQQON) до BGN
лв1 028,8656
1 Invesco QQQ (QQQON) до HUF
Ft205 785,3684
1 Invesco QQQ (QQQON) до CZK
12 824,0748
1 Invesco QQQ (QQQON) до KWD
د.ك187,40052
1 Invesco QQQ (QQQON) до ILS
2 014,8618
1 Invesco QQQ (QQQON) до BOB
Bs4 219,5738
1 Invesco QQQ (QQQON) до AZN
1 041,114
1 Invesco QQQ (QQQON) до TJS
SM5 652,6366
1 Invesco QQQ (QQQON) до GEL
1 659,6582
1 Invesco QQQ (QQQON) до AOA
Kz560 309,1822
1 Invesco QQQ (QQQON) до BHD
.د.ب230,26992
1 Invesco QQQ (QQQON) до BMD
$612,42
1 Invesco QQQ (QQQON) до DKK
kr3 937,8606
1 Invesco QQQ (QQQON) до HNL
L16 039,2798
1 Invesco QQQ (QQQON) до MUR
27 877,3584
1 Invesco QQQ (QQQON) до NAD
$10 607,1144
1 Invesco QQQ (QQQON) до NOK
kr6 111,9516
1 Invesco QQQ (QQQON) до NZD
$1 059,4866
1 Invesco QQQ (QQQON) до PAB
B/.612,42
1 Invesco QQQ (QQQON) до PGK
K2 578,2882
1 Invesco QQQ (QQQON) до QAR
ر.ق2 223,0846
1 Invesco QQQ (QQQON) до RSD
дин.61 823,799
1 Invesco QQQ (QQQON) до UZS
soʻm7 378 552,5198
1 Invesco QQQ (QQQON) до ALL
L50 953,344
1 Invesco QQQ (QQQON) до ANG
ƒ1 096,2318
1 Invesco QQQ (QQQON) до AWG
ƒ1 102,356
1 Invesco QQQ (QQQON) до BBD
$1 224,84
1 Invesco QQQ (QQQON) до BAM
KM1 028,8656
1 Invesco QQQ (QQQON) до BIF
Fr1 801 127,22
1 Invesco QQQ (QQQON) до BND
$790,0218
1 Invesco QQQ (QQQON) до BSD
$612,42
1 Invesco QQQ (QQQON) до JMD
$98 017,821
1 Invesco QQQ (QQQON) до KHR
2 459 515,4652
1 Invesco QQQ (QQQON) до KMF
Fr259 666,08
1 Invesco QQQ (QQQON) до LAK
13 313 477,9946
1 Invesco QQQ (QQQON) до LKR
රු185 355,0372
1 Invesco QQQ (QQQON) до MDL
L10 362,1464
1 Invesco QQQ (QQQON) до MGA
Ar2 734 014,3576
1 Invesco QQQ (QQQON) до MOP
P4 887,1116
1 Invesco QQQ (QQQON) до MVR
9 370,026
1 Invesco QQQ (QQQON) до MWK
MK1 059 547,842
1 Invesco QQQ (QQQON) до MZN
MT39 139,7622
1 Invesco QQQ (QQQON) до NPR
रु85 842,9114
1 Invesco QQQ (QQQON) до PYG
4 312 661,64
1 Invesco QQQ (QQQON) до RWF
Fr887 396,58
1 Invesco QQQ (QQQON) до SBD
$5 034,0924
1 Invesco QQQ (QQQON) до SCR
8 457,5202
1 Invesco QQQ (QQQON) до SRD
$24 306,9498
1 Invesco QQQ (QQQON) до SVC
$5 340,3024
1 Invesco QQQ (QQQON) до SZL
L10 600,9902
1 Invesco QQQ (QQQON) до TMT
m2 143,47
1 Invesco QQQ (QQQON) до TND
د.ت1 794,3906
1 Invesco QQQ (QQQON) до TTD
$4 139,9592
1 Invesco QQQ (QQQON) до UGX
Sh2 133 671,28
1 Invesco QQQ (QQQON) до XAF
Fr345 404,88
1 Invesco QQQ (QQQON) до XCD
$1 653,534
1 Invesco QQQ (QQQON) до XOF
Fr345 404,88
1 Invesco QQQ (QQQON) до XPF
Fr62 466,84
1 Invesco QQQ (QQQON) до BWP
P8 188,0554
1 Invesco QQQ (QQQON) до BZD
$1 224,84
1 Invesco QQQ (QQQON) до CVE
$58 118,658
1 Invesco QQQ (QQQON) до DJF
Fr108 398,34
1 Invesco QQQ (QQQON) до DOP
$38 998,9056
1 Invesco QQQ (QQQON) до DZD
د.ج79 675,842
1 Invesco QQQ (QQQON) до FJD
$1 402,4418
1 Invesco QQQ (QQQON) до GNF
Fr5 279 060,4
1 Invesco QQQ (QQQON) до GTQ
Q4 678,8888
1 Invesco QQQ (QQQON) до GYD
$127 769,1846
1 Invesco QQQ (QQQON) до ISK
kr74 715,24

Ресурс Invesco QQQ

Щоб дізнатися більше про Invesco QQQ, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтInvesco QQQ
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Invesco QQQ

Скільки сьогодні коштує Invesco QQQ (QQQON)?
Актуальна ціна QQQON у USD становить 612,42 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна QQQON до USD?
Поточна ціна QQQON до USD — $ 612,42. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Invesco QQQ?
Ринкова капіталізація QQQON — $ 18,53M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція QQQON?
Циркуляційна пропозиція QQQON — 30,25K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) QQQON?
QQQON досяг історичної максимальної ціни у 614,6632032895901 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) QQQON?
Історична мінімальна ціна QQQON становила 566,7159774974706 USD.
Який обсяг торгівлі QQQON?
Актуальний обсяг торгівлі QQQON за 24 години — $ 56,01K USD.
Чи підніметься ціна QQQON цього року?
QQQON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни QQQON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:15:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Invesco QQQ (QQQON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор QQQON до USD

Сума

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 612,41 USD

Торгувати QQQON

QQQON/USDT
$612,52
$612,52$612,52
+0,57%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --