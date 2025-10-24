Актуальна ціна ERA сьогодні становить 0.336 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ERA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ERA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ERA сьогодні становить 0.336 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ERA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ERA на MEXC вже зараз.

Курс ERA (ERA)

$0,336
-0,44%1D
USD
Графік ціни ERA (ERA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:43:45 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ERA (ERA) (USD)

$ 0,3303
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

-0,12%

-0,44%

-15,46%

-15,46%

Актуальна ціна ERA (ERA) становить $ 0,336. За останні 24 години ERA торгувався між мінімумом у $ 0,3303 і максимумом у $ 0,343, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ERA становить $ 2,002420427794785, тоді як його історичний мінімум — $ 0,2815714145169596.

Що стосується короткострокових результатів, то ERA змінився на -0,12% за останню годину, -0,44% за 24 години та на -15,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ERA (ERA)

14,85%

ETH

Поточна ринкова капіталізація ERA — $ 49,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 252,71K. Циркуляційна пропозиція ERA — 148,50M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 336,00M.

Історія ціни ERA (ERA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на ERA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001485-0,44%
30 днів$ -0,2563-43,28%
60 днів$ -0,5059-60,10%
90 днів$ -0,8937-72,68%
Зміна ціни ERA сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ERA на $ -0,001485 (-0,44%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ERA за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,2563 (-43,28%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ERA за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ERA змінився на $ -0,5059 (-60,10%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ERA за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,8937 (-72,68%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ERA (ERA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ERA зараз.

Що таке ERA (ERA)

Caldera — це Інтернет Rollups, протокол, який робить криптовалюту швидшою, дешевшою та більш взаємопов’язаною, ніж будь-коли. Завдяки Caldera проєкти запускають виділені блокчейни, які безшовно з'єднані між собою — ви можете переміщувати активи, торгувати та взаємодіяти з застосунками між мережами без зайвих перешкод.

Проєкт ERA доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями ERA. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ERA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про ERA у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі ERA безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни ERA (USD)

Скільки коштуватиме ERA (ERA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ERA (ERA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ERA.

Перегляньте прогноз ціни ERA вже зараз!

Токеноміка ERA (ERA)

Розуміння токеноміки ERA (ERA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ERA зараз!

Як купити ERA (ERA)

Шукаєте як купити ERA? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати ERA на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ERA до місцевих валют

Ресурс ERA

Щоб дізнатися більше про ERA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтERA
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про ERA

Скільки сьогодні коштує ERA (ERA)?
Актуальна ціна ERA у USD становить 0,336 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ERA до USD?
Поточна ціна ERA до USD — $ 0,336. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ERA?
Ринкова капіталізація ERA — $ 49,90M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ERA?
Циркуляційна пропозиція ERA — 148,50M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ERA?
ERA досяг історичної максимальної ціни у 2,002420427794785 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ERA?
Історична мінімальна ціна ERA становила 0,2815714145169596 USD.
Який обсяг торгівлі ERA?
Актуальний обсяг торгівлі ERA за 24 години — $ 252,71K USD.
Чи підніметься ціна ERA цього року?
ERA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ERA для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

