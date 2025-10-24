Актуальна ціна Circle Internet сьогодні становить 131.04 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRCLON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRCLON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Circle Internet сьогодні становить 131.04 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRCLON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRCLON на MEXC вже зараз.

Логотип Circle Internet

Курс Circle Internet (CRCLON)

Актуальна ціна 1 CRCLON до USD:

+3,38%1D
USD
Графік ціни Circle Internet (CRCLON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:36:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Circle Internet (CRCLON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,03%

+3,38%

+2,44%

+2,44%

Актуальна ціна Circle Internet (CRCLON) становить $ 131,04. За останні 24 години CRCLON торгувався між мінімумом у $ 124,63 і максимумом у $ 131,42, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRCLON становить $ 157,6281918017911, тоді як його історичний мінімум — $ 108,2495922443734.

Що стосується короткострокових результатів, то CRCLON змінився на +0,03% за останню годину, +3,38% за 24 години та на +2,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Circle Internet (CRCLON)

No.1888

ETH

Поточна ринкова капіталізація Circle Internet — $ 1,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 61,78K. Циркуляційна пропозиція CRCLON — 13,76K, зі загальною пропозицією 13757.51090992. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,80M.

Історія ціни Circle Internet (CRCLON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Circle Internet за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +4,2824+3,38%
30 днів$ -1,37-1,04%
60 днів$ +51,04+63,80%
90 днів$ +51,04+63,80%
Зміна ціни Circle Internet сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CRCLON на $ +4,2824 (+3,38%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Circle Internet за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -1,37 (-1,04%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Circle Internet за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CRCLON змінився на $ +51,04 (+63,80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Circle Internet за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +51,04 (+63,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Circle Internet (CRCLON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Circle Internet зараз.

Що таке Circle Internet (CRCLON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Circle Internet доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Circle Internet. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу CRCLON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Circle Internet у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Circle Internet безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Circle Internet (USD)

Скільки коштуватиме Circle Internet (CRCLON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Circle Internet (CRCLON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Circle Internet.

Перегляньте прогноз ціни Circle Internet вже зараз!

Токеноміка Circle Internet (CRCLON)

Розуміння токеноміки Circle Internet (CRCLON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CRCLON зараз!

Як купити Circle Internet (CRCLON)

Шукаєте як купити Circle Internet? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Circle Internet на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

CRCLON до місцевих валют

Ресурс Circle Internet

Щоб дізнатися більше про Circle Internet, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтCircle Internet
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Circle Internet

Скільки сьогодні коштує Circle Internet (CRCLON)?
Актуальна ціна CRCLON у USD становить 131,04 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CRCLON до USD?
Поточна ціна CRCLON до USD — $ 131,04. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Circle Internet?
Ринкова капіталізація CRCLON — $ 1,80M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CRCLON?
Циркуляційна пропозиція CRCLON — 13,76K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CRCLON?
CRCLON досяг історичної максимальної ціни у 157,6281918017911 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CRCLON?
Історична мінімальна ціна CRCLON становила 108,2495922443734 USD.
Який обсяг торгівлі CRCLON?
Актуальний обсяг торгівлі CRCLON за 24 години — $ 61,78K USD.
Чи підніметься ціна CRCLON цього року?
CRCLON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CRCLON для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Circle Internet (CRCLON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

