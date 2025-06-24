DMC
DeLorean Labs — це офіційний підрозділ Web3 культової компанії DeLorean Motor Company (DMC), який зосереджується на інноваційних технологіях та усьому цифровому, поєднуючи культове минуле та безмежне майбутнє. DeLorean продовжує традиції інновацій, представляючи перший у світі токенізований електромобіль, що використовує протокол DeLorean — першу в галузі систему бронювання, продажу та аналізу автомобілів ончейн. Цей протокол розроблений, щоб надати споживачам безперебійну та прозору екосистему, де автомобілі можна купувати, обмінювати, перевіряти та відстежувати в цифровому форматі, як ніколи раніше. DeLorean надасть галузі перевірені, незмінні підтвердження власності автомобілів, дані про технічне обслуговування, використання та статистику водіння. Можливість відстежувати аналітику продуктивності автомобіля з безпрецедентною точністю та надійністю. В основі екосистеми DeLorean лежить $DMC, токен, що поєднує культурне значення, корисність та підтримку культового бренду Web2.
Ім'яDMC
РейтингNo.1124
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.18%
Циркуляційна пропозиція3,801,628,242
Максимальна пропозиція12,800,000,000
Загальна пропозиція12,800,000,000
Коефіцієнт циркуляції0.297%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум0.011717061970039477,2025-06-24
Найнижча ціна0.00289674478767603,2025-09-30
Публічний блокчейнSUI
