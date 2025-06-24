DMC

DeLorean Labs — це офіційний підрозділ Web3 культової компанії DeLorean Motor Company (DMC), який зосереджується на інноваційних технологіях та усьому цифровому, поєднуючи культове минуле та безмежне майбутнє. DeLorean продовжує традиції інновацій, представляючи перший у світі токенізований електромобіль, що використовує протокол DeLorean — першу в галузі систему бронювання, продажу та аналізу автомобілів ончейн. Цей протокол розроблений, щоб надати споживачам безперебійну та прозору екосистему, де автомобілі можна купувати, обмінювати, перевіряти та відстежувати в цифровому форматі, як ніколи раніше. DeLorean надасть галузі перевірені, незмінні підтвердження власності автомобілів, дані про технічне обслуговування, використання та статистику водіння. Можливість відстежувати аналітику продуктивності автомобіля з безпрецедентною точністю та надійністю. В основі екосистеми DeLorean лежить $DMC, токен, що поєднує культурне значення, корисність та підтримку культового бренду Web2.

Ім'яDMC

РейтингNo.1124

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.18%

Циркуляційна пропозиція3,801,628,242

Максимальна пропозиція12,800,000,000

Загальна пропозиція12,800,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.297%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.011717061970039477,2025-06-24

Найнижча ціна0.00289674478767603,2025-09-30

Публічний блокчейнSUI

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

