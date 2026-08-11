Сьогоднішня ціна Threshold

Поточна ціна Threshold (T) сьогодні становить ₴ 0,003507, зі зміною 1,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації T до UAH становить ₴ 0,003507 за T.

Threshold наразі посідає №451 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 39,12M, з циркуляційною пропозицією у 11,16B T. Протягом останніх 24 годин T торгувався між ₴ 0,003499 (мінімум) та ₴ 0,003638 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 10,0755827758646668877, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1598375101900780822.

У короткостроковій динаміці T змінився на -0,20% за останню годину та на +4,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 52,90K.

Ринкова інформація щодо Threshold (T)

Рейтинг No.451 Ринкова капіталізація ₴ 39,12M₴ 39,12M ₴ 39,12M Обсяг (за 24 год) ₴ 52,90K₴ 52,90K ₴ 52,90K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 39,12M₴ 39,12M ₴ 39,12M Циркуляційне постачання 11,16B 11,16B 11,16B Максимальна пропозиція 11 155 000 000 11 155 000 000 11 155 000 000 Загальна пропозиція 11 155 000 000 11 155 000 000 11 155 000 000 Коефіцієнт циркуляції 100,00% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Threshold — ₴ 39,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 52,90K. Циркуляційна пропозиція T — 11,16B, зі загальною пропозицією 11155000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 39,12M.