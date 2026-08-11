Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Threshold сьогодні становить 0,003507 UAH. Ринкова капіталізація T становить 39 120 585 UAH. Відстежуйте оновлення цін T до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Threshold сьогодні становить 0,003507 UAH. Ринкова капіталізація T становить 39 120 585 UAH. Відстежуйте оновлення цін T до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про T

Інформація про ціну T

Що таке T

Whitepaper T

Офіційний вебсайт T

Токеноміка T

Прогноз ціни T

Історія T

Посібник з купівлі T

Конвертація T у фіатну валюту

Спот T

Ф'ючерси T USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Threshold

Курс Threshold (T)

Актуальна ціна 1 T до UAH:

₴0,157115
₴0,157115₴0,157115
-1,93%1D
UAH
Графік ціни Threshold (T) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:20:56 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Threshold

Поточна ціна Threshold (T) сьогодні становить ₴ 0,003507, зі зміною 1,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації T до UAH становить ₴ 0,003507 за T.

Threshold наразі посідає №451 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 39,12M, з циркуляційною пропозицією у 11,16B T. Протягом останніх 24 годин T торгувався між ₴ 0,003499 (мінімум) та ₴ 0,003638 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 10,0755827758646668877, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1598375101900780822.

У короткостроковій динаміці T змінився на -0,20% за останню годину та на +4,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 52,90K.

Ринкова інформація щодо Threshold (T)

No.451

₴ 39,12M
₴ 39,12M₴ 39,12M

₴ 52,90K
₴ 52,90K₴ 52,90K

₴ 39,12M
₴ 39,12M₴ 39,12M

11,16B
11,16B 11,16B

11 155 000 000
11 155 000 000 11 155 000 000

11 155 000 000
11 155 000 000 11 155 000 000

100,00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Threshold — ₴ 39,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 52,90K. Циркуляційна пропозиція T — 11,16B, зі загальною пропозицією 11155000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 39,12M.

Історія ціни Threshold у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,003499
₴ 0,003499₴ 0,003499
Мін. за 24 год
₴ 0,003638
₴ 0,003638₴ 0,003638
Макс. за 24 год

₴ 0,003499
₴ 0,003499₴ 0,003499

₴ 0,003638
₴ 0,003638₴ 0,003638

₴ 10,0755827758646668877
₴ 10,0755827758646668877₴ 10,0755827758646668877

₴ 0,1598375101900780822
₴ 0,1598375101900780822₴ 0,1598375101900780822

-0,20%

-1,93%

+4,74%

+4,74%

Історія ціни Threshold (T) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Threshold за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,003092-1,93%
30 днів₴ -0,001911-35,28%
60 днів₴ -0,000266-7,06%
90 днів₴ -0,002762-44,06%
Зміна ціни Threshold сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни T на ₴ -0,003092 (-1,93%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Threshold за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,001911 (-35,28%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Threshold за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник T змінився на ₴ -0,000266 (-7,06%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Threshold за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,002762 (-44,06%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Threshold (T)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Threshold зараз.

Аналіз для Threshold

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Threshold. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Threshold сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку T: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJНейтральноK ≈ D (±1%)Чіткого короткострокового напряму немає, варто зачекати.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

T_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,003628, при цьому ціна подолала опірну точку R1 — 0,003623 — і закріпилася вище основного центрального рівня 0,0036. Короткострокові середні значення формують бичачу конфігурацію, а показник EMA підтверджує перевагу купівельних сигналів; структура ціни перебуває на початковому етапі зростаючого каналу. Опорною точкою внизу виступає рівень S2 — 0,003557, до якого поточна ціна знаходиться досить далеко. MACD сформував «золотий хрест», розрив між швидкою та повільною лініями збільшується, а імпульс активно відновлюється. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні, не досягаючи крайніх значень перекупленості чи перепроданості, а показники KDJ та StochRSI одночасно розходяться угору. Пояс Болінджера залишається розширеним, волатильність не демонструє значного зростання, а швидка та повільна лінії індикаторів спрямовані в одному напрямку — на користь бичачих трендів. Купівельний імпульс на короткостроковому горизонті домінує, продажі поки не змогли організувати ефективне протидію, а загальний настрій ринку залишається стабільним. Близький ключовий опір знаходиться на рівні конвертації R1 — 0,003623, що відстає від поточної ціни менш ніж на 0,2%. Нижче, на рівні S1 — 0,00358, розташований другорядний буфер, відстань до якого становить близько 1,3% від поточної ціни. Угору опір очікується на рівні R2 — 0,003643, з простором для зростання близько 0,4%. Далекий орієнтир — рівень S2 — 0,003557, що відстає від поточної ціни приблизно на 2,0%. Якщо ціна повернеться до району центрального рівня 0,0036, це стане тестом на стійкість поточної структури; подолання рівня 0,003643 відкриє нові можливості для подальшого зростання.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Threshold?

Порогові (T) ціни токенів залежать від декількох ключових факторів:

1. Прийняття мережі та використання децентралізованих послуг Threshold.
2. Попит на стейкінг, оскільки для валідації мережі необхідно використовувати токени T.
3. Загальний настрій на ринку криптовалют та кореляція з біткоїном.
4. Динаміка пропозиції токенів і розподіл нагород за стейкінг.
5. Оголошення про партнерства та інтеграцію протоколів.
6. Технічні розробки та оновлення мережі.
7. Регуляторні новини, що впливають на криптовалютні проекти, орієнтовані на конфіденційність.
8. Обсяг торгівлі та ліквідність на основних біржах.
9. Інституційний інтерес до децентралізованої порогової криптографії.
10. Конкуренція з боку інших протоколів, що пропонують функції конфіденційності та інфраструктуру.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Threshold?

Люди хочуть знати ціну порогового значення (T) сьогодні, оскільки їм потрібні актуальні ринкові дані для прийняття торгівельних рішень, управління портфелем та визначення оптимального часу інвестування. Реалістичне ціноутворення допомагає трейдерам визначати точки входу/виходу, оцінювати ринкові тенденції та розраховувати потенційні прибутки або збитки.

Прогноз ціни Threshold

Прогноз ціни Threshold (T) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна T у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Threshold (T) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Threshold потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Threshold у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни T на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Threshold.

Як купити та інвестувати Threshold в Україна

Готові розпочати торгівлю з Threshold? Купівля T на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Threshold. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Threshold (T).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Threshold буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Threshold (T)

Що ви можете зробити з Threshold

Володіння Threshold відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Threshold (T) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Threshold (T)

Threshold powers user sovereignty on the public blockchain. Access cryptographic tools that ensure full control over your digital assets.

Ресурс Threshold

Щоб дізнатися більше про Threshold, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтThreshold
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI AgentsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

Люди також запитують: Інші запитання про Threshold

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:20:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Threshold (T)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Threshold

T USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію T з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю TUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Threshold (T) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Threshold у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
T/USDT
₴0,157115
₴0,157115₴0,157115
-1,82%
14.87M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴19,93116
₴19,93116₴19,93116

+344,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴23,2660381
₴23,2660381₴23,2660381

+936,58%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7070175
₴0,7070175₴0,7070175

+25,69%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9414899
₴7,9414899₴7,9414899

-12,37%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴165,316403
₴165,316403₴165,316403

+104,46%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴23,2660381
₴23,2660381₴23,2660381

+936,58%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,25059051
₴1,25059051₴1,25059051

+87,01%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴165,316403
₴165,316403₴165,316403

+104,46%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,4138858
₴0,4138858₴0,4138858

+53,92%

Aether Network

Aether Network

AET

₴0,861888
₴0,861888₴0,861888

+37,14%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор T до UAH

Сума

T
T
UAH
UAH

1 T = 0,15742923 UAH