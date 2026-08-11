Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна ADLUNAM INC сьогодні становить 0.00022161 UAH. Ринкова капіталізація LUNAM становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін LUNAM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ADLUNAM INC сьогодні становить 0.00022161 UAH. Ринкова капіталізація LUNAM становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін LUNAM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про LUNAM

Інформація про ціну LUNAM

Що таке LUNAM

Whitepaper LUNAM

Офіційний вебсайт LUNAM

Токеноміка LUNAM

Прогноз ціни LUNAM

Історія LUNAM

Посібник з купівлі LUNAM

Конвертація LUNAM у фіатну валюту

Спот LUNAM

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип ADLUNAM INC

Курс ADLUNAM INC (LUNAM)

Актуальна ціна 1 LUNAM до UAH:

₴0.0099480729
₴0.0099480729₴0.0099480729
+0,64%1D
UAH
Графік ціни ADLUNAM INC (LUNAM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:44:47 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ADLUNAM INC

Поточна ціна ADLUNAM INC (LUNAM) сьогодні становить ₴ 0.00022161, зі зміною 0.64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LUNAM до UAH становить ₴ 0.00022161 за LUNAM.

ADLUNAM INC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- LUNAM. Протягом останніх 24 годин LUNAM торгувався між ₴ 0.0002173 (мінімум) та ₴ 0.0002241 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці LUNAM змінився на +0.14% за останню годину та на -10.73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 9,05K.

Ринкова інформація щодо ADLUNAM INC (LUNAM)

--
----

₴ 9,05K
₴ 9,05K₴ 9,05K

₴ 221.61K
₴ 221.61K₴ 221.61K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Поточна ринкова капіталізація ADLUNAM INC — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 9,05K. Циркуляційна пропозиція LUNAM — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 221.61K.

Історія ціни ADLUNAM INC у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.0002173
₴ 0.0002173₴ 0.0002173
Мін. за 24 год
₴ 0.0002241
₴ 0.0002241₴ 0.0002241
Макс. за 24 год

₴ 0.0002173
₴ 0.0002173₴ 0.0002173

₴ 0.0002241
₴ 0.0002241₴ 0.0002241

--
----

--
----

+0.14%

+0.64%

-10.73%

-10.73%

Історія ціни ADLUNAM INC (LUNAM) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ADLUNAM INC за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.0000632628+0.64%
30 днів₴ -0.00003142-12.42%
60 днів₴ +0.00001931+9.54%
90 днів₴ +0.00001651+8.04%
Зміна ціни ADLUNAM INC сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LUNAM на ₴ +0.0000632628 (+0.64%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ADLUNAM INC за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00003142 (-12.42%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ADLUNAM INC за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LUNAM змінився на ₴ +0.00001931 (+9.54%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ADLUNAM INC за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.00001651 (+8.04%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ADLUNAM INC (LUNAM)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ADLUNAM INC зараз.

Аналіз для ADLUNAM INC

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ADLUNAM INC. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни ADLUNAM INC?

Ціни ADLUNAM INC (LUNAM) залежать від наступних чинників: настрій ринку та довіра інвесторів, обсяг торгів та ліквідність, загальні тренди на ринку криптовалют, коливання цін біткоїна, новини щодо регулювання та оновлення нормативно-правового забезпечення, ключові етапи розвитку проекту, партнерські зв’язки та співпраця, практичне застосування токена та його прийняття на ринку, динаміка попиту та пропозиції, а також ширші економічні фактори, що впливають на ризикові активи.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну ADLUNAM INC?

Люди хочуть знати ціну ADLUNAM INC (LUNAM) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки/продажу, відстеження результатів інвестицій, аналіз ринкових тенденцій та оцінка потенційних прибутків або збитків у реальному часі.

Прогноз ціни ADLUNAM INC

Прогноз ціни ADLUNAM INC (LUNAM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LUNAM у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни ADLUNAM INC (LUNAM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ADLUNAM INC потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ADLUNAM INC у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LUNAM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ADLUNAM INC.

Як купити та інвестувати ADLUNAM INC в Україна

Готові розпочати торгівлю з ADLUNAM INC? Купівля LUNAM на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ADLUNAM INC. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ADLUNAM INC (LUNAM).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ADLUNAM INC буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ADLUNAM INC (LUNAM)

Що ви можете зробити з ADLUNAM INC

Володіння ADLUNAM INC відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля ADLUNAM INC (LUNAM) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке ADLUNAM INC (LUNAM)

AdLunam is a full-stack Web3 fundraising platform that powers smarter airdrops and IDOs by integrating 360° engagement analytics into allocation mechanics. At the core is our proprietary Proof of Attention™ (PoA) protocol, which scores user behaviour across social and on-chain platforms to build dynamic investor reputation profiles. This data flows through our full product suite (SocialFi, token sales, DEX), each product strengthening the next, forming a growth flywheel where engagement becomes data, data becomes reputation, and reputation drives access and capital.

Ресурс ADLUNAM INC

Щоб дізнатися більше про ADLUNAM INC, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтADLUNAM INC
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про ADLUNAM INC

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:44:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ADLUNAM INC (LUNAM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ADLUNAM INC

LUNAM USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію LUNAM з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю LUNAMUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ADLUNAM INC (LUNAM) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ADLUNAM INC у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
LUNAM/USDT
₴0.0099458284
₴0.0099458284₴0.0099458284
+0.62%
40.92M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴19.563062
₴19.563062₴19.563062

+335.80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21.9516589
₴21.9516589₴21.9516589

+878.02%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0.7124043
₴0.7124043₴0.7124043

+26.65%

AurumX

AurumX

UMX

₴7.9343075
₴7.9343075₴7.9343075

-12.45%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴168.449725
₴168.449725₴168.449725

+108.34%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21.9516589
₴21.9516589₴21.9516589

+878.02%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0.6729011
₴0.6729011₴0.6729011

+150.25%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1.31087778
₴1.31087778₴1.31087778

+96.02%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴168.449725
₴168.449725₴168.449725

+108.34%

Myros

Myros

MY

₴0.785575
₴0.785575₴0.785575

+16.66%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор LUNAM до UAH

Сума

LUNAM
LUNAM
UAH
UAH

1 LUNAM = 0.0099480729 UAH