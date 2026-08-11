Сьогоднішня ціна ADLUNAM INC

Поточна ціна ADLUNAM INC (LUNAM) сьогодні становить ₴ 0.00022161, зі зміною 0.64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LUNAM до UAH становить ₴ 0.00022161 за LUNAM.

ADLUNAM INC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- LUNAM. Протягом останніх 24 годин LUNAM торгувався між ₴ 0.0002173 (мінімум) та ₴ 0.0002241 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці LUNAM змінився на +0.14% за останню годину та на -10.73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 9,05K.

Ринкова інформація щодо ADLUNAM INC (LUNAM)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 9,05K₴ 9,05K ₴ 9,05K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 221.61K₴ 221.61K ₴ 221.61K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація ADLUNAM INC — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 9,05K. Циркуляційна пропозиція LUNAM — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 221.61K.