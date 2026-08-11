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Поточна ціна SN51 сьогодні становить 15 UAH. Ринкова капіталізація SN51 становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін SN51 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна SN51 сьогодні становить 15 UAH. Ринкова капіталізація SN51 становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін SN51 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SN51

Інформація про ціну SN51

Що таке SN51

Офіційний вебсайт SN51

Токеноміка SN51

Прогноз ціни SN51

Історія SN51

Посібник з купівлі SN51

Конвертація SN51 у фіатну валюту

Спот SN51

Премаркет торгівля

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Логотип SN51

Курс SN51 (SN51)

Актуальна ціна 1 SN51 до UAH:

₴673,35
₴673,35₴673,35
-0,39%1D
UAH
Графік ціни SN51 (SN51) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:14:08 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна SN51

Поточна ціна SN51 (SN51) сьогодні становить ₴ 15, зі зміною 0,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN51 до UAH становить ₴ 15 за SN51.

SN51 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SN51. Протягом останніх 24 годин SN51 торгувався між ₴ 14,86 (мінімум) та ₴ 15,06 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці SN51 змінився на -0,07% за останню годину та на +17,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,79K.

Ринкова інформація щодо SN51 (SN51)

--
----

₴ 1,79K
₴ 1,79K₴ 1,79K

₴ 315,00M
₴ 315,00M₴ 315,00M

--
----

21 000 000
21 000 000 21 000 000

TAO

Поточна ринкова капіталізація SN51 — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,79K. Циркуляційна пропозиція SN51 — --, зі загальною пропозицією 21000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 315,00M.

Історія ціни SN51 у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 14,86
₴ 14,86₴ 14,86
Мін. за 24 год
₴ 15,06
₴ 15,06₴ 15,06
Макс. за 24 год

₴ 14,86
₴ 14,86₴ 14,86

₴ 15,06
₴ 15,06₴ 15,06

--
----

--
----

-0,07%

-0,38%

+17,92%

+17,92%

Історія ціни SN51 (SN51) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на SN51 за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -2,6363-0,38%
30 днів₴ +3,73+33,09%
60 днів₴ +5,31+54,79%
90 днів₴ -2,75-15,50%
Зміна ціни SN51 сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SN51 на ₴ -2,6363 (-0,38%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни SN51 за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +3,73 (+33,09%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни SN51 за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SN51 змінився на ₴ +5,31 (+54,79%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни SN51 за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -2,75 (-15,50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SN51 (SN51)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SN51 зараз.

Аналіз для SN51

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для SN51. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни SN51?

Фактори ціни SN51 включають настрій ринку, обсяг торгів, динаміку попиту та пропозиції, регуляторні новини, загальні тренди криптовалютного ринку, кореляцію з Біткоїном, лістинг на біржах, оновлення щодо розвитку проектів, партнерські угоди, прийняття спільнотою, рухи «китів», патерни технічного аналізу та макроекономічні умови.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну SN51?

Люди хочуть знати ціну SN51 сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення часу входження на ринок, обчислення прибутку та збитків, а також планування інвестицій. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам оптимально виконувати накази на покупку/продаж та точно відстежувати вартість своїх активів.

Прогноз ціни SN51

Прогноз ціни SN51 (SN51) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SN51 у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни SN51 (SN51) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна SN51 потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне SN51 у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SN51 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни SN51.

Як купити та інвестувати SN51 в Україна

Готові розпочати торгівлю з SN51? Купівля SN51 на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити SN51. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі SN51 (SN51).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і SN51 буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі SN51 (SN51)

Що ви можете зробити з SN51

Володіння SN51 відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке SN51 (SN51)

SN51 — це проєкт, який революціонізує демократизацію обчислень.

Ресурс SN51

Щоб дізнатися більше про SN51, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтSN51
Оглядач блокчейну

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)Bittensor EcosystemBittensor Subnets

Люди також запитують: Інші запитання про SN51

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:14:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SN51 (SN51)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про SN51

SN51 USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію SN51 з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю SN51USDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках SN51 (SN51) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги SN51 у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
SN51/USDT
₴673,35
₴673,35₴673,35
-0,38%
119.88 (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 SN51 = 673,35 UAH