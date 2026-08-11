Сьогоднішня ціна SN51

Поточна ціна SN51 (SN51) сьогодні становить ₴ 15, зі зміною 0,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN51 до UAH становить ₴ 15 за SN51.

SN51 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SN51. Протягом останніх 24 годин SN51 торгувався між ₴ 14,86 (мінімум) та ₴ 15,06 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці SN51 змінився на -0,07% за останню годину та на +17,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,79K.

Ринкова інформація щодо SN51 (SN51)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 1,79K₴ 1,79K ₴ 1,79K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 315,00M₴ 315,00M ₴ 315,00M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Публічний блокчейн TAO

Поточна ринкова капіталізація SN51 — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,79K. Циркуляційна пропозиція SN51 — --, зі загальною пропозицією 21000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 315,00M.