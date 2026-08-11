Сьогоднішня ціна PancakeSwap

Поточна ціна PancakeSwap (CAKE) сьогодні становить ₴ 1.449, зі зміною 0.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CAKE до UAH становить ₴ 1.449 за CAKE.

PancakeSwap наразі посідає №82 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 509,85M, з циркуляційною пропозицією у 351,86M CAKE. Протягом останніх 24 годин CAKE торгувався між ₴ 1.437 (мінімум) та ₴ 1.461 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,983.3456789308, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0104041553.

У короткостроковій динаміці CAKE змінився на +0.20% за останню годину та на +0.97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 343,98K.

Ринкова інформація щодо PancakeSwap (CAKE)

Рейтинг No.82 Ринкова капіталізація ₴ 509,85M₴ 509,85M ₴ 509,85M Обсяг (за 24 год) ₴ 343,98K₴ 343,98K ₴ 343,98K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 579.60M₴ 579.60M ₴ 579.60M Циркуляційне постачання 351,86M 351,86M 351,86M Максимальна пропозиція 400,000,000 400,000,000 400,000,000 Загальна пропозиція 364,241,883.4500047 364,241,883.4500047 364,241,883.4500047 Коефіцієнт циркуляції 87.96% Ринкова частка 0.02% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація PancakeSwap — ₴ 509,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 343,98K. Циркуляційна пропозиція CAKE — 351,86M, зі загальною пропозицією 364241883.4500047. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 579.60M.