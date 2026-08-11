Курс PancakeSwap (CAKE)
Поточна ціна PancakeSwap (CAKE) сьогодні становить ₴ 1.449, зі зміною 0.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CAKE до UAH становить ₴ 1.449 за CAKE.
PancakeSwap наразі посідає №82 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 509,85M, з циркуляційною пропозицією у 351,86M CAKE. Протягом останніх 24 годин CAKE торгувався між ₴ 1.437 (мінімум) та ₴ 1.461 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,983.3456789308, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0104041553.
У короткостроковій динаміці CAKE змінився на +0.20% за останню годину та на +0.97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 343,98K.
No.82
87.96%
0.02%
BSC
Поточна ринкова капіталізація PancakeSwap — ₴ 509,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 343,98K. Циркуляційна пропозиція CAKE — 351,86M, зі загальною пропозицією 364241883.4500047. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 579.60M.
+0.20%
+0.48%
+0.97%
+0.97%
Відстежуйте зміни ціни на PancakeSwap за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0.31051
|+0.48%
|30 днів
|₴ +0.037
|+2.62%
|60 днів
|₴ +0.124
|+9.35%
|90 днів
|₴ -0.108
|-6.94%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни CAKE на ₴ +0.31051 (+0.48%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.037 (+2.62%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник CAKE змінився на ₴ +0.124 (+9.35%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.108 (-6.94%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для PancakeSwap (CAKE)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни PancakeSwap зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для PancakeSwap. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку CAKE: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
CAKE_USDT在4小时周期内运行于枢纽点1.4497下方，现价1.443紧贴S1支撑位1.4425。价格处于中枢与S1构成的窄幅区间，多空双方在此位置形成短暂平衡。短期均线组呈现买入信号，价格维持在中枢下方震荡整理状态。 MACD形成金叉，快慢线指标同向向上，显示短期买盘动能集中释放。RSI处于中性区域，未出现超买或超卖极端值，市场情绪保持平稳。KDJ与StochRSI指标同步上行，波动率维持在BOLL中轨附近，未见明显扩张或收缩迹象，动能分布均匀。 上方最近参考价位为中枢1.4497，距离现价0.0067 USDT，构成即时阻力。R1位于1.4628，距离现价0.0198 USDT，为远端关键观察点。下方S1位于1.4425，距离现价0.0005 USDT，提供近端支撑。S2位于1.4294，距离现价0.0136 USDT，作为下行空间的次要参考边界。
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна PancakeSwap потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.
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|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
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