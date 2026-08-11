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Поточна ціна PancakeSwap сьогодні становить 1.449 UAH. Ринкова капіталізація CAKE становить 509,849,826.6555042048 UAH. Відстежуйте оновлення цін CAKE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна PancakeSwap сьогодні становить 1.449 UAH. Ринкова капіталізація CAKE становить 509,849,826.6555042048 UAH. Відстежуйте оновлення цін CAKE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CAKE

Інформація про ціну CAKE

Що таке CAKE

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Токеноміка CAKE

Прогноз ціни CAKE

Історія CAKE

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Курс PancakeSwap (CAKE)

Актуальна ціна 1 CAKE до UAH:

₴65.00072
₴65.00072₴65.00072
+0,48%1D
UAH
Графік ціни PancakeSwap (CAKE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:03:56 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна PancakeSwap

Поточна ціна PancakeSwap (CAKE) сьогодні становить ₴ 1.449, зі зміною 0.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CAKE до UAH становить ₴ 1.449 за CAKE.

PancakeSwap наразі посідає №82 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 509,85M, з циркуляційною пропозицією у 351,86M CAKE. Протягом останніх 24 годин CAKE торгувався між ₴ 1.437 (мінімум) та ₴ 1.461 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,983.3456789308, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0104041553.

У короткостроковій динаміці CAKE змінився на +0.20% за останню годину та на +0.97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 343,98K.

Ринкова інформація щодо PancakeSwap (CAKE)

No.82

₴ 509,85M
₴ 509,85M₴ 509,85M

₴ 343,98K
₴ 343,98K₴ 343,98K

₴ 579.60M
₴ 579.60M₴ 579.60M

351,86M
351,86M 351,86M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

364,241,883.4500047
364,241,883.4500047 364,241,883.4500047

87.96%

0.02%

BSC

Поточна ринкова капіталізація PancakeSwap — ₴ 509,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 343,98K. Циркуляційна пропозиція CAKE — 351,86M, зі загальною пропозицією 364241883.4500047. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 579.60M.

Історія ціни PancakeSwap у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 1.437
₴ 1.437₴ 1.437
Мін. за 24 год
₴ 1.461
₴ 1.461₴ 1.461
Макс. за 24 год

₴ 1.437
₴ 1.437₴ 1.437

₴ 1.461
₴ 1.461₴ 1.461

₴ 1,983.3456789308
₴ 1,983.3456789308₴ 1,983.3456789308

₴ 0.0104041553
₴ 0.0104041553₴ 0.0104041553

+0.20%

+0.48%

+0.97%

+0.97%

Історія ціни PancakeSwap (CAKE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на PancakeSwap за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.31051+0.48%
30 днів₴ +0.037+2.62%
60 днів₴ +0.124+9.35%
90 днів₴ -0.108-6.94%
Зміна ціни PancakeSwap сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CAKE на ₴ +0.31051 (+0.48%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни PancakeSwap за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.037 (+2.62%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни PancakeSwap за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CAKE змінився на ₴ +0.124 (+9.35%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни PancakeSwap за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.108 (-6.94%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для PancakeSwap (CAKE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни PancakeSwap зараз.

Аналіз для PancakeSwap

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для PancakeSwap. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд PancakeSwap сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку CAKE: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

CAKE_USDT在4小时周期内运行于枢纽点1.4497下方，现价1.443紧贴S1支撑位1.4425。价格处于中枢与S1构成的窄幅区间，多空双方在此位置形成短暂平衡。短期均线组呈现买入信号，价格维持在中枢下方震荡整理状态。 MACD形成金叉，快慢线指标同向向上，显示短期买盘动能集中释放。RSI处于中性区域，未出现超买或超卖极端值，市场情绪保持平稳。KDJ与StochRSI指标同步上行，波动率维持在BOLL中轨附近，未见明显扩张或收缩迹象，动能分布均匀。 上方最近参考价位为中枢1.4497，距离现价0.0067 USDT，构成即时阻力。R1位于1.4628，距离现价0.0198 USDT，为远端关键观察点。下方S1位于1.4425，距离现价0.0005 USDT，提供近端支撑。S2位于1.4294，距离现价0.0136 USDT，作为下行空间的次要参考边界。

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни PancakeSwap?

Ціни на CAKE залежать від декількох ключових факторів:

1. Обсяг торгівлі на DEX — більший обсяг використання PancakeSwap збільшує попит на CAKE.
2. Розвиток екосистеми BSC — ширше застосування Binance Smart Chain сприяє зростанню цін на CAKE.
3. Винагороди за стейкінг та APY у фермінгу доходів — привабливі прибутки підвищують попит.
4. Споживання токенів та механіка надходження пропозиції — дефляційні заходи підтримують ціну.
5. Настрій на ринку DeFi — загальні тенденції у сфері децентралізованих фінансів впливають на CAKE.
6. Конкуренція з іншими DEX — ринкова частка залежить від роботи конкуруючих платформ.
7. Показники Binance Coin (BNB) — між ними існує тісна кореляція через зв’язок із BSC.
8. Запуск нових функцій та партнерські угоди — розвиток платформи впливає на її вартість.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну PancakeSwap?

Люди хочуть знати ціну PancakeSwap (CAKE) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, аналіз ринку та визначення оптимального часу для інвестицій. CAKE — популярний DeFi-токен на Binance Smart Chain, який використовується для ферми доходу та надання ліквідності. Реальне ціноутворення допомагає трейдерам здійснювати прибуткові угоди.

Прогноз ціни PancakeSwap

Прогноз ціни PancakeSwap (CAKE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CAKE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни PancakeSwap (CAKE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна PancakeSwap потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне PancakeSwap у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CAKE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни PancakeSwap.

Як купити та інвестувати PancakeSwap в Україна

Готові розпочати торгівлю з PancakeSwap? Купівля CAKE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити PancakeSwap. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі PancakeSwap (CAKE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і PancakeSwap буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі PancakeSwap (CAKE)

Що ви можете зробити з PancakeSwap

Володіння PancakeSwap відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля PancakeSwap (CAKE) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Whitepaper

Ресурс PancakeSwap

Щоб дізнатися більше про PancakeSwap, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPancakeSwap
Оглядач блокчейну

Категорія :

Aptos EcosystemArbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

Люди також запитують: Інші запитання про PancakeSwap

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:03:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PancakeSwap (CAKE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про PancakeSwap

CAKE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CAKE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CAKEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках PancakeSwap (CAKE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги PancakeSwap у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CAKE/USDT
₴64.91094
₴64.91094₴64.91094
+0.27%
237.28K (USDT)
CAKE/USDC
₴64.91094
₴64.91094₴64.91094
+0.34%
36.96K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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