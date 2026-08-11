Сьогоднішня ціна Pangolin

Поточна ціна Pangolin (PNG) сьогодні становить ₴ 0,02015, зі зміною 0,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PNG до UAH становить ₴ 0,02015 за PNG.

Pangolin наразі посідає №1195 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 4,71M, з циркуляційною пропозицією у 233,96M PNG. Протягом останніх 24 годин PNG торгувався між ₴ 0,01992 (мінімум) та ₴ 0,02067 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 223,8884961284, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,4880323940198460607.

У короткостроковій динаміці PNG змінився на 0,00% за останню годину та на -2,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,75K.

Ринкова інформація щодо Pangolin (PNG)

Рейтинг No.1195 Ринкова капіталізація ₴ 4,71M₴ 4,71M ₴ 4,71M Обсяг (за 24 год) ₴ 57,75K₴ 57,75K ₴ 57,75K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 10,84M₴ 10,84M ₴ 10,84M Циркуляційне постачання 233,96M 233,96M 233,96M Максимальна пропозиція 538 000 000 538 000 000 538 000 000 Загальна пропозиція 230 000 000 230 000 000 230 000 000 Коефіцієнт циркуляції 43,48% Публічний блокчейн AVAX_CCHAIN

Поточна ринкова капіталізація Pangolin — ₴ 4,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,75K. Циркуляційна пропозиція PNG — 233,96M, зі загальною пропозицією 230000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,84M.