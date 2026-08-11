Сьогоднішня ціна Irys

Поточна ціна Irys (IRYS) сьогодні становить ₴ 0.01541, зі зміною 1.40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IRYS до UAH становить ₴ 0.01541 за IRYS.

Irys наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 30,82M, з циркуляційною пропозицією у 2,00B IRYS. Протягом останніх 24 годин IRYS торгувався між ₴ 0.01515 (мінімум) та ₴ 0.01579 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці IRYS змінився на -0.59% за останню годину та на +5.62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,23K.

Ринкова інформація щодо Irys (IRYS)

Ринкова капіталізація ₴ 30,82M₴ 30,82M ₴ 30,82M Обсяг (за 24 год) ₴ 60,23K₴ 60,23K ₴ 60,23K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 154.10M₴ 154.10M ₴ 154.10M Циркуляційне постачання 2,00B 2,00B 2,00B Загальна пропозиція 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Irys — ₴ 30,82M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,23K. Циркуляційна пропозиція IRYS — 2,00B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 154.10M.