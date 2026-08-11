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Поточна ціна Irys сьогодні становить 0.01541 UAH. Ринкова капіталізація IRYS становить 30,820,000 UAH. Відстежуйте оновлення цін IRYS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Irys сьогодні становить 0.01541 UAH. Ринкова капіталізація IRYS становить 30,820,000 UAH. Відстежуйте оновлення цін IRYS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про IRYS

Інформація про ціну IRYS

Що таке IRYS

Whitepaper IRYS

Офіційний вебсайт IRYS

Токеноміка IRYS

Прогноз ціни IRYS

Історія IRYS

Посібник з купівлі IRYS

Конвертація IRYS у фіатну валюту

Спот IRYS

Ф'ючерси IRYS USDT-M

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Логотип Irys

Курс Irys (IRYS)

Актуальна ціна 1 IRYS до UAH:

₴0.691306
₴0.691306₴0.691306
-1,40%1D
UAH
Графік ціни Irys (IRYS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:36:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Irys

Поточна ціна Irys (IRYS) сьогодні становить ₴ 0.01541, зі зміною 1.40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IRYS до UAH становить ₴ 0.01541 за IRYS.

Irys наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 30,82M, з циркуляційною пропозицією у 2,00B IRYS. Протягом останніх 24 годин IRYS торгувався між ₴ 0.01515 (мінімум) та ₴ 0.01579 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці IRYS змінився на -0.59% за останню годину та на +5.62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,23K.

Ринкова інформація щодо Irys (IRYS)

₴ 30,82M
₴ 30,82M₴ 30,82M

₴ 60,23K
₴ 60,23K₴ 60,23K

₴ 154.10M
₴ 154.10M₴ 154.10M

2,00B
2,00B 2,00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Поточна ринкова капіталізація Irys — ₴ 30,82M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,23K. Циркуляційна пропозиція IRYS — 2,00B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 154.10M.

Історія ціни Irys у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.01515
₴ 0.01515₴ 0.01515
Мін. за 24 год
₴ 0.01579
₴ 0.01579₴ 0.01579
Макс. за 24 год

₴ 0.01515
₴ 0.01515₴ 0.01515

₴ 0.01579
₴ 0.01579₴ 0.01579

--
----

--
----

-0.59%

-1.40%

+5.62%

+5.62%

Історія ціни Irys (IRYS) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Irys за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0098157-1.40%
30 днів₴ +0.00226+17.18%
60 днів₴ -0.00182-10.57%
90 днів₴ -0.04099-72.68%
Зміна ціни Irys сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни IRYS на ₴ -0.0098157 (-1.40%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Irys за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.00226 (+17.18%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Irys за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник IRYS змінився на ₴ -0.00182 (-10.57%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Irys за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.04099 (-72.68%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Irys (IRYS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Irys зараз.

Аналіз для Irys

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Irys. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Irys сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку IRYS: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

IRYS_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,0156, при цьому ціна знаходилась вище центрального значення 0,01549. Текуща ціна перебуває у діапазоні коливань, обмеженому рівнями S1 і R1. Група скользящих середніх демонструє бичачий порядок, а система ключових рівнів підтверджує, що ціна тримається навколо основної осі. Структура поки не зрушила з меж R1 (опір) і не пробила S1 (підтримка), перебуваючи у стані консолідації всередині діапазону. Індекс MACD зафіксував сигнал смертельного перетину, а енергія руху демонструє розбіжність. Індекс RSI знаходиться в нейтральній зоні, що свідчить про тимчасову рівновагу сил покупців і продавців. Показники KDJ та StochRSI вказують на розподіл короткострокової динаміки, причому швидкі та повільні індикатори мають протилежні напрямки. Пояс Болінджера стиснувся, а волатильність залишається на низькому рівні. Купівельний імпульс зосереджений біля ліній скользящих середніх, тоді як продажів енергія вивільнилася через сигнал смертельного перетину MACD, що свідчить про відсутність чітко вираженої односторонньої динаміки на ринку. Близькі ключові рівні: опір R1 — 0,0158, що на +1,3% вище поточної ціни; підтримка S1 — 0,01522, що на -2,4% нижче поточної ціни. Далекі рівні: опір R2 — 0,01607, підтримка S2 — 0,01491. Якщо ціна не зможе надійно закріпитися вище 0,0158, то очікується повторне тестування ефективності центрального рівня 0,01549. Наразі важливо спостерігати за поведінкою ціни поблизу ключового рівня, де вона може проявляти тенденції до згортання.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Irys?

Кілька ключових факторів впливають на ціни токену Irys (IRYS):

1. Прийняття мережі: Використання послуг зберігання та отримання даних Irys безпосередньо впливає на попит на токен, оскільки IRYS використовується для оплати транзакцій.

2. Зростання ринку зберігання даних: Розширення потреб у децентралізованому зберіганні підвищує корисну вартість токену.

3. Корисність токену: IRYS використовується як платіжний засіб за постійне зберігання даних, що створює природний попит.

4. Ринковий настрій: Загальні тренди на криптовалютному ринку та довіра інвесторів впливають на коливання цін.

5. Конкуренція: Порівняння продуктивності з іншими рішеннями для децентралізованого зберігання, такими як Arweave, Filecoin та IPFS.

6. Технічні розробки: Оновлення протоколу, партнерські зобов’язання та покращення екосистеми.

7. Динаміка пропозиції: Розподіл токенів, механізми стейкінгу та зміни в обігу.

8. Інституційне прийняття: Використання корпоративними клієнтами рішень для постійного зберігання даних сприяє довгостроковому попиту.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Irys?

Люди хочуть знати ціну Irys (IRYS) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, аналіз ринку та визначення часу інвестування. Як токен децентралізованого зберігання даних, ціна IRYS впливає на прибутки від торгівлі, розподіл активів та стратегії входження/виходу для інвесторів і трейдерів.

Прогноз ціни Irys

Прогноз ціни Irys (IRYS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна IRYS у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Irys (IRYS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Irys потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Irys у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни IRYS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Irys.

Як купити та інвестувати Irys в Україна

Готові розпочати торгівлю з Irys? Купівля IRYS на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Irys. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Irys (IRYS).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Irys буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Irys (IRYS)

Що ви можете зробити з Irys

Володіння Irys відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Irys (IRYS)

Irys — це мережа даних рівня 1, яка розкриває цінність даних, дозволяючи зберігати, використовувати та монетизувати ваші дані штучного інтелекту та інтелектуальної власності.

Ресурс Irys

Щоб дізнатися більше про Irys, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтIrys
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOEthereum Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:36:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Irys (IRYS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Irys

IRYS USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію IRYS з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю IRYSUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Irys (IRYS) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Irys у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
IRYS/USDT
₴0.691306
₴0.691306₴0.691306
-1.34%
3.90M (USDT)
IRYS/USDC
₴0.6980395
₴0.6980395₴0.6980395
0.00%
3.50M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 IRYS = 0.6917548 UAH