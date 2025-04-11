Що таке Nil Token (NIL)

Nillion ─ це бездозвільна мережа, яка переосмислює безпечне децентралізоване зберігання даних і обчислення для ШІ та блокчейнів. Мережа створює унікальну можливість для децентралізованого ШІ та блокчейнів зберігати та обробляти дані, не бачачи їх, розблоковуючи значний «білий простір». Інструменти дозволяють розробникам створювати приватні застосунки для роботи з даними.

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Прогноз ціни Nil Token

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Nil Token, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна NIL? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Nil Token.

Історія ціни Nil Token

Відстеження траєкторії ціни NIL надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії NIL. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Nil Token.

Як купити Nil Token (NIL)

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NIL до місцевих валют

1 NIL до VND ₫ 11,161.5273 1 NIL до AUD A$ 0.692127 1 NIL до GBP ￡ 0.330828 1 NIL до EUR € 0.383064 1 NIL до USD $ 0.4353 1 NIL до MYR RM 1.924026 1 NIL до TRY ₺ 16.567518 1 NIL до JPY ¥ 62.478609 1 NIL до RUB ₽ 36.225666 1 NIL до INR ₹ 37.470624 1 NIL до IDR Rp 7,254.997098 1 NIL до KRW ₩ 618.321885 1 NIL до PHP ₱ 24.890454 1 NIL до EGP ￡E. 22.33089 1 NIL до BRL R$ 2.550858 1 NIL до CAD C$ 0.600714 1 NIL до BDT ৳ 52.902009 1 NIL до NGN ₦ 695.365632 1 NIL до UAH ₴ 18.02142 1 NIL до VES Bs 30.9063 1 NIL до PKR Rs 122.066826 1 NIL до KZT ₸ 224.958687 1 NIL до THB ฿ 14.569491 1 NIL до TWD NT$ 14.090661 1 NIL до AED د.إ 1.597551 1 NIL до CHF Fr 0.352593 1 NIL до HKD HK$ 3.373575 1 NIL до MAD .د.م 4.04829 1 NIL до MXN $ 8.849649

Ресурс Nil Token

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Люди також запитують: Інші запитання про Nil Token Яка сьогодні ціна Nil Token (NIL)? Поточна ціна Nil Token (NIL) становить 0.4353 USD . Яка ринкова капіталізація Nil Token (NIL)? Поточна ринкова капіталізація Nil Token становить $ 84.95M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції NIL на ринкову ціну в реальному часі 0.4353 USD . Яка циркуляційна пропозиція Nil Token (NIL)? Поточна циркуляційна пропозиція Nil Token (NIL) становить 195.15M USD . Яка була найвища ціна Nil Token (NIL)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Nil Token (NIL) становить 2.8799 USD . Який обсяг торгівлі Nil Token (NIL) за 24 год? Обсяг торгівлі Nil Token (NIL) за 24 год становить $ 5.67M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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