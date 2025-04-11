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Поточна ціна Nil Token (NIL)

USD

Графік ціни Nil Token (NIL) в реальному часі

$0.4373
$0.4373$0.4373
+2.91%(1D)

Дані та інформація про ціну NIL в реальному часі

Поточна ціна Nil Token (NIL) сьогодні становить 0.4353 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 84.95M USD. Ціна NIL у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Nil Token:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 5.67M USD
- Зміна ціни Nil Token протягом дня – +2.91%
- Циркуляційна пропозиція – 195.15M USD

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Цінові показники NILUSD

Відстежуйте зміни ціни на Nil Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.012366+2.91%
30 днів$ +0.3353+335.30%
60 днів$ +0.3353+335.30%
90 днів$ +0.3353+335.30%
Зміна ціни Nil Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NIL на $ +0.012366 (+2.91%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Nil Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.3353 (+335.30%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Nil Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NIL змінився на $ +0.3353 (+335.30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Nil Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.3353 (+335.30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну NIL

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Nil Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.3793
$ 0.3793$ 0.3793

$ 0.4373
$ 0.4373$ 0.4373

$ 2.8799
$ 2.8799$ 2.8799

+6.19%

+2.91%

+0.16%

Ринкова інформація NIL

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 84.95M
$ 84.95M$ 84.95M

$ 5.67M
$ 5.67M$ 5.67M

195.15M
195.15M 195.15M

Що таке Nil Token (NIL)

Nillion ─ це бездозвільна мережа, яка переосмислює безпечне децентралізоване зберігання даних і обчислення для ШІ та блокчейнів. Мережа створює унікальну можливість для децентралізованого ШІ та блокчейнів зберігати та обробляти дані, не бачачи їх, розблоковуючи значний «білий простір». Інструменти дозволяють розробникам створювати приватні застосунки для роботи з даними.

Проєкт Nil Token доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Nil Token. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

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Прогноз ціни Nil Token

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Nil Token, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна NIL? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Nil Token.

Історія ціни Nil Token

Відстеження траєкторії ціни NIL надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії NIL. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Nil Token.

Як купити Nil Token (NIL)

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NIL до місцевих валют

1 NIL до VND
11,161.5273
1 NIL до AUD
A$0.692127
1 NIL до GBP
0.330828
1 NIL до EUR
0.383064
1 NIL до USD
$0.4353
1 NIL до MYR
RM1.924026
1 NIL до TRY
16.567518
1 NIL до JPY
¥62.478609
1 NIL до RUB
36.225666
1 NIL до INR
37.470624
1 NIL до IDR
Rp7,254.997098
1 NIL до KRW
618.321885
1 NIL до PHP
24.890454
1 NIL до EGP
￡E.22.33089
1 NIL до BRL
R$2.550858
1 NIL до CAD
C$0.600714
1 NIL до BDT
52.902009
1 NIL до NGN
695.365632
1 NIL до UAH
18.02142
1 NIL до VES
Bs30.9063
1 NIL до PKR
Rs122.066826
1 NIL до KZT
224.958687
1 NIL до THB
฿14.569491
1 NIL до TWD
NT$14.090661
1 NIL до AED
د.إ1.597551
1 NIL до CHF
Fr0.352593
1 NIL до HKD
HK$3.373575
1 NIL до MAD
.د.م4.04829
1 NIL до MXN
$8.849649

Ресурс Nil Token

Щоб дізнатися більше про Nil Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтNil Token
Оглядач блокчейну

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1 NIL = 0.4353 USD

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NILUSDT
$0.4353
$0.4353$0.4353
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