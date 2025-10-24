Актуальна ціна OLAXBT сьогодні становить 0.17838 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AIO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AIO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна OLAXBT сьогодні становить 0.17838 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AIO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AIO на MEXC вже зараз.

Логотип OLAXBT

Курс OLAXBT (AIO)

Актуальна ціна 1 AIO до USD:

$0,17836
$0,17836$0,17836
+2,53%1D
USD
Графік ціни OLAXBT (AIO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:21:07 (UTC+8)

Інформація щодо ціни OLAXBT (AIO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,16608
$ 0,16608$ 0,16608
Мін. за 24 год
$ 0,18302
$ 0,18302$ 0,18302
Макс. за 24 год

$ 0,16608
$ 0,16608$ 0,16608

$ 0,18302
$ 0,18302$ 0,18302

$ 0,20548860379382622
$ 0,20548860379382622$ 0,20548860379382622

$ 0,04215223361578995
$ 0,04215223361578995$ 0,04215223361578995

+0,38%

+2,53%

+20,75%

+20,75%

Актуальна ціна OLAXBT (AIO) становить $ 0,17838. За останні 24 години AIO торгувався між мінімумом у $ 0,16608 і максимумом у $ 0,18302, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIO становить $ 0,20548860379382622, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04215223361578995.

Що стосується короткострокових результатів, то AIO змінився на +0,38% за останню годину, +2,53% за 24 години та на +20,75% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OLAXBT (AIO)

No.662

$ 41,07M
$ 41,07M$ 41,07M

$ 59,12K
$ 59,12K$ 59,12K

$ 178,38M
$ 178,38M$ 178,38M

230,25M
230,25M 230,25M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

23,02%

BSC

Поточна ринкова капіталізація OLAXBT — $ 41,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 59,12K. Циркуляційна пропозиція AIO — 230,25M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 178,38M.

Історія ціни OLAXBT (AIO) у USD

Відстежуйте зміни ціни на OLAXBT за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0044012+2,53%
30 днів$ +0,0266+17,52%
60 днів$ +0,0987+123,87%
90 днів$ +0,15838+791,90%
Зміна ціни OLAXBT сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AIO на $ +0,0044012 (+2,53%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни OLAXBT за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0266 (+17,52%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни OLAXBT за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AIO змінився на $ +0,0987 (+123,87%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни OLAXBT за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,15838 (+791,90%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для OLAXBT (AIO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни OLAXBT зараз.

Що таке OLAXBT (AIO)

OlaXBT — це Web3-платформа ринкової аналітики на базі ШІ, побудована у мережі BNB Smart Chain. Проєкт використовує навчання з підкріпленням (RL) та маркетплейс із протоколом контексту моделі (MCP), дозволяючи користувачам створювати власні агентські системи, комбінуючи торгові модулі, набори інструментів MCP та агентів для генерації торгових сигналів та аналітики. Нативний токен AIO підтримує комісії за транзакції, стейкінг через сховище та керування. Платформа має інтерфейс чат-бота без коду та конструктор агентів, схожий на Langflow, що дозволяє користувачам створювати та налаштовувати ШІ-агентів для торгівлі та управління активами. Маркетплейс MCP полегшує торгівлю агентами та монетизацію.

Проєкт OLAXBT доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями OLAXBT. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу AIO, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про OLAXBT у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі OLAXBT безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни OLAXBT (USD)

Скільки коштуватиме OLAXBT (AIO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів OLAXBT (AIO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо OLAXBT.

Перегляньте прогноз ціни OLAXBT вже зараз!

Токеноміка OLAXBT (AIO)

Розуміння токеноміки OLAXBT (AIO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AIO зараз!

Як купити OLAXBT (AIO)

Шукаєте як купити OLAXBT? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати OLAXBT на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

AIO до місцевих валют

1 OLAXBT (AIO) до VND
4 694,0697
1 OLAXBT (AIO) до AUD
A$0,2729214
1 OLAXBT (AIO) до GBP
0,133785
1 OLAXBT (AIO) до EUR
0,1534068
1 OLAXBT (AIO) до USD
$0,17838
1 OLAXBT (AIO) до MYR
RM0,7527636
1 OLAXBT (AIO) до TRY
7,500879
1 OLAXBT (AIO) до JPY
¥27,11376
1 OLAXBT (AIO) до ARS
ARS$264,6570546
1 OLAXBT (AIO) до RUB
14,5236996
1 OLAXBT (AIO) до INR
15,6688992
1 OLAXBT (AIO) до IDR
Rp2 972,9988108
1 OLAXBT (AIO) до PHP
10,4655546
1 OLAXBT (AIO) до EGP
￡E.8,4891042
1 OLAXBT (AIO) до BRL
R$0,9596844
1 OLAXBT (AIO) до CAD
C$0,249732
1 OLAXBT (AIO) до BDT
21,798036
1 OLAXBT (AIO) до NGN
260,408043
1 OLAXBT (AIO) до COP
$696,796875
1 OLAXBT (AIO) до ZAR
R.3,0931092
1 OLAXBT (AIO) до UAH
7,4545002
1 OLAXBT (AIO) до TZS
T.Sh.443,7309528
1 OLAXBT (AIO) до VES
Bs37,81656
1 OLAXBT (AIO) до CLP
$168,74748
1 OLAXBT (AIO) до PKR
Rs50,3602416
1 OLAXBT (AIO) до KZT
95,7472488
1 OLAXBT (AIO) до THB
฿5,8544316
1 OLAXBT (AIO) до TWD
NT$5,4976716
1 OLAXBT (AIO) до AED
د.إ0,6546546
1 OLAXBT (AIO) до CHF
Fr0,1409202
1 OLAXBT (AIO) до HKD
HK$1,3860126
1 OLAXBT (AIO) до AMD
֏68,0573214
1 OLAXBT (AIO) до MAD
.د.م1,6464474
1 OLAXBT (AIO) до MXN
$3,282192
1 OLAXBT (AIO) до SAR
ريال0,668925
1 OLAXBT (AIO) до ETB
Br26,9371638
1 OLAXBT (AIO) до KES
KSh22,9860468
1 OLAXBT (AIO) до JOD
د.أ0,12647142
1 OLAXBT (AIO) до PLN
0,6493032
1 OLAXBT (AIO) до RON
лв0,7795206
1 OLAXBT (AIO) до SEK
kr1,6749882
1 OLAXBT (AIO) до BGN
лв0,2996784
1 OLAXBT (AIO) до HUF
Ft59,9392476
1 OLAXBT (AIO) до CZK
3,7352772
1 OLAXBT (AIO) до KWD
د.ك0,05458428
1 OLAXBT (AIO) до ILS
0,5868702
1 OLAXBT (AIO) до BOB
Bs1,2290382
1 OLAXBT (AIO) до AZN
0,303246
1 OLAXBT (AIO) до TJS
SM1,6464474
1 OLAXBT (AIO) до GEL
0,4834098
1 OLAXBT (AIO) до AOA
Kz163,2016458
1 OLAXBT (AIO) до BHD
.د.ب0,06707088
1 OLAXBT (AIO) до BMD
$0,17838
1 OLAXBT (AIO) до DKK
kr1,1469834
1 OLAXBT (AIO) до HNL
L4,6717722
1 OLAXBT (AIO) до MUR
8,1198576
1 OLAXBT (AIO) до NAD
$3,0895416
1 OLAXBT (AIO) до NOK
kr1,7802324
1 OLAXBT (AIO) до NZD
$0,3103812
1 OLAXBT (AIO) до PAB
B/.0,17838
1 OLAXBT (AIO) до PGK
K0,7509798
1 OLAXBT (AIO) до QAR
ر.ق0,6475194
1 OLAXBT (AIO) до RSD
дин.18,0128124
1 OLAXBT (AIO) до UZS
soʻm2 149,1561322
1 OLAXBT (AIO) до ALL
L14,841216
1 OLAXBT (AIO) до ANG
ƒ0,3193002
1 OLAXBT (AIO) до AWG
ƒ0,321084
1 OLAXBT (AIO) до BBD
$0,35676
1 OLAXBT (AIO) до BAM
KM0,2996784
1 OLAXBT (AIO) до BIF
Fr524,61558
1 OLAXBT (AIO) до BND
$0,2301102
1 OLAXBT (AIO) до BSD
$0,17838
1 OLAXBT (AIO) до JMD
$28,549719
1 OLAXBT (AIO) до KHR
716,3847828
1 OLAXBT (AIO) до KMF
Fr75,63312
1 OLAXBT (AIO) до LAK
3 877,8260094
1 OLAXBT (AIO) до LKR
රු53,9884908
1 OLAXBT (AIO) до MDL
L3,0181896
1 OLAXBT (AIO) до MGA
Ar796,3382664
1 OLAXBT (AIO) до MOP
P1,4234724
1 OLAXBT (AIO) до MVR
2,729214
1 OLAXBT (AIO) до MWK
MK308,615238
1 OLAXBT (AIO) до MZN
MT11,4002658
1 OLAXBT (AIO) до NPR
रु25,0035246
1 OLAXBT (AIO) до PYG
1 256,15196
1 OLAXBT (AIO) до RWF
Fr258,47262
1 OLAXBT (AIO) до SBD
$1,4662836
1 OLAXBT (AIO) до SCR
2,4634278
1 OLAXBT (AIO) до SRD
$7,0799022
1 OLAXBT (AIO) до SVC
$1,5554736
1 OLAXBT (AIO) до SZL
L3,0877578
1 OLAXBT (AIO) до TMT
m0,62433
1 OLAXBT (AIO) до TND
د.ت0,5226534
1 OLAXBT (AIO) до TTD
$1,2058488
1 OLAXBT (AIO) до UGX
Sh621,47592
1 OLAXBT (AIO) до XAF
Fr100,60632
1 OLAXBT (AIO) до XCD
$0,481626
1 OLAXBT (AIO) до XOF
Fr100,60632
1 OLAXBT (AIO) до XPF
Fr18,19476
1 OLAXBT (AIO) до BWP
P2,3849406
1 OLAXBT (AIO) до BZD
$0,35676
1 OLAXBT (AIO) до CVE
$16,928262
1 OLAXBT (AIO) до DJF
Fr31,57326
1 OLAXBT (AIO) до DOP
$11,3592384
1 OLAXBT (AIO) до DZD
د.ج23,207238
1 OLAXBT (AIO) до FJD
$0,4084902
1 OLAXBT (AIO) до GNF
Fr1 537,6356
1 OLAXBT (AIO) до GTQ
Q1,3628232
1 OLAXBT (AIO) до GYD
$37,2154194
1 OLAXBT (AIO) до ISK
kr21,76236

Ресурс OLAXBT

Щоб дізнатися більше про OLAXBT, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтOLAXBT
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про OLAXBT

Скільки сьогодні коштує OLAXBT (AIO)?
Актуальна ціна AIO у USD становить 0,17838 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AIO до USD?
Поточна ціна AIO до USD — $ 0,17838. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація OLAXBT?
Ринкова капіталізація AIO — $ 41,07M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AIO?
Циркуляційна пропозиція AIO — 230,25M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AIO?
AIO досяг історичної максимальної ціни у 0,20548860379382622 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AIO?
Історична мінімальна ціна AIO становила 0,04215223361578995 USD.
Який обсяг торгівлі AIO?
Актуальний обсяг торгівлі AIO за 24 години — $ 59,12K USD.
Чи підніметься ціна AIO цього року?
AIO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AIO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:21:07 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OLAXBT (AIO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

