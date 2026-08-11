Сьогоднішня ціна SPACEX(PRE)

Поточна ціна SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) сьогодні становить ₴ 134,38, зі зміною 4,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPACEX(PRE) до UAH становить ₴ 134,38 за SPACEX(PRE).

SPACEX(PRE) наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SPACEX(PRE). Протягом останніх 24 годин SPACEX(PRE) торгувався між ₴ 128,09 (мінімум) та ₴ 138,1 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці SPACEX(PRE) змінився на -0,27% за останню годину та на +16,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 65,55K.

Ринкова інформація щодо SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE))

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 65,55K₴ 65,55K ₴ 65,55K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,76T₴ 1,76T ₴ 1,76T Циркуляційне постачання ---- -- Максимальна пропозиція 13 075 865 175 13 075 865 175 13 075 865 175 Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн NONE

Поточна ринкова капіталізація SPACEX(PRE) — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 65,55K. Циркуляційна пропозиція SPACEX(PRE) — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,76T.