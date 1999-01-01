ROAM

Roam ─ найбільша децентралізована бездротова мережа у світі. Прагнучи створити глобальну бездротову мережу з відкритим доступом, Roam забезпечує автоматизовані бездротові з'єднання, безперебійне перемикання між різними мережами та безпечне з'єднання для людей, смарт-пристроїв та агентів штучного інтелекту. Використовуючи інфраструктуру авторизації на основі блокчейну, Roam сприяла широкому впровадженню WiFi OpenRoaming, запропонувала глобальні інтелектуальні послуги eSIM і створила захищений рівень даних для застосунків штучного інтелекту.

Ім'яROAM

Макс. пропозиція1,000,000,000

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція--

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Угоди на ринку
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network_iconМережева аномалія
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