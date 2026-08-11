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Поточна ціна Coin98 сьогодні становить 0.0143 UAH. Ринкова капіталізація C98 становить 14,299,983.9554 UAH. Відстежуйте оновлення цін C98 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Coin98 сьогодні становить 0.0143 UAH. Ринкова капіталізація C98 становить 14,299,983.9554 UAH. Відстежуйте оновлення цін C98 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про C98

Інформація про ціну C98

Що таке C98

Whitepaper C98

Офіційний вебсайт C98

Токеноміка C98

Прогноз ціни C98

Історія C98

Посібник з купівлі C98

Конвертація C98 у фіатну валюту

Спот C98

Ф'ючерси C98 USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

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Новини

Блог

Навчання

Логотип Coin98

Курс Coin98 (C98)

Актуальна ціна 1 C98 до UAH:

₴0.641927
₴0.641927₴0.641927
+0,28%1D
UAH
Графік ціни Coin98 (C98) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:03:41 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Coin98

Поточна ціна Coin98 (C98) сьогодні становить ₴ 0.0143, зі зміною 0.28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації C98 до UAH становить ₴ 0.0143 за C98.

Coin98 наразі посідає №839 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 14,30M, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M C98. Протягом останніх 24 годин C98 торгувався між ₴ 0.01408 (мінімум) та ₴ 0.01596 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 288.0254135699, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.6092292821745350788.

У короткостроковій динаміці C98 змінився на -0.70% за останню годину та на +16.35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 133,49K.

Ринкова інформація щодо Coin98 (C98)

No.839

₴ 14,30M
₴ 14,30M₴ 14,30M

₴ 133,49K
₴ 133,49K₴ 133,49K

₴ 14.30M
₴ 14.30M₴ 14.30M

1000,00M
1000,00M 1000,00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-07-23 00:00:00

BSC

Поточна ринкова капіталізація Coin98 — ₴ 14,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 133,49K. Циркуляційна пропозиція C98 — 1000,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 14.30M.

Історія ціни Coin98 у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.01408
₴ 0.01408₴ 0.01408
Мін. за 24 год
₴ 0.01596
₴ 0.01596₴ 0.01596
Макс. за 24 год

₴ 0.01408
₴ 0.01408₴ 0.01408

₴ 0.01596
₴ 0.01596₴ 0.01596

₴ 288.0254135699
₴ 288.0254135699₴ 288.0254135699

₴ 0.6092292821745350788
₴ 0.6092292821745350788₴ 0.6092292821745350788

-0.70%

+0.28%

+16.35%

+16.35%

Історія ціни Coin98 (C98) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Coin98 за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.0017924+0.28%
30 днів₴ +0.00059+4.30%
60 днів₴ -0.00032-2.19%
90 днів₴ -0.00896-38.53%
Зміна ціни Coin98 сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни C98 на ₴ +0.0017924 (+0.28%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Coin98 за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.00059 (+4.30%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Coin98 за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник C98 змінився на ₴ -0.00032 (-2.19%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Coin98 за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.00896 (-38.53%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Coin98 (C98)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Coin98 зараз.

Аналіз для Coin98

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Coin98. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Coin98 сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку C98: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

C98_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,01476, перебуваючи в узкому діапазоні консолідації між зоною S1 і центральним значенням 0,01486. Ціна знаходиться в нижній частині хабового діапазону; короткострокові скользящі середні показують послідовність сигналів на покупку, а довгострокові середні залишаються стабільними. Сили биків і ведмедів досягли тимчасового рівноваги поблизу рівня 0,01486, при цьому структура не демонструє явних ознак прориву чи подолання рівнів підтримки/опору. Індикатор MACD продемонстрував формування золотого хреста, при цьому розріз різниці між швидкою та повільною лініями збільшується, що свідчить про накопичення купівельного імпульсу в короткостроковій перспективі. RSI перебуває в нейтральній зоні, не досягаючи екстремальних значень перевиторгу чи перепродажу, що вказує на відсутність сильного одностороннього руху. KDJ та StochRSI одночасно розходяться вгору, а полоси Болінджера звужуються, що говорить про зниження волатильності й очікування визначення напрямку руху ринку. Найближчий опірний рівень знаходиться на позначці центрального значення 0,01486, що відповідає приблизно 0,7% від поточного курсу; у разі пробиття цього рівня очікується рух до рівня опору R1 — 0,01527. Нижче найближча підтримка розташована на рівні S1 — 0,01449, що відповідає приблизно 1,8% від поточного курсу. Якщо цей рівень буде подоланий, наступною ключовою метою тестування стане рівень S2 — 0,01408. Чітке визначення ключових точок підтримки та опору надає ясність поточним торговим рамкам.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Coin98?

Ціну C98 впливають кілька ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди у сфері криптовалют.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Ефективність та поширення DeFi-сектору.
4. Використання платформи та загальна заблокована вартість (TVL).
5. Корисність токена та нагороди за стейкінг.
6. Оголошення про партнерства та інтеграції.
7. Регуляторні новини, що впливають на DeFi-протоколи.
8. Конкуренція з іншими мультиблокчейн-гаманцями.
9. Технічні розробки та оновлення продукту.
10. Загальний рівень ризикової готовності до альткоїнів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Coin98?

Люди хочуть знати ціну Coin98 (C98) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження на ринок та планування інвестицій. C98 — це токен платформи DeFi, тому коливання ціни впливають на торговельні стратегії та можливості отримання прибутку. Інвестори стежать за щоденною ціною, щоб оцінювати результати своєї діяльності, приймати рішення про покупку чи продаж та управляти ризиками в своїх криптовалютних портфелях.

Прогноз ціни Coin98

Прогноз ціни Coin98 (C98) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна C98 у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Coin98 (C98) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Coin98 потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Coin98 у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни C98 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Coin98.

Як купити та інвестувати Coin98 в Україна

Готові розпочати торгівлю з Coin98? Купівля C98 на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Coin98. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Coin98 (C98).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Coin98 буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Coin98 (C98)

Що ви можете зробити з Coin98

Володіння Coin98 відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Coin98 (C98)

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Ресурс Coin98

Щоб дізнатися більше про Coin98, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCoin98
Оглядач блокчейну

Категорія :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Люди також запитують: Інші запитання про Coin98

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:03:41 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Coin98 (C98)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Coin98

C98 USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію C98 з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю C98USDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Coin98 (C98) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Coin98 у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
C98/USDT
₴0.6396825
₴0.6396825₴0.6396825
+0.07%
9.03M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 C98 = 0.641927 UAH