Сьогоднішня ціна Coin98

Поточна ціна Coin98 (C98) сьогодні становить ₴ 0.0143, зі зміною 0.28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації C98 до UAH становить ₴ 0.0143 за C98.

Coin98 наразі посідає №839 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 14,30M, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M C98. Протягом останніх 24 годин C98 торгувався між ₴ 0.01408 (мінімум) та ₴ 0.01596 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 288.0254135699, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.6092292821745350788.

У короткостроковій динаміці C98 змінився на -0.70% за останню годину та на +16.35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 133,49K.

Ринкова інформація щодо Coin98 (C98)

Рейтинг No.839 Ринкова капіталізація ₴ 14,30M₴ 14,30M ₴ 14,30M Обсяг (за 24 год) ₴ 133,49K₴ 133,49K ₴ 133,49K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 14.30M₴ 14.30M ₴ 14.30M Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Дата випуску 2021-07-23 00:00:00 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Coin98 — ₴ 14,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 133,49K. Циркуляційна пропозиція C98 — 1000,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 14.30M.