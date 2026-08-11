Курс Coin98 (C98)
Поточна ціна Coin98 (C98) сьогодні становить ₴ 0.0143, зі зміною 0.28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації C98 до UAH становить ₴ 0.0143 за C98.
Coin98 наразі посідає №839 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 14,30M, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M C98. Протягом останніх 24 годин C98 торгувався між ₴ 0.01408 (мінімум) та ₴ 0.01596 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 288.0254135699, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.6092292821745350788.
У короткостроковій динаміці C98 змінився на -0.70% за останню годину та на +16.35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 133,49K.
No.839
2021-07-23 00:00:00
BSC
Поточна ринкова капіталізація Coin98 — ₴ 14,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 133,49K. Циркуляційна пропозиція C98 — 1000,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 14.30M.
-0.70%
+0.28%
+16.35%
+16.35%
Відстежуйте зміни ціни на Coin98 за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0.0017924
|+0.28%
|30 днів
|₴ +0.00059
|+4.30%
|60 днів
|₴ -0.00032
|-2.19%
|90 днів
|₴ -0.00896
|-38.53%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни C98 на ₴ +0.0017924 (+0.28%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.00059 (+4.30%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник C98 змінився на ₴ -0.00032 (-2.19%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.00896 (-38.53%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Coin98 (C98)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Coin98 зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Coin98. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку C98: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
C98_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,01476, перебуваючи в узкому діапазоні консолідації між зоною S1 і центральним значенням 0,01486. Ціна знаходиться в нижній частині хабового діапазону; короткострокові скользящі середні показують послідовність сигналів на покупку, а довгострокові середні залишаються стабільними. Сили биків і ведмедів досягли тимчасового рівноваги поблизу рівня 0,01486, при цьому структура не демонструє явних ознак прориву чи подолання рівнів підтримки/опору. Індикатор MACD продемонстрував формування золотого хреста, при цьому розріз різниці між швидкою та повільною лініями збільшується, що свідчить про накопичення купівельного імпульсу в короткостроковій перспективі. RSI перебуває в нейтральній зоні, не досягаючи екстремальних значень перевиторгу чи перепродажу, що вказує на відсутність сильного одностороннього руху. KDJ та StochRSI одночасно розходяться вгору, а полоси Болінджера звужуються, що говорить про зниження волатильності й очікування визначення напрямку руху ринку. Найближчий опірний рівень знаходиться на позначці центрального значення 0,01486, що відповідає приблизно 0,7% від поточного курсу; у разі пробиття цього рівня очікується рух до рівня опору R1 — 0,01527. Нижче найближча підтримка розташована на рівні S1 — 0,01449, що відповідає приблизно 1,8% від поточного курсу. Якщо цей рівень буде подоланий, наступною ключовою метою тестування стане рівень S2 — 0,01408. Чітке визначення ключових точок підтримки та опору надає ясність поточним торговим рамкам.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Coin98 потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.
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