Сьогоднішня ціна Edel

Поточна ціна Edel (EDEL) сьогодні становить ₴ 0,00559, зі зміною 2,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EDEL до UAH становить ₴ 0,00559 за EDEL.

Edel наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- EDEL. Протягом останніх 24 годин EDEL торгувався між ₴ 0,00555 (мінімум) та ₴ 0,00618 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці EDEL змінився на 0,00% за останню годину та на -13,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 66,28K.

Ринкова інформація щодо Edel (EDEL)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 66,28K₴ 66,28K ₴ 66,28K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація Edel — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 66,28K. Циркуляційна пропозиція EDEL — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.