Сьогоднішня ціна ADI

Поточна ціна ADI (ADI) сьогодні становить ₴ 6,855, зі зміною 0,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ADI до UAH становить ₴ 6,855 за ADI.

ADI наразі посідає №3695 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 ADI. Протягом останніх 24 годин ADI торгувався між ₴ 6,8338 (мінімум) та ₴ 6,9276 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 204,170692966914916925, тоді як історичний мінімум — ₴ 43,786679731962619104.

У короткостроковій динаміці ADI змінився на 0,00% за останню годину та на -0,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 625,82K.

Ринкова інформація щодо ADI (ADI)

Рейтинг No.3695 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 625,82K₴ 625,82K ₴ 625,82K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 6,85B₴ 6,85B ₴ 6,85B Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Загальна пропозиція 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн ADI

Поточна ринкова капіталізація ADI — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 625,82K. Циркуляційна пропозиція ADI — 0,00, зі загальною пропозицією 999999999. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 6,85B.