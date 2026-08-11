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Поточна ціна ADI сьогодні становить 6,855 UAH. Ринкова капіталізація ADI становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін ADI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ADI сьогодні становить 6,855 UAH. Ринкова капіталізація ADI становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін ADI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ADI

Інформація про ціну ADI

Що таке ADI

Whitepaper ADI

Офіційний вебсайт ADI

Токеноміка ADI

Прогноз ціни ADI

Історія ADI

Посібник з купівлі ADI

Конвертація ADI у фіатну валюту

Спот ADI

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Курс ADI (ADI)

Актуальна ціна 1 ADI до UAH:

₴307,72095
₴307,72095₴307,72095
-0,30%1D
UAH
Графік ціни ADI (ADI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:47:58 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ADI

Поточна ціна ADI (ADI) сьогодні становить ₴ 6,855, зі зміною 0,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ADI до UAH становить ₴ 6,855 за ADI.

ADI наразі посідає №3695 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 ADI. Протягом останніх 24 годин ADI торгувався між ₴ 6,8338 (мінімум) та ₴ 6,9276 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 204,170692966914916925, тоді як історичний мінімум — ₴ 43,786679731962619104.

У короткостроковій динаміці ADI змінився на 0,00% за останню годину та на -0,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 625,82K.

Ринкова інформація щодо ADI (ADI)

No.3695

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 625,82K
₴ 625,82K₴ 625,82K

₴ 6,85B
₴ 6,85B₴ 6,85B

0,00
0,00 0,00

999 999 999
999 999 999 999 999 999

999 999 999
999 999 999 999 999 999

0,00%

ADI

Поточна ринкова капіталізація ADI — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 625,82K. Циркуляційна пропозиція ADI — 0,00, зі загальною пропозицією 999999999. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 6,85B.

Історія ціни ADI у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 6,8338
₴ 6,8338₴ 6,8338
Мін. за 24 год
₴ 6,9276
₴ 6,9276₴ 6,9276
Макс. за 24 год

₴ 6,8338
₴ 6,8338₴ 6,8338

₴ 6,9276
₴ 6,9276₴ 6,9276

₴ 204,170692966914916925
₴ 204,170692966914916925₴ 204,170692966914916925

₴ 43,786679731962619104
₴ 43,786679731962619104₴ 43,786679731962619104

0,00%

-0,30%

-0,41%

-0,41%

Історія ціни ADI (ADI) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ADI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,925941-0,30%
30 днів₴ +0,3388+5,19%
60 днів₴ +3,1189+83,48%
90 днів₴ +2,8291+70,27%
Зміна ціни ADI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ADI на ₴ -0,925941 (-0,30%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ADI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,3388 (+5,19%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ADI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ADI змінився на ₴ +3,1189 (+83,48%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ADI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +2,8291 (+70,27%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ADI (ADI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ADI зараз.

Аналіз для ADI

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ADI. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд ADI сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ADI: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Перекупленість> 70Зростання дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можлива пауза.

【Ринкова структура】 ADI_USDT на інтервалі 4 години: поточна ціна — 4,2457, що знаходиться вище центрального діапазону (4,1626) на 1,99%. Ціна вже подолала опірний діапазон R1 (4,1823) та R2 (4,1946). Показники MA та EMA за всіма часовими рамками показують нульовий відсоток купівельної активності, а ціна розташована поза системою скользящих середніх. 【Стан енергетики】 MACD перебуває у стані золотого перехрестя, а RSI знаходиться в зоні перекупленості. Швидкі та повільні індикатори демонструють розбіжність, при цьому енергія руху концентрується переважно на коротких часових рамках. 【Ключові рівні ціни】 Зверху відсутні відомі опори для порівняння; знизу рівень R2 — 4,1946 — знаходиться на відстані 2,05% від поточної ціни, а рівень R1 — 4,1823 — на відстані 1,52%. Центральний діапазон 4,1626 знаходиться на відстані 4,11% від поточної ціни, що робить його точкою спостереження за можливим відкатом у бік нижчих значень.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни ADI

Прогноз ціни ADI (ADI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ADI у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ADI (ADI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ADI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ADI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ADI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ADI.

Як купити та інвестувати ADI в Україна

Готові розпочати торгівлю з ADI? Купівля ADI на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ADI. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ADI (ADI).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ADI буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ADI (ADI)

Що ви можете зробити з ADI

Володіння ADI відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля ADI (ADI) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке ADI (ADI)

$ADI забезпечує роботу ADI Chain — інституційного рівня 2 Ethereum, побудованого на zkSync Atlas і Airbender. Мережа слугує брамою для урядів, банків і підприємств для роботи ончейн, надаючи пропускну здатність до 15 000 TPS, час блоку 0,2 с і безпеку на основі доказів коректності. ADI Chain надає інфраструктуру для DDSC — стейблкоїна, забезпеченого дирхамом (1:1 до AED, привʼязаний до USD), ініційованого International Holding Company (IHC) та First Abu Dhabi Bank (FAB) і ліцензованого Центральним банком ОАЕ. $ADI є нативним токеном для gas для всіх ончейн-операцій.

Ресурс ADI

Щоб дізнатися більше про ADI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтADI
Оглядач блокчейну

Категорія :

InfrastructureLayer 2 (L2)Smart Contract Platform

Люди також запитують: Інші запитання про ADI

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:47:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ADI (ADI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ADI

ADI USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ADI з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ADIUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ADI (ADI) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ADI у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ADI/USDT
₴307,527923
₴307,527923₴307,527923
-0,33%
91.55K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ADI = 307,72095 UAH