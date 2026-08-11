Курс ADI (ADI)
Поточна ціна ADI (ADI) сьогодні становить ₴ 6,855, зі зміною 0,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ADI до UAH становить ₴ 6,855 за ADI.
ADI наразі посідає №3695 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 ADI. Протягом останніх 24 годин ADI торгувався між ₴ 6,8338 (мінімум) та ₴ 6,9276 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 204,170692966914916925, тоді як історичний мінімум — ₴ 43,786679731962619104.
У короткостроковій динаміці ADI змінився на 0,00% за останню годину та на -0,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 625,82K.
No.3695
0,00%
ADI
Поточна ринкова капіталізація ADI — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 625,82K. Циркуляційна пропозиція ADI — 0,00, зі загальною пропозицією 999999999. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 6,85B.
0,00%
-0,30%
-0,41%
-0,41%
Відстежуйте зміни ціни на ADI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,925941
|-0,30%
|30 днів
|₴ +0,3388
|+5,19%
|60 днів
|₴ +3,1189
|+83,48%
|90 днів
|₴ +2,8291
|+70,27%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ADI на ₴ -0,925941 (-0,30%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,3388 (+5,19%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник ADI змінився на ₴ +3,1189 (+83,48%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +2,8291 (+70,27%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ADI (ADI)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ADI зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ADI. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку ADI: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Перекупленість
|> 70
|Зростання дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можлива пауза.
【Ринкова структура】 ADI_USDT на інтервалі 4 години: поточна ціна — 4,2457, що знаходиться вище центрального діапазону (4,1626) на 1,99%. Ціна вже подолала опірний діапазон R1 (4,1823) та R2 (4,1946). Показники MA та EMA за всіма часовими рамками показують нульовий відсоток купівельної активності, а ціна розташована поза системою скользящих середніх. 【Стан енергетики】 MACD перебуває у стані золотого перехрестя, а RSI знаходиться в зоні перекупленості. Швидкі та повільні індикатори демонструють розбіжність, при цьому енергія руху концентрується переважно на коротких часових рамках. 【Ключові рівні ціни】 Зверху відсутні відомі опори для порівняння; знизу рівень R2 — 4,1946 — знаходиться на відстані 2,05% від поточної ціни, а рівень R1 — 4,1823 — на відстані 1,52%. Центральний діапазон 4,1626 знаходиться на відстані 4,11% від поточної ціни, що робить його точкою спостереження за можливим відкатом у бік нижчих значень.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна ADI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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$ADI забезпечує роботу ADI Chain — інституційного рівня 2 Ethereum, побудованого на zkSync Atlas і Airbender. Мережа слугує брамою для урядів, банків і підприємств для роботи ончейн, надаючи пропускну здатність до 15 000 TPS, час блоку 0,2 с і безпеку на основі доказів коректності. ADI Chain надає інфраструктуру для DDSC — стейблкоїна, забезпеченого дирхамом (1:1 до AED, привʼязаний до USD), ініційованого International Holding Company (IHC) та First Abu Dhabi Bank (FAB) і ліцензованого Центральним банком ОАЕ. $ADI є нативним токеном для gas для всіх ончейн-операцій.
Щоб дізнатися більше про ADI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
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|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
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