Актуальна ціна Abbott сьогодні становить 126.87 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ABTON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ABTON на MEXC вже зараз.

Логотип Abbott

Курс Abbott (ABTON)

Актуальна ціна 1 ABTON до USD:

$126,89
$126,89
+0,12%1D
USD
Графік ціни Abbott (ABTON) в реальному часі
Інформація щодо ціни Abbott (ABTON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 126,4
$ 126,4
Мін. за 24 год
$ 130,64
$ 130,64
Макс. за 24 год

$ 126,4
$ 126,4

$ 130,64
$ 130,64

$ 235,31115975890665
$ 235,31115975890665

$ 126,45897173586427
$ 126,45897173586427

0,00%

+0,12%

-0,89%

-0,89%

Актуальна ціна Abbott (ABTON) становить $ 126,87. За останні 24 години ABTON торгувався між мінімумом у $ 126,4 і максимумом у $ 130,64, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ABTON становить $ 235,31115975890665, тоді як його історичний мінімум — $ 126,45897173586427.

Що стосується короткострокових результатів, то ABTON змінився на 0,00% за останню годину, +0,12% за 24 години та на -0,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Abbott (ABTON)

No.1920

$ 1,68M
$ 1,68M

$ 65,64K
$ 65,64K

$ 1,68M
$ 1,68M

13,25K
13,25K

13 250,89227038
13 250,89227038

ETH

Поточна ринкова капіталізація Abbott — $ 1,68M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 65,64K. Циркуляційна пропозиція ABTON — 13,25K, зі загальною пропозицією 13250.89227038. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,68M.

Історія ціни Abbott (ABTON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Abbott за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,1521+0,12%
30 днів$ -9,1-6,70%
60 днів$ +26,87+26,87%
90 днів$ +26,87+26,87%
Зміна ціни Abbott сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ABTON на $ +0,1521 (+0,12%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Abbott за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -9,1 (-6,70%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Abbott за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ABTON змінився на $ +26,87 (+26,87%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Abbott за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +26,87 (+26,87%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Abbott (ABTON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Abbott зараз.

Що таке Abbott (ABTON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Abbott доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Abbott. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ABTON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Abbott у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Abbott безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Abbott (USD)

Скільки коштуватиме Abbott (ABTON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Abbott (ABTON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Abbott.

Перегляньте прогноз ціни Abbott вже зараз!

Токеноміка Abbott (ABTON)

Розуміння токеноміки Abbott (ABTON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ABTON зараз!

Як купити Abbott (ABTON)

Шукаєте як купити Abbott? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Abbott на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ABTON до місцевих валют

1 Abbott (ABTON) до VND
3 338 584,05
1 Abbott (ABTON) до AUD
A$194,1111
1 Abbott (ABTON) до GBP
95,1525
1 Abbott (ABTON) до EUR
109,1082
1 Abbott (ABTON) до USD
$126,87
1 Abbott (ABTON) до MYR
RM535,3914
1 Abbott (ABTON) до TRY
5 334,8835
1 Abbott (ABTON) до JPY
¥19 284,24
1 Abbott (ABTON) до ARS
ARS$188 233,2129
1 Abbott (ABTON) до RUB
10 329,7554
1 Abbott (ABTON) до INR
11 144,2608
1 Abbott (ABTON) до IDR
Rp2 114 499,1542
1 Abbott (ABTON) до PHP
7 443,4629
1 Abbott (ABTON) до EGP
￡E.6 037,7433
1 Abbott (ABTON) до BRL
R$682,5606
1 Abbott (ABTON) до CAD
C$177,618
1 Abbott (ABTON) до BDT
15 503,514
1 Abbott (ABTON) до NGN
185 211,1695
1 Abbott (ABTON) до COP
$495 585,9375
1 Abbott (ABTON) до ZAR
R.2 199,9258
1 Abbott (ABTON) до UAH
5 301,8973
1 Abbott (ABTON) до TZS
T.Sh.315 596,7372
1 Abbott (ABTON) до VES
Bs26 896,44
1 Abbott (ABTON) до CLP
$120 019,02
1 Abbott (ABTON) до PKR
Rs35 817,9384
1 Abbott (ABTON) до KZT
68 098,7412
1 Abbott (ABTON) до THB
฿4 163,8734
1 Abbott (ABTON) до TWD
NT$3 910,1334
1 Abbott (ABTON) до AED
د.إ465,6129
1 Abbott (ABTON) до CHF
Fr100,2273
1 Abbott (ABTON) до HKD
HK$985,7799
1 Abbott (ABTON) до AMD
֏48 404,7111
1 Abbott (ABTON) до MAD
.د.م1 171,0101
1 Abbott (ABTON) до MXN
$2 334,408
1 Abbott (ABTON) до SAR
ريال475,7625
1 Abbott (ABTON) до ETB
Br19 158,6387
1 Abbott (ABTON) до KES
KSh16 348,4682
1 Abbott (ABTON) до JOD
د.أ89,95083
1 Abbott (ABTON) до PLN
461,8068
1 Abbott (ABTON) до RON
лв554,4219
1 Abbott (ABTON) до SEK
kr1 191,3093
1 Abbott (ABTON) до BGN
лв213,1416
1 Abbott (ABTON) до HUF
Ft42 630,8574
1 Abbott (ABTON) до CZK
2 656,6578
1 Abbott (ABTON) до KWD
د.ك38,82222
1 Abbott (ABTON) до ILS
417,4023
1 Abbott (ABTON) до BOB
Bs874,1343
1 Abbott (ABTON) до AZN
215,679
1 Abbott (ABTON) до TJS
SM1 171,0101
1 Abbott (ABTON) до GEL
343,8177
1 Abbott (ABTON) до AOA
Kz116 074,6317
1 Abbott (ABTON) до BHD
.د.ب47,70312
1 Abbott (ABTON) до BMD
$126,87
1 Abbott (ABTON) до DKK
kr815,7741
1 Abbott (ABTON) до HNL
L3 322,7253
1 Abbott (ABTON) до MUR
5 775,1224
1 Abbott (ABTON) до NAD
$2 197,3884
1 Abbott (ABTON) до NOK
kr1 266,1626
1 Abbott (ABTON) до NZD
$220,7538
1 Abbott (ABTON) до PAB
B/.126,87
1 Abbott (ABTON) до PGK
K534,1227
1 Abbott (ABTON) до QAR
ر.ق460,5381
1 Abbott (ABTON) до RSD
дин.12 811,3326
1 Abbott (ABTON) до UZS
soʻm1 528 553,8653
1 Abbott (ABTON) до ALL
L10 555,584
1 Abbott (ABTON) до ANG
ƒ227,0973
1 Abbott (ABTON) до AWG
ƒ228,366
1 Abbott (ABTON) до BBD
$253,74
1 Abbott (ABTON) до BAM
KM213,1416
1 Abbott (ABTON) до BIF
Fr373 124,67
1 Abbott (ABTON) до BND
$163,6623
1 Abbott (ABTON) до BSD
$126,87
1 Abbott (ABTON) до JMD
$20 305,5435
1 Abbott (ABTON) до KHR
509 517,5322
1 Abbott (ABTON) до KMF
Fr53 792,88
1 Abbott (ABTON) до LAK
2 758 043,4231
1 Abbott (ABTON) до LKR
රු38 398,4742
1 Abbott (ABTON) до MDL
L2 146,6404
1 Abbott (ABTON) до MGA
Ar566 383,2036
1 Abbott (ABTON) до MOP
P1 012,4226
1 Abbott (ABTON) до MVR
1 941,111
1 Abbott (ABTON) до MWK
MK219 497,787
1 Abbott (ABTON) до MZN
MT8 108,2617
1 Abbott (ABTON) до NPR
रु17 783,3679
1 Abbott (ABTON) до PYG
893 418,54
1 Abbott (ABTON) до RWF
Fr183 834,63
1 Abbott (ABTON) до SBD
$1 042,8714
1 Abbott (ABTON) до SCR
1 752,0747
1 Abbott (ABTON) до SRD
$5 035,4703
1 Abbott (ABTON) до SVC
$1 106,3064
1 Abbott (ABTON) до SZL
L2 196,1197
1 Abbott (ABTON) до TMT
m444,045
1 Abbott (ABTON) до TND
د.ت371,7291
1 Abbott (ABTON) до TTD
$857,6412
1 Abbott (ABTON) до UGX
Sh442 015,08
1 Abbott (ABTON) до XAF
Fr71 554,68
1 Abbott (ABTON) до XCD
$342,549
1 Abbott (ABTON) до XOF
Fr71 554,68
1 Abbott (ABTON) до XPF
Fr12 940,74
1 Abbott (ABTON) до BWP
P1 696,2519
1 Abbott (ABTON) до BZD
$253,74
1 Abbott (ABTON) до CVE
$12 039,963
1 Abbott (ABTON) до DJF
Fr22 455,99
1 Abbott (ABTON) до DOP
$8 079,0816
1 Abbott (ABTON) до DZD
د.ج16 505,787
1 Abbott (ABTON) до FJD
$290,5323
1 Abbott (ABTON) до GNF
Fr1 093 619,4
1 Abbott (ABTON) до GTQ
Q969,2868
1 Abbott (ABTON) до GYD
$26 468,8881
1 Abbott (ABTON) до ISK
kr15 478,14

Ресурс Abbott

Щоб дізнатися більше про Abbott, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAbbott
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Abbott

Скільки сьогодні коштує Abbott (ABTON)?
Актуальна ціна ABTON у USD становить 126,87 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ABTON до USD?
Поточна ціна ABTON до USD — $ 126,87. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Abbott?
Ринкова капіталізація ABTON — $ 1,68M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ABTON?
Циркуляційна пропозиція ABTON — 13,25K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ABTON?
ABTON досяг історичної максимальної ціни у 235,31115975890665 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ABTON?
Історична мінімальна ціна ABTON становила 126,45897173586427 USD.
Який обсяг торгівлі ABTON?
Актуальний обсяг торгівлі ABTON за 24 години — $ 65,64K USD.
Чи підніметься ціна ABTON цього року?
ABTON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ABTON для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Abbott (ABTON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор ABTON до USD

Сума

ABTON
ABTON
USD
USD

1 ABTON = 126,87 USD

Торгувати ABTON

ABTON/USDT
$126,89
$126,89
+0,19%

