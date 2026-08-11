Сьогоднішня ціна NEXST

Поточна ціна NEXST (NXT) сьогодні становить ₴ 0,09247, зі зміною 0,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NXT до UAH становить ₴ 0,09247 за NXT.

NEXST наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- NXT. Протягом останніх 24 годин NXT торгувався між ₴ 0,0924 (мінімум) та ₴ 0,09435 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці NXT змінився на -0,25% за останню годину та на -8,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 137,35K.

Ринкова інформація щодо NEXST (NXT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 137,35K₴ 137,35K ₴ 137,35K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 55,48M₴ 55,48M ₴ 55,48M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 600 000 000 600 000 000 600 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація NEXST — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 137,35K. Циркуляційна пропозиція NXT — --, зі загальною пропозицією 600000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 55,48M.