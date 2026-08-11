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Поточна ціна ZenChain сьогодні становить 0.0005424 UAH. Ринкова капіталізація ZTC становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ZTC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ZenChain сьогодні становить 0.0005424 UAH. Ринкова капіталізація ZTC становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ZTC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ZTC

Інформація про ціну ZTC

Що таке ZTC

Офіційний вебсайт ZTC

Токеноміка ZTC

Прогноз ціни ZTC

Історія ZTC

Посібник з купівлі ZTC

Конвертація ZTC у фіатну валюту

Спот ZTC

Ф'ючерси ZTC USDT-M

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Курс ZenChain (ZTC)

Актуальна ціна 1 ZTC до UAH:

₴0.024361803
₴0.024361803₴0.024361803
+0,33%1D
UAH
Графік ціни ZenChain (ZTC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:41:16 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ZenChain

Поточна ціна ZenChain (ZTC) сьогодні становить ₴ 0.0005424, зі зміною 0.33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZTC до UAH становить ₴ 0.0005424 за ZTC.

ZenChain наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ZTC. Протягом останніх 24 годин ZTC торгувався між ₴ 0.00054 (мінімум) та ₴ 0.0005431 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ZTC змінився на +0.25% за останню годину та на +0.48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 45,22K.

Ринкова інформація щодо ZenChain (ZTC)

--
----

₴ 45,22K
₴ 45,22K₴ 45,22K

₴ 11.39M
₴ 11.39M₴ 11.39M

--
----

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

BSC

Поточна ринкова капіталізація ZenChain — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 45,22K. Циркуляційна пропозиція ZTC — --, зі загальною пропозицією 21000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 11.39M.

Історія ціни ZenChain у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.00054
₴ 0.00054₴ 0.00054
Мін. за 24 год
₴ 0.0005431
₴ 0.0005431₴ 0.0005431
Макс. за 24 год

₴ 0.00054
₴ 0.00054₴ 0.00054

₴ 0.0005431
₴ 0.0005431₴ 0.0005431

--
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--
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+0.25%

+0.33%

+0.48%

+0.48%

Історія ціни ZenChain (ZTC) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ZenChain за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.00008013+0.33%
30 днів₴ -0.000006-1.10%
60 днів₴ +0.0000067+1.25%
90 днів₴ +0.0000123+2.32%
Зміна ціни ZenChain сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ZTC на ₴ +0.00008013 (+0.33%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ZenChain за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.000006 (-1.10%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ZenChain за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ZTC змінився на ₴ +0.0000067 (+1.25%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ZenChain за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.0000123 (+2.32%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ZenChain (ZTC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ZenChain зараз.

Аналіз для ZenChain

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ZenChain. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд ZenChain сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ZTC: ведмежі, бичачі 25% | ведмежі 75%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

【Ринкової структури】 ZTC_USDT на 4-годинному таймфреймі зафіксував поточну ціну 0,001226, що знаходиться нижче центральної точки хабу 0,001274 на 48 базисних пунктів. Ціна перебуває вище підтримки S1 (0,00122) на 6 базисних пунктів, розташовуючись у нижній частині діапазону хабової системи. Система скользящих середніх демонструє конфігурацію «7 купити – 0 нейтральний – 0 продати», а показники зберігають бічний трендовий порядок. 【Стану енергії】 Індикатор MACD зафіксував сигнал перехресного смертного хреста, при цьому швидка і повільна лінії демонструють розшаровану дивергенцію. Індекс RSI перебуває в нейтральному діапазоні, чітко видно розподіл короткострокової енергії. Група скользящих середніх та осциляторні індикатори демонструють несинхронність, що свідчить про нерівномірний розподіл сил між бичами та ведмедями. 【Ключові рівні ціни】 Вищезгадана опірна зона R1 розташована на рівні 0,001329, що знаходиться на відстані 103 базисних пункти від поточної ціни — це віддалений опорний рівень. Нижня підтримка S1 знаходиться на рівні 0,00122, що на 6 базисних пунктів вище поточної ціни — це найближчий ключовий рівень. Додаткова підтримка S2 на рівні 0,001165 розташована на 61 базисному пункті нижче поточної ціни, є другорядним опорним діапазоном.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни ZenChain?

Ціни ZenChain (ZTC) залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій та довіра інвесторів
2. Обсяг торгів та рівень ліквідності
3. Оголошення про партнерства та розвиток екосистеми
4. Загальні тренди на ринку криптовалют
5. Новини щодо регулювання та оновлення у сфері зобов’язань
6. Патерни технічного аналізу та рівні підтримки/опору
7. Динаміка попиту та пропозиції
8. Конкуренція з іншими блокчейн-проектами
9. Швидкість прийняття та реальні випадки використання
10. Загальні економічні умови, що впливають на ринки криптовалют

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну ZenChain?

Люди хочуть знати ціну ZenChain (ZTC) на сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки чи продажу, відстеження результатів інвестицій та оновлення про ринкові тенденції. Ціни в реальному часі допомагають оцінити прибутковість і ризики.

Прогноз ціни ZenChain

Прогноз ціни ZenChain (ZTC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ZTC у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни ZenChain (ZTC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ZenChain потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ZenChain у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ZTC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ZenChain.

Як купити та інвестувати ZenChain в Україна

Готові розпочати торгівлю з ZenChain? Купівля ZTC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ZenChain. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ZenChain (ZTC).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ZenChain буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ZenChain (ZTC)

Що ви можете зробити з ZenChain

Володіння ZenChain відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке ZenChain (ZTC)

ZenChain is a blockchain network focused on enabling secure interoperability between Bitcoin and Ethereum-compatible (EVM) ecosystems.

Ресурс ZenChain

Щоб дізнатися більше про ZenChain, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтZenChain

Категорія :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:41:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ZenChain (ZTC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ZenChain

ZTC USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ZTC з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ZTCUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ZenChain (ZTC) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ZenChain у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ZTC/USDT
₴0.024289979
₴0.024289979₴0.024289979
+0.03%
84.14M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ZTC = 0.024348336 UAH