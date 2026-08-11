Сьогоднішня ціна ZenChain

Поточна ціна ZenChain (ZTC) сьогодні становить ₴ 0.0005424, зі зміною 0.33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZTC до UAH становить ₴ 0.0005424 за ZTC.

ZenChain наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ZTC. Протягом останніх 24 годин ZTC торгувався між ₴ 0.00054 (мінімум) та ₴ 0.0005431 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ZTC змінився на +0.25% за останню годину та на +0.48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 45,22K.

Ринкова інформація щодо ZenChain (ZTC)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 45,22K₴ 45,22K ₴ 45,22K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 11.39M₴ 11.39M ₴ 11.39M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація ZenChain — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 45,22K. Циркуляційна пропозиція ZTC — --, зі загальною пропозицією 21000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 11.39M.