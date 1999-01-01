GBCK

State1 — це інноваційна екосистема, де зливаються ігри та комерція. Вона розроблена для бізнесів та користувачів, щоб створити безшовну XR та Web3 присутність з готовими до використання інтерактивними рішеннями. В цій захопливій екосистемі компанії можуть продавати реальні продукти, взаємодіяти з аудиторією та проводити віртуальні події — все в одному просторі. В основі економіки State1 лежить токен GoldBrick (GBCK), який забезпечує всі транзакції в екосистемі. GoldBrick надає користувачам можливість отримувати винагороди, брати участь в іграх на основі токенів та отримувати реальні переваги при покупці товарів, додаючи гейміфікаційний елемент до досвіду.

Ім'яGBCK

Макс. пропозиція150,000,000

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