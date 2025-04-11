Що таке Bubblemaps (BMT)

Bubblemaps — це перший інструмент аудиту пропозиції для токенів DeFi та NFT. Наші унікальні й барвисті бульбашки роблять ончейн-дані зрозумілими. Завдяки Bubblemaps користувачі можуть досліджувати гаманці, виявляти зв'язки та розрізняти суть у потоці блокчейн-інформації.

Проєкт Bubblemaps доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Bubblemaps. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



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Прогноз ціни Bubblemaps

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Bubblemaps, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна BMT? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Bubblemaps.

Історія ціни Bubblemaps

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Як купити Bubblemaps (BMT)

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BMT до місцевих валют

1 BMT до VND ₫ 2,288.97207 1 BMT до AUD A$ 0.1419393 1 BMT до GBP ￡ 0.0678452 1 BMT до EUR € 0.0785576 1 BMT до USD $ 0.08927 1 BMT до MYR RM 0.3945734 1 BMT до TRY ₺ 3.3976162 1 BMT до JPY ¥ 12.8129231 1 BMT до RUB ₽ 7.4290494 1 BMT до INR ₹ 7.6843616 1 BMT до IDR Rp 1,487.8327382 1 BMT до KRW ₩ 126.8035715 1 BMT до PHP ₱ 5.1044586 1 BMT до EGP ￡E. 4.579551 1 BMT до BRL R$ 0.5231222 1 BMT до CAD C$ 0.1231926 1 BMT до BDT ৳ 10.8489831 1 BMT до NGN ₦ 142.6034688 1 BMT до UAH ₴ 3.695778 1 BMT до VES Bs 6.33817 1 BMT до PKR Rs 25.0330934 1 BMT до KZT ₸ 46.1338433 1 BMT до THB ฿ 2.9878669 1 BMT до TWD NT$ 2.8896699 1 BMT до AED د.إ 0.3276209 1 BMT до CHF Fr 0.0723087 1 BMT до HKD HK$ 0.6918425 1 BMT до MAD .د.م 0.830211 1 BMT до MXN $ 1.8148591

Ресурс Bubblemaps

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Люди також запитують: Інші запитання про Bubblemaps Яка сьогодні ціна Bubblemaps (BMT)? Поточна ціна Bubblemaps (BMT) становить 0.08927 USD . Яка ринкова капіталізація Bubblemaps (BMT)? Поточна ринкова капіталізація Bubblemaps становить $ 25.16M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції BMT на ринкову ціну в реальному часі 0.08927 USD . Яка циркуляційна пропозиція Bubblemaps (BMT)? Поточна циркуляційна пропозиція Bubblemaps (BMT) становить 281.88M USD . Яка була найвища ціна Bubblemaps (BMT)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Bubblemaps (BMT) становить 0.34814 USD . Який обсяг торгівлі Bubblemaps (BMT) за 24 год? Обсяг торгівлі Bubblemaps (BMT) за 24 год становить $ 466.74K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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