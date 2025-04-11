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Поточна ціна Bubblemaps (BMT)

USD

Графік ціни Bubblemaps (BMT) в реальному часі

$0.08943
$0.08943$0.08943
+4.01%(1D)

Дані та інформація про ціну BMT в реальному часі

Поточна ціна Bubblemaps (BMT) сьогодні становить 0.08927 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 25.16M USD. Ціна BMT у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Bubblemaps:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 466.74K USD
- Зміна ціни Bubblemaps протягом дня – +4.01%
- Циркуляційна пропозиція – 281.88M USD

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Цінові показники BMTUSD

Відстежуйте зміни ціни на Bubblemaps за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0034479+4.01%
30 днів$ +0.01127+14.44%
60 днів$ +0.05927+197.56%
90 днів$ +0.05927+197.56%
Зміна ціни Bubblemaps сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BMT на $ +0.0034479 (+4.01%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Bubblemaps за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.01127 (+14.44%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Bubblemaps за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BMT змінився на $ +0.05927 (+197.56%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Bubblemaps за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.05927 (+197.56%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну BMT

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Bubblemaps: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.08217
$ 0.08217$ 0.08217

$ 0.0949
$ 0.0949$ 0.0949

$ 0.34814
$ 0.34814$ 0.34814

-2.29%

+4.01%

-4.41%

Ринкова інформація BMT

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 25.16M
$ 25.16M$ 25.16M

$ 466.74K
$ 466.74K$ 466.74K

281.88M
281.88M 281.88M

Що таке Bubblemaps (BMT)

Bubblemaps — це перший інструмент аудиту пропозиції для токенів DeFi та NFT. Наші унікальні й барвисті бульбашки роблять ончейн-дані зрозумілими. Завдяки Bubblemaps користувачі можуть досліджувати гаманці, виявляти зв'язки та розрізняти суть у потоці блокчейн-інформації.

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Прогноз ціни Bubblemaps

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Bubblemaps, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна BMT? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Bubblemaps.

Історія ціни Bubblemaps

Відстеження траєкторії ціни BMT надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії BMT. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Bubblemaps.

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BMT до місцевих валют

1 BMT до VND
2,288.97207
1 BMT до AUD
A$0.1419393
1 BMT до GBP
0.0678452
1 BMT до EUR
0.0785576
1 BMT до USD
$0.08927
1 BMT до MYR
RM0.3945734
1 BMT до TRY
3.3976162
1 BMT до JPY
¥12.8129231
1 BMT до RUB
7.4290494
1 BMT до INR
7.6843616
1 BMT до IDR
Rp1,487.8327382
1 BMT до KRW
126.8035715
1 BMT до PHP
5.1044586
1 BMT до EGP
￡E.4.579551
1 BMT до BRL
R$0.5231222
1 BMT до CAD
C$0.1231926
1 BMT до BDT
10.8489831
1 BMT до NGN
142.6034688
1 BMT до UAH
3.695778
1 BMT до VES
Bs6.33817
1 BMT до PKR
Rs25.0330934
1 BMT до KZT
46.1338433
1 BMT до THB
฿2.9878669
1 BMT до TWD
NT$2.8896699
1 BMT до AED
د.إ0.3276209
1 BMT до CHF
Fr0.0723087
1 BMT до HKD
HK$0.6918425
1 BMT до MAD
.د.م0.830211
1 BMT до MXN
$1.8148591

Ресурс Bubblemaps

Щоб дізнатися більше про Bubblemaps, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBubblemaps
Оглядач блокчейну

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1 BMT = 0.08927 USD

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BMTUSDT
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$0.08927$0.08927
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