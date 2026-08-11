Курс OpenGradient (OPG)
Поточна ціна OpenGradient (OPG) сьогодні становить ₴ 0.09328, зі зміною 1.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OPG до UAH становить ₴ 0.09328 за OPG.
OpenGradient наразі посідає №400 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 17,72M, з циркуляційною пропозицією у 190,00M OPG. Протягом останніх 24 годин OPG торгувався між ₴ 0.09289 (мінімум) та ₴ 0.09763 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 21.6483163463201651517, тоді як історичний мінімум — ₴ 6.2482449045082988673.
У короткостроковій динаміці OPG змінився на -0.94% за останню годину та на +2.95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 111,26K.
No.400
19.00%
BASE
Поточна ринкова капіталізація OpenGradient — ₴ 17,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 111,26K. Циркуляційна пропозиція OPG — 190,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 93.28M.
-0.94%
-1.01%
+2.95%
+2.95%
Відстежуйте зміни ціни на OpenGradient за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.0427465
|-1.01%
|30 днів
|₴ -0.02122
|-18.54%
|60 днів
|₴ -0.06162
|-39.79%
|90 днів
|₴ -0.19482
|-67.63%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни OPG на ₴ -0.0427465 (-1.01%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.02122 (-18.54%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник OPG змінився на ₴ -0.06162 (-39.79%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.19482 (-67.63%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для OpenGradient (OPG)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни OpenGradient зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для OpenGradient. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку OPG: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
OPG_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває вище центрального рівня 0,0936. Ціна знаходиться між зонами підтримки S1 і опору R1. Бичача структура забезпечує стабільність короткострокового тренду. Однак показники індикаторів демонструють розбіжність. MACD зафіксував сигнал перехресного смертельного перетину. Швидка й довга лінії демонструють дивергенцію енергії. RSI перебуває в нейтральній зоні. KDJ та StochRSI не формують резонансних значень. Волатильність зберігається в межах полос BOLL. Сили биків і ведмедів поки що знаходяться в рівновазі. Купівельний імпульс зосереджений у групі MA, а продажний тиск проявляється через MACD. Ближчий опір знаходиться на рівні 0,0945, що відстає від поточної ціни лише на 0,00057. Наступний опір — на рівні 0,0951. Ближче підтримання розташоване на рівні 0,0930, що відстає від поточної ціни на 0,00093. Нижче підтримання знаходиться на рівні 0,0921. Ключовий рівень 0,0936 слугує невід'ємним орієнтиром. Для подальшого прориву ціни необхідно, щоб обсяг торгів підкріпив цей рух. Поки що ситуація зберігається в рамках бокового коливання, і цей тренд ще не розірвано.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна OpenGradient потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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OpenGradient — це мережа відкритого інтелекту, децентралізована інфраструктурна мережа, призначена для розміщення, виконання та перевірки моделей штучного інтелекту (ШІ) у великих масштабах. Мережа працює як спеціалізований співпроцесор ШІ, що дозволяє програмам, блокчейнам та агентам передавати обчислення на аутсорсинг виділеній мережі нодів GPU та TEE. Валідатори перевіряють кожен обчислювальний доказ (TEE-атестацію або zkML-доказ) на основі консенсусу, перш ніж він буде підтверджений ончейн, що дозволяє бездоганно використовувати ШІ з будь-якої мережі чи програми. Платформа містить понад 2000 моделей, обробила понад 2 мільйони висновків, які можна перевірити, та згенерувала понад 500 тисяч криптографічних доказів. Підтримується a16z crypto, Coinbase Ventures та понад 30 стратегічними інвесторами (залучено 9,5 млн $).
Щоб дізнатися більше про OpenGradient, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
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|Ончейн дані
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