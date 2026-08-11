Сьогоднішня ціна OpenGradient

Поточна ціна OpenGradient (OPG) сьогодні становить ₴ 0.09328, зі зміною 1.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OPG до UAH становить ₴ 0.09328 за OPG.

OpenGradient наразі посідає №400 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 17,72M, з циркуляційною пропозицією у 190,00M OPG. Протягом останніх 24 годин OPG торгувався між ₴ 0.09289 (мінімум) та ₴ 0.09763 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 21.6483163463201651517, тоді як історичний мінімум — ₴ 6.2482449045082988673.

У короткостроковій динаміці OPG змінився на -0.94% за останню годину та на +2.95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 111,26K.

Ринкова інформація щодо OpenGradient (OPG)

Рейтинг No.400 Ринкова капіталізація ₴ 17,72M₴ 17,72M ₴ 17,72M Обсяг (за 24 год) ₴ 111,26K₴ 111,26K ₴ 111,26K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 93.28M₴ 93.28M ₴ 93.28M Циркуляційне постачання 190,00M 190,00M 190,00M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 19.00% Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація OpenGradient — ₴ 17,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 111,26K. Циркуляційна пропозиція OPG — 190,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 93.28M.