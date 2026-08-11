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Поточна ціна OpenGradient сьогодні становить 0.09328 UAH. Ринкова капіталізація OPG становить 17,723,200 UAH. Відстежуйте оновлення цін OPG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна OpenGradient сьогодні становить 0.09328 UAH. Ринкова капіталізація OPG становить 17,723,200 UAH. Відстежуйте оновлення цін OPG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про OPG

Інформація про ціну OPG

Що таке OPG

Whitepaper OPG

Офіційний вебсайт OPG

Токеноміка OPG

Прогноз ціни OPG

Історія OPG

Посібник з купівлі OPG

Конвертація OPG у фіатну валюту

Спот OPG

Ф'ючерси OPG USDT-M

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Курс OpenGradient (OPG)

Актуальна ціна 1 OPG до UAH:

₴4.1895837
₴4.1895837₴4.1895837
-1,01%1D
UAH
Графік ціни OpenGradient (OPG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:55:00 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна OpenGradient

Поточна ціна OpenGradient (OPG) сьогодні становить ₴ 0.09328, зі зміною 1.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OPG до UAH становить ₴ 0.09328 за OPG.

OpenGradient наразі посідає №400 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 17,72M, з циркуляційною пропозицією у 190,00M OPG. Протягом останніх 24 годин OPG торгувався між ₴ 0.09289 (мінімум) та ₴ 0.09763 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 21.6483163463201651517, тоді як історичний мінімум — ₴ 6.2482449045082988673.

У короткостроковій динаміці OPG змінився на -0.94% за останню годину та на +2.95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 111,26K.

Ринкова інформація щодо OpenGradient (OPG)

No.400

₴ 17,72M
₴ 17,72M₴ 17,72M

₴ 111,26K
₴ 111,26K₴ 111,26K

₴ 93.28M
₴ 93.28M₴ 93.28M

190,00M
190,00M 190,00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

BASE

Поточна ринкова капіталізація OpenGradient — ₴ 17,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 111,26K. Циркуляційна пропозиція OPG — 190,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 93.28M.

Історія ціни OpenGradient у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.09289
₴ 0.09289₴ 0.09289
Мін. за 24 год
₴ 0.09763
₴ 0.09763₴ 0.09763
Макс. за 24 год

₴ 0.09289
₴ 0.09289₴ 0.09289

₴ 0.09763
₴ 0.09763₴ 0.09763

₴ 21.6483163463201651517
₴ 21.6483163463201651517₴ 21.6483163463201651517

₴ 6.2482449045082988673
₴ 6.2482449045082988673₴ 6.2482449045082988673

-0.94%

-1.01%

+2.95%

+2.95%

Історія ціни OpenGradient (OPG) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на OpenGradient за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0427465-1.01%
30 днів₴ -0.02122-18.54%
60 днів₴ -0.06162-39.79%
90 днів₴ -0.19482-67.63%
Зміна ціни OpenGradient сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни OPG на ₴ -0.0427465 (-1.01%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни OpenGradient за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.02122 (-18.54%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни OpenGradient за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник OPG змінився на ₴ -0.06162 (-39.79%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни OpenGradient за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.19482 (-67.63%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для OpenGradient (OPG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни OpenGradient зараз.

Аналіз для OpenGradient

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для OpenGradient. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд OpenGradient сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку OPG: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

OPG_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває вище центрального рівня 0,0936. Ціна знаходиться між зонами підтримки S1 і опору R1. Бичача структура забезпечує стабільність короткострокового тренду. Однак показники індикаторів демонструють розбіжність. MACD зафіксував сигнал перехресного смертельного перетину. Швидка й довга лінії демонструють дивергенцію енергії. RSI перебуває в нейтральній зоні. KDJ та StochRSI не формують резонансних значень. Волатильність зберігається в межах полос BOLL. Сили биків і ведмедів поки що знаходяться в рівновазі. Купівельний імпульс зосереджений у групі MA, а продажний тиск проявляється через MACD. Ближчий опір знаходиться на рівні 0,0945, що відстає від поточної ціни лише на 0,00057. Наступний опір — на рівні 0,0951. Ближче підтримання розташоване на рівні 0,0930, що відстає від поточної ціни на 0,00093. Нижче підтримання знаходиться на рівні 0,0921. Ключовий рівень 0,0936 слугує невід'ємним орієнтиром. Для подальшого прориву ціни необхідно, щоб обсяг торгів підкріпив цей рух. Поки що ситуація зберігається в рамках бокового коливання, і цей тренд ще не розірвано.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни OpenGradient

Прогноз ціни OpenGradient (OPG) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OPG у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни OpenGradient (OPG) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна OpenGradient потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне OpenGradient у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни OPG на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни OpenGradient.

Як купити та інвестувати OpenGradient в Україна

Готові розпочати торгівлю з OpenGradient? Купівля OPG на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити OpenGradient. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі OpenGradient (OPG).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і OpenGradient буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі OpenGradient (OPG)

Що ви можете зробити з OpenGradient

Володіння OpenGradient відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля OpenGradient (OPG) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке OpenGradient (OPG)

OpenGradient — це мережа відкритого інтелекту, децентралізована інфраструктурна мережа, призначена для розміщення, виконання та перевірки моделей штучного інтелекту (ШІ) у великих масштабах. Мережа працює як спеціалізований співпроцесор ШІ, що дозволяє програмам, блокчейнам та агентам передавати обчислення на аутсорсинг виділеній мережі нодів GPU та TEE. Валідатори перевіряють кожен обчислювальний доказ (TEE-атестацію або zkML-доказ) на основі консенсусу, перш ніж він буде підтверджений ончейн, що дозволяє бездоганно використовувати ШІ з будь-якої мережі чи програми. Платформа містить понад 2000 моделей, обробила понад 2 мільйони висновків, які можна перевірити, та згенерувала понад 500 тисяч криптографічних доказів. Підтримується a16z crypto, Coinbase Ventures та понад 30 стратегічними інвесторами (залучено 9,5 млн $).

Ресурс OpenGradient

Щоб дізнатися більше про OpenGradient, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтOpenGradient
Оглядач блокчейну

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Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBinance Alpha Spotlight

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:55:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OpenGradient (OPG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про OpenGradient

OPG USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію OPG з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю OPGUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках OpenGradient (OPG) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги OpenGradient у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
OPG/USDT
₴4.1873392
₴4.1873392₴4.1873392
-1.01%
1.18M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 OPG = 4.1873392 UAH